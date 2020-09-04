С Днем предпринимателя 2020: поздравления и открытки на вес золота

В праздник День предпринимателя Главред предлагает лучшие и абсолютно бесплатно картинки и поздравления с праздником.
С Днем предпринимателя Украина поздравляет в первое воскресенье сентября. День предпринимателя 2020 выпал на 6 сентября.
Праздник призван напомнить людям о важной роли этого сектора экономики в формировании экономического строя всей Украины, а также развития демократии и в целом гражданского общества.
С Днем предпринимателя принято поздравлять как физических, так и юридических лиц, которые заняты в сфере индивидуального предпринимательства.
З Днем підприємця 2020: привітання та листівки українською
К слову, в России День предпринимателя отмечается 26 мая: там эта дата закреплена и не меняется из года в год.
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Поздравления с Днем предпринимателя
Поздравление с Днем предпринимателя своими словами:
Хочу поздравить всех бизнесменов и предпринимателей с их профессиональным праздником и пожелать им всегда быстро находить решение проблемы, не бояться рисковать, принимать только обдуманные решения и обходить всех конкурентов! Пусть ваше дело будет успешным, процветающим и полезным для нашей страны!
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Поздравление с Днем предпринимателя официальное:
Уважаемые предприниматели! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Найти и прочно занять свое место в экономике, воплощать в жизнь новые идеи и проекты – это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки. В этот замечательный день примите пожелания здоровья и семейного благополучия! Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес – стабильным и процветающим!
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Поздравление с Днем предпринимателя прикольное:
Нет, что-то нужно предпринять
А то сгоришь на фирме без остатка
Пришли тебя мы дружно поздравлять
И уведем домой сейчас украдкой
А дома сядем вместе за столом
Накроем нашу скатерть-самобранку
Поздравим с праздником, вина нальем
И спляшем дружно под шарманку
Хороший праздник, (имя), у тебя
Ведь не сказать, что просто пьянка
И чествуем тебя мы все любя
Назавтра все отложены дела
Решись всё завтра, встанешь как огурчик
спозаранку!
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Сегодня скажем мы предпринимателям —
Спасибо, что снабжаете старательно
Товарами и сервисом отличным
И к нашим нуждам вы не безразличны!
Пусть бизнес-планы в жизни воплотятся
И прибыль даст собою наслаждаться,
Не мучают огромные налоги
И станут вам доступны все дороги!
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Ты у нас — предприниматель,
И умен, и адекватен,
Бизнес строишь свой умело —
По плечу любое дело!
От души я поздравляю!
В праздник этот пожелаю,
Чтобы планы воплощались,
А мечты осуществлялись!