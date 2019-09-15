День Ксении 2019 – поздравления и открытки православные и прикольные

Лучшие поздравления с Днем ангела Ксении – открытки, тексты и гифки – подобрал Главред на ее именины 15 сентября.
День Ксении – праздник всех Ксюш и Оксан, их именины.
Именины Ксении по церковному календарю отмечаются 15 сентября в честь преподобномученицы Ксении Черлины-Браиловской. Это последний День ангела Ксении и Оксаны в этом году. В следующий раз поздравление с Днем ангела Ксюша будет принимать уже 31 января – в день памяти мученицы Ксении.
Ранее Главред уже писал о значении имени Ксения и характере именинницы.
День ангела Ксении: поздравления в прозе
Ксения, с праздником тебя! Будь легка, красива, умна, нежна, добра, необходима и сказочно любима! Купайся во внимании, получай все желаемое и радуйся всем возможностям предоставленным судьбой! Береги себя, лови удачу за хвост и наслаждайся жизнью!
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Читайте такжеКсения Петербургская: в чем помогает и как молитьсяС днем ангела, родная Ксения! Ксения ("гостья", "странствующая"). Веселая и позитивная. Общение с ней приносит радость. Эта девушка состоит из контрастов. Ксюша умна и обаятельна. Такой и оставайся, чтобы твой ангел-хранитель был всегда рядом и оберегал своим крылышком каждый миг и секунду. С именинами!
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У кого сегодня именины — у Ксении! В день ангела желаем лучшего настроения, успехов во всех начинаниях и все благ великолепной Ксении! Ангел-хранитель твой будет оберегать тебя как прежде, дарить улыбку и надежду. Великолепный внешний вид и много удачи на светлом пути. Еще раз поздравляем с великим праздником — с днем ангела твоим, родная.
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Любимая наша девочка, хорошая наша Ксюша! Желаем, чтобы жизнь твоя всегда была похожа на сахарную вату, такая же нежная, пушистая, воздушная, легкая и сладкая. Желаем никогда не поддаваться унынию, хандре и грустным мыслям, всегда уметь позитивно брать себя в руки и своей улыбкой поражать любую неприятность и неприятеля.
Православное поздравление с именинами Ксении в стихах
Поздравляю я тебя,
Ксения прекрасная.
Пусть Святая твоя дарит
Солнца лучик ясного.
В именинный день я счастья
Пожелаю, Ксюша.
С верой в сердце не страшна
Ни гроза, ни стужа.
***
День именин, день ангела у Ксении,
С таким событием поздравить каждый рад,
Пусть будут лишь приятные мгновения,
Удачным будет каждый день подряд.
Пусть все мечты исполнятся заветные,
Ведь под счастливою звездою рождена,
Чтоб годы в жизни ждали только светлые,
Чтоб знала ты, что ты любима и нужна.
***
Поздравляю с именинами тебя, Ксюшка,
Ты такая добрая, хорошая и милая девчушка,
Пусть всегда в твоей душе расцветают сады,
Пусть все сбываются твои заветные мечты!
Пусть в твое сердце взаимная любовь придет,
И с собою гармонию и вдохновение принесет,
Пусть откроются тебе все тайны и секреты бытия,
Пусть будет самой насыщенной и яркой жизнь твоя.
***
Пусть покой к тебе придет,
Стороной плохое обойдет.
Чувствуй ты всегда покой,
Все невзгоды шли долой!
Серенады пусть поет душа,
Получает благо неспеша.
Чудо в дом к себе впусти,
И по доброму пути иди!
***
Желаю тебе, Ксюша, быть счастливой,
Пусть тебе рады будут искренне везде,
Как ангел твой, такой же будь красивой,
Его защиты пожелать хочу тебе.
День именин твоих стоит в зените,
Так пусть в глазах сияет яркий огонек,
Пусть блага жизни к тебе тянет, как магнитом,
Пусть дарит радость каждый твой денек.
***
С днем ангела, Ксюшенька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!
***
Пусть путеводная звезда
Твой путь по жизни озарит.
Здоровья крепкого всегда.
Пусть взор уверенность хранит.
Пикет из ангелов стоит
На рубеже твоего счастья,
А ты всегда мила на вид
И целый мир тебе подвластен.
Пусть от любви душа цветет,
Сопутствует во всем везение.
И этот день пусть принесет
К ногам все это Ксении!
С Днем ангела, Ксения: поздравления короткие в смс
Для Ксюши, для подружки лучшей самой
Я поздравленья слать сегодня стану!
В честь Дня ангела пожелаю только,
Чтоб не жалела ни о чем нисколько!
***
3 смс - 175 символов:
Ксения чудесная,
Сама прелестная!
Поздравления принимай,
Быть счастливой обещай!
А еще здоровой, доброй,
По утрам, конечно, бодрой.
В окружении любви
Чтоб сбылись твои мечты!
***
Я сегодня встал так рано,
Чтоб поздравить вас, Оксана.
С Днем ангела поздравляю!
Самой лучшей быть желаю!
***
3 смс - 192 символа:
Такой, как наша Ксения,
Вам в мире не сыскать.
Поднять с ней настроение
Легко, как "пятью пять".
Веселой хохотушкою
Останься навсегда.
Желаем счастья, Ксюшенька,
Тебе на все года!
Привітання з Днем ангела Ксенії
Привітання з Днем ангела Ксенії
Сьогодні в твій День Ангела,
Ми хочем побажати:
Щоб у житті твоєму
Було багато свята!
Завжди щоб радість і достаток
Несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров'я
Ти мала на усе життя.
Хай Ксенія свята
Піклується про тебе,
Охороняє від біди,
Задовольняє всі потреби.
Добром наповниться твоє буття,
Здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя,
Бажають тобі рідні.
***
Щиро вітаю тебе з Днем ангела, Оксано! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!
***
З днем ангела, Оксано, вітаю,
Здоров’я міцного бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі сподівання і надії.
Місяць і зіроньки ясні,
Хай світять тобі уночі.
А в день хай сонечко сяє,
І своїм теплом зігріває.
Хай ангел тебе оберігає,
І завжди на допомогу поспішає.
***
Дорога моя Ксеніє! Щиро вітаю тебе з красивим святом – Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: хай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз.