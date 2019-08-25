С Днем шахтера 2019 – открытки живые и поздравления прикольные

25 августа 2019, 06:04

Главред собрал лучшие поздравления с Днем шахтера – официальные в прозе и прикольные в стихах, короткие смс и пожелания бывшим шахтерам и женам шахтеров.

  • С Днем шахтера – открытки, картинки, фото Соцсети
  • С Днем шахтера – открытки, картинки, фото Соцсети
  • С Днем шахтера – открытки, картинки, фото Соцсети
  • С Днем шахтера – открытки, картинки, фото Соцсети
  • С Днем шахтера – открытки, картинки, фото Соцсети
  • С Днем шахтера – открытки, картинки, фото Соцсети
  • С Днем шахтера – открытки, картинки, фото Соцсети
  • С Днем шахтера – открытки, картинки, фото Соцсети
  • С Днем шахтера – открытки, картинки, фото Соцсети
  • С Днем шахтера – открытки, картинки, фото Соцсети
  • С Днем шахтера – открытки, картинки, фото Соцсети
  • С Днем шахтера – открытки, картинки, фото Соцсети
  • С Днем шахтера – открытки, картинки, фото Соцсети
  • С Днем шахтера – открытки, картинки, фото Соцсети
  • С Днем шахтера – открытки, картинки, фото Соцсети

День шахтера 2019 – праздник 25 августа, когда поздравления принимают люди мужественные и бесстрашные.

Глубоко под землей, без свежего воздуха, в духоте и постоянной опасности, они отстаивают энергетическую безопасность нашей страны.

Горняки – одна из самых почетных профессий в Украине. И сегодня они получают свои поздравления с Днем шахтера – открытки и пожелания своими словами.

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Поздравления с Днем шахтера в прозе

Вы каждый день спускаетесь туда, куда побоится обычный человек. Мы благодарны за ваш тяжкий труд. И желаем вам не знать грусти. Пусть вас хранит Господь и никогда не покидает любовь.

***

Поздравление с Днем шахтера официальное:

Поздравляю с Днем шахтера! Желаю всем работникам этого тяжелого труда отменного здоровья, терпения, внимательности, безопасности, надежности и уверенности. Будьте счастливы, стремитесь к своим мечтам и достигайте желанного. Добра вам и успеха!

***

Уважаемые шахтеры! Сегодня страна отмечает День шахтера – праздник людей героической профессии, от работы которых зависит стабильность нашей экономики, ее развитие и благосостояние жителей. Вы каждый день рискуете своими жизнями ради нас и страны. А мы порой не ценим этого. Каждая добытая и выдана на-гора тонна черного золота – это невероятные человеческие усилия. Желаю всем вам безопасной работы, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и надежды на светлое будущее! Вы настоящие герои нашего времени! С праздником вас!

***

Поздравление бывшему шахтеру:

Поздравляем с днем шахтера тех, кто ни один год своей жизни посвятил этому тяжелому труду и выйдя на пенсию остался сердцем и душой с шахтами. Желаем вам крепкого здоровья, много сил, исполнения желаний, семейного благополучия и душевного удовлетворения. Ваша работа — бесценна! Вы — пример для подражания не одного поколения. Спасибо вам за вашу работу, знания и переданный опыт. Добра вам и много всевозможных благ!

Прикольные поздравления с Днем шахтера в стихах

Всех шахтеров поздравляем

Мы сегодня от души!

И побольше вам желаем

Мы подарков от судьбы!

Пусть же будет безопасным

Этот сложный очень труд!

Будет вам светло и ясно,

И всегда родные ждут!

***

Вы глубже всех постигли наши недра,

И жизни смысл смогли уразуметь -

Эх, как приятно лик подставить ветру,

Когда покинешь наконец ты клеть!

Плевать вам на пустые разговоры:

Призванию уже не изменить!

Спасибо вам, ребята! С Днем шахтера!

Пусть добрых дух подземный вас хранит!

***

Поздравление с Днем шахтера мужу:

Хороший мой, любимый, милый,

Нелегок твой шахтера труд,

Вершишь его в земных глубинах,

Часы где медленно идут.

Пусть не слабеет сила сильных,

Не дрогнет крепкая рука.

Тебя люблю, мой самый милый,

С шахтеров праздником тебя!

***

Поздравление с Днем шахтера папе:

4 смс - 207 символов:

Папа мой — шахтер прекрасный,

Я горжусь всегда тобой.

С праздником тебя поздравлю

Самым важным, мой родной.

В день шахтера я желаю

Быть здоровым, полным сил.

Чтоб в достатке и почете

Ты всегда, папуля, жил.

***

Поздравление жене шахтера:

С Днем шахтера поздравляю!

Быть такой же классною желаю,

Крепнет пусть твое здоровье,

Окружают счастье с лаской и любовью.

Пусть не меркнет красота,

Всякая сбывается мечта.

Позитив пусть душу наполняет,

Ну, а радость сердце согревает.

***

Милая, смелая женщина, ты – как жена шахтера – также достойна шахтерской славы, как и он. Пусть, как "черное золото" блестит на солнце, блестят твои глаза от радости и красоты. Пусть никогда не заглядывает в твой дом беда.

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Поздравления с Днем шахтера короткие

С Днем шахтера поздравляю,

Всех, кто этот важный труд.

Благородно и успешно,

Словно миссию несут.

Вам крепчайшего здоровья,

От души желаю я.

Пусть достойная награда,

Не заставит ждать себя.

***

Шахтеры отмечают праздник свой!

Пусть счастье с вами будет непременно

Тогда, когда спускаетесь в забой

И на земле, с удачей неизменно.

***

Поздравляем с Днем шахтера. Спокойных вам трудовых будней, надежных товарищей по работе, терпения, отваги, прочного здоровья и неимоверной удачи.

***

Пусть полегче им живется,

Тем, кто шахтерами зовется,

В эту праздничную дату

Пожелаем им большой зарплаты.

***

Вас от души хотим поздравить с днем шахтера! Тех, кто характером тверд, как камень, кто забывает про свой покой и трудится на общее благо! Пусть вашему доброму сердцу не грозит никакая беда и в жизни всегда везет!

З Днем шахтаря: привітання в прозі, віршах, смс

В День шахтаря, мій друже, я вважаю обов'язком і честю поплескати тебе по плечу і, привітавши зі святом, побажати ніколи не схилятися під будь-якими негараздами в житті і завжди триматися з честю і вірою у власні сили! Будь відкритий світу - і він відповість тобі добром!

***

Ви надр земних – царі і королі,

Ви – нашої економіки опора.

Бажаю сили, щастя та любові,

Добувачі головних скарбів країни.

Ви – прекрасні, і так нам потрібні!

Ми вас вітаємо, шахтарі-бійці!

 Удачі, здоров’я, адже ви – молодці!

*** 

Це свято представників відважної, надзвичайно важкої і такої необхідної для країни професії, сильних, мужніх людей, чия складна, небезпечна і почесна праця вимагає колосальної відповідальності, витримки і самовіддачі. У цей святковий день від щирого серця бажаю всім міцного здоров’я, успіхів у справах, спокою і впевненості в майбутньому, уваги і турботи рідних та близьких, процвітання, щастя і добробуту, злагоди і миру! І хай живе шахтарська справа, хай щасливим буде сьогодення і надійним майбутнє.

***

Всіх шахтарів вітаю!

Тільки щастя вам бажаю!

Днів у роботі безпечних,

Чудових, прекрасних,

І удачі, везіння,

І бажань усіх втілення!

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