С Днем шахтера 2019 – открытки живые и поздравления прикольные

Главред собрал лучшие поздравления с Днем шахтера – официальные в прозе и прикольные в стихах, короткие смс и пожелания бывшим шахтерам и женам шахтеров.
День шахтера 2019 – праздник 25 августа, когда поздравления принимают люди мужественные и бесстрашные.
Глубоко под землей, без свежего воздуха, в духоте и постоянной опасности, они отстаивают энергетическую безопасность нашей страны.
Горняки – одна из самых почетных профессий в Украине. И сегодня они получают свои поздравления с Днем шахтера – открытки и пожелания своими словами.
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Поздравления с Днем шахтера в прозе
Вы каждый день спускаетесь туда, куда побоится обычный человек. Мы благодарны за ваш тяжкий труд. И желаем вам не знать грусти. Пусть вас хранит Господь и никогда не покидает любовь.
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Поздравление с Днем шахтера официальное:
Поздравляю с Днем шахтера! Желаю всем работникам этого тяжелого труда отменного здоровья, терпения, внимательности, безопасности, надежности и уверенности. Будьте счастливы, стремитесь к своим мечтам и достигайте желанного. Добра вам и успеха!
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Уважаемые шахтеры! Сегодня страна отмечает День шахтера – праздник людей героической профессии, от работы которых зависит стабильность нашей экономики, ее развитие и благосостояние жителей. Вы каждый день рискуете своими жизнями ради нас и страны. А мы порой не ценим этого. Каждая добытая и выдана на-гора тонна черного золота – это невероятные человеческие усилия. Желаю всем вам безопасной работы, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и надежды на светлое будущее! Вы настоящие герои нашего времени! С праздником вас!
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Поздравление бывшему шахтеру:
Поздравляем с днем шахтера тех, кто ни один год своей жизни посвятил этому тяжелому труду и выйдя на пенсию остался сердцем и душой с шахтами. Желаем вам крепкого здоровья, много сил, исполнения желаний, семейного благополучия и душевного удовлетворения. Ваша работа — бесценна! Вы — пример для подражания не одного поколения. Спасибо вам за вашу работу, знания и переданный опыт. Добра вам и много всевозможных благ!
Прикольные поздравления с Днем шахтера в стихах
Всех шахтеров поздравляем
Мы сегодня от души!
И побольше вам желаем
Мы подарков от судьбы!
Пусть же будет безопасным
Этот сложный очень труд!
Будет вам светло и ясно,
И всегда родные ждут!
***
Вы глубже всех постигли наши недра,
И жизни смысл смогли уразуметь -
Эх, как приятно лик подставить ветру,
Когда покинешь наконец ты клеть!
Плевать вам на пустые разговоры:
Призванию уже не изменить!
Спасибо вам, ребята! С Днем шахтера!
Пусть добрых дух подземный вас хранит!
***
Поздравление с Днем шахтера мужу:
Хороший мой, любимый, милый,
Нелегок твой шахтера труд,
Вершишь его в земных глубинах,
Часы где медленно идут.
Пусть не слабеет сила сильных,
Не дрогнет крепкая рука.
Тебя люблю, мой самый милый,
С шахтеров праздником тебя!
***
Поздравление с Днем шахтера папе:
4 смс - 207 символов:
Папа мой — шахтер прекрасный,
Я горжусь всегда тобой.
С праздником тебя поздравлю
Самым важным, мой родной.
В день шахтера я желаю
Быть здоровым, полным сил.
Чтоб в достатке и почете
Ты всегда, папуля, жил.
***
Поздравление жене шахтера:
С Днем шахтера поздравляю!
Быть такой же классною желаю,
Крепнет пусть твое здоровье,
Окружают счастье с лаской и любовью.
Пусть не меркнет красота,
Всякая сбывается мечта.
Позитив пусть душу наполняет,
Ну, а радость сердце согревает.
***
Милая, смелая женщина, ты – как жена шахтера – также достойна шахтерской славы, как и он. Пусть, как "черное золото" блестит на солнце, блестят твои глаза от радости и красоты. Пусть никогда не заглядывает в твой дом беда.
Поздравления с Днем шахтера короткие
С Днем шахтера поздравляю,
Всех, кто этот важный труд.
Благородно и успешно,
Словно миссию несут.
Вам крепчайшего здоровья,
От души желаю я.
Пусть достойная награда,
Не заставит ждать себя.
***
Шахтеры отмечают праздник свой!
Пусть счастье с вами будет непременно
Тогда, когда спускаетесь в забой
И на земле, с удачей неизменно.
***
Поздравляем с Днем шахтера. Спокойных вам трудовых будней, надежных товарищей по работе, терпения, отваги, прочного здоровья и неимоверной удачи.
***
Пусть полегче им живется,
Тем, кто шахтерами зовется,
В эту праздничную дату
Пожелаем им большой зарплаты.
***
Вас от души хотим поздравить с днем шахтера! Тех, кто характером тверд, как камень, кто забывает про свой покой и трудится на общее благо! Пусть вашему доброму сердцу не грозит никакая беда и в жизни всегда везет!
З Днем шахтаря: привітання в прозі, віршах, смс
В День шахтаря, мій друже, я вважаю обов'язком і честю поплескати тебе по плечу і, привітавши зі святом, побажати ніколи не схилятися під будь-якими негараздами в житті і завжди триматися з честю і вірою у власні сили! Будь відкритий світу - і він відповість тобі добром!
***
Ви надр земних – царі і королі,
Ви – нашої економіки опора.
Бажаю сили, щастя та любові,
Добувачі головних скарбів країни.
Ви – прекрасні, і так нам потрібні!
Ми вас вітаємо, шахтарі-бійці!
Удачі, здоров’я, адже ви – молодці!
***
Це свято представників відважної, надзвичайно важкої і такої необхідної для країни професії, сильних, мужніх людей, чия складна, небезпечна і почесна праця вимагає колосальної відповідальності, витримки і самовіддачі. У цей святковий день від щирого серця бажаю всім міцного здоров’я, успіхів у справах, спокою і впевненості в майбутньому, уваги і турботи рідних та близьких, процвітання, щастя і добробуту, злагоди і миру! І хай живе шахтарська справа, хай щасливим буде сьогодення і надійним майбутнє.
***
Всіх шахтарів вітаю!
Тільки щастя вам бажаю!
Днів у роботі безпечних,
Чудових, прекрасних,
І удачі, везіння,
І бажань усіх втілення!