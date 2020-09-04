С Днем предпринимателя 2020: поздравления и открытки на вес золота

С Днем предпринимателя Украина поздравляет в первое воскресенье сентября. День предпринимателя 2020 выпал на 6 сентября.

Праздник призван напомнить людям о важной роли этого сектора экономики в формировании экономического строя всей Украины, а также развития демократии и в целом гражданского общества.

С Днем предпринимателя принято поздравлять как физических, так и юридических лиц, которые заняты в сфере индивидуального предпринимательства.

З Днем підприємця 2020: привітання та листівки українською

К слову, в России День предпринимателя отмечается 26 мая: там эта дата закреплена и не меняется из года в год.

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Поздравления с Днем предпринимателя

Поздравление с Днем предпринимателя своими словами:

Хочу поздравить всех бизнесменов и предпринимателей с их профессиональным праздником и пожелать им всегда быстро находить решение проблемы, не бояться рисковать, принимать только обдуманные решения и обходить всех конкурентов! Пусть ваше дело будет успешным, процветающим и полезным для нашей страны!

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Поздравление с Днем предпринимателя официальное:

Уважаемые предприниматели! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Найти и прочно занять свое место в экономике, воплощать в жизнь новые идеи и проекты – это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки. В этот замечательный день примите пожелания здоровья и семейного благополучия! Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес – стабильным и процветающим!

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Поздравление с Днем предпринимателя прикольное:

Нет, что-то нужно предпринять

А то сгоришь на фирме без остатка

Пришли тебя мы дружно поздравлять

И уведем домой сейчас украдкой

А дома сядем вместе за столом

Накроем нашу скатерть-самобранку

Поздравим с праздником, вина нальем

И спляшем дружно под шарманку

Хороший праздник, (имя), у тебя

Ведь не сказать, что просто пьянка

И чествуем тебя мы все любя

Назавтра все отложены дела

Решись всё завтра, встанешь как огурчик

спозаранку!

***

Сегодня скажем мы предпринимателям —

Спасибо, что снабжаете старательно

Товарами и сервисом отличным

И к нашим нуждам вы не безразличны!

Пусть бизнес-планы в жизни воплотятся

И прибыль даст собою наслаждаться,

Не мучают огромные налоги

И станут вам доступны все дороги!

***

Ты у нас — предприниматель,

И умен, и адекватен,

Бизнес строишь свой умело —

По плечу любое дело!

От души я поздравляю!

В праздник этот пожелаю,

Чтобы планы воплощались,

А мечты осуществлялись!