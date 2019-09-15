День Ксении 2019 – поздравления и открытки православные и прикольные

День Ксении – праздник всех Ксюш и Оксан, их именины.

Именины Ксении по церковному календарю отмечаются 15 сентября в честь преподобномученицы Ксении Черлины-Браиловской. Это последний День ангела Ксении и Оксаны в этом году. В следующий раз поздравление с Днем ангела Ксюша будет принимать уже 31 января – в день памяти мученицы Ксении.

Ранее Главред уже писал о значении имени Ксения и характере именинницы.

День ангела Ксении: поздравления в прозе

Ксения, с праздником тебя! Будь легка, красива, умна, нежна, добра, необходима и сказочно любима! Купайся во внимании, получай все желаемое и радуйся всем возможностям предоставленным судьбой! Береги себя, лови удачу за хвост и наслаждайся жизнью!

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Читайте такжеКсения Петербургская: в чем помогает и как молитьсяС днем ангела, родная Ксения! Ксения ("гостья", "странствующая"). Веселая и позитивная. Общение с ней приносит радость. Эта девушка состоит из контрастов. Ксюша умна и обаятельна. Такой и оставайся, чтобы твой ангел-хранитель был всегда рядом и оберегал своим крылышком каждый миг и секунду. С именинами!

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У кого сегодня именины — у Ксении! В день ангела желаем лучшего настроения, успехов во всех начинаниях и все благ великолепной Ксении! Ангел-хранитель твой будет оберегать тебя как прежде, дарить улыбку и надежду. Великолепный внешний вид и много удачи на светлом пути. Еще раз поздравляем с великим праздником — с днем ангела твоим, родная.

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Любимая наша девочка, хорошая наша Ксюша! Желаем, чтобы жизнь твоя всегда была похожа на сахарную вату, такая же нежная, пушистая, воздушная, легкая и сладкая. Желаем никогда не поддаваться унынию, хандре и грустным мыслям, всегда уметь позитивно брать себя в руки и своей улыбкой поражать любую неприятность и неприятеля.

Православное поздравление с именинами Ксении в стихах

Поздравляю я тебя,

Ксения прекрасная.

Пусть Святая твоя дарит

Солнца лучик ясного.

В именинный день я счастья

Пожелаю, Ксюша.

С верой в сердце не страшна

Ни гроза, ни стужа.

***

День именин, день ангела у Ксении,

С таким событием поздравить каждый рад,

Пусть будут лишь приятные мгновения,

Удачным будет каждый день подряд.

Пусть все мечты исполнятся заветные,

Ведь под счастливою звездою рождена,

Чтоб годы в жизни ждали только светлые,

Чтоб знала ты, что ты любима и нужна.

***

Поздравляю с именинами тебя, Ксюшка,

Ты такая добрая, хорошая и милая девчушка,

Пусть всегда в твоей душе расцветают сады,

Пусть все сбываются твои заветные мечты!

Пусть в твое сердце взаимная любовь придет,

И с собою гармонию и вдохновение принесет,

Пусть откроются тебе все тайны и секреты бытия,

Пусть будет самой насыщенной и яркой жизнь твоя.

***

Пусть покой к тебе придет,

Стороной плохое обойдет.

Чувствуй ты всегда покой,

Все невзгоды шли долой!

Серенады пусть поет душа,

Получает благо неспеша.

Чудо в дом к себе впусти,

И по доброму пути иди!

***

Желаю тебе, Ксюша, быть счастливой,

Пусть тебе рады будут искренне везде,

Как ангел твой, такой же будь красивой,

Его защиты пожелать хочу тебе.

День именин твоих стоит в зените,

Так пусть в глазах сияет яркий огонек,

Пусть блага жизни к тебе тянет, как магнитом,

Пусть дарит радость каждый твой денек.

***

С днем ангела, Ксюшенька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

***

Пусть путеводная звезда

Твой путь по жизни озарит.

Здоровья крепкого всегда.

Пусть взор уверенность хранит.

Пикет из ангелов стоит

На рубеже твоего счастья,

А ты всегда мила на вид

И целый мир тебе подвластен.

Пусть от любви душа цветет,

Сопутствует во всем везение.

И этот день пусть принесет

К ногам все это Ксении!

С Днем ангела, Ксения: поздравления короткие в смс

Для Ксюши, для подружки лучшей самой

Я поздравленья слать сегодня стану!

В честь Дня ангела пожелаю только,

Чтоб не жалела ни о чем нисколько!

***

3 смс - 175 символов:

Ксения чудесная,

Сама прелестная!

Поздравления принимай,

Быть счастливой обещай!

А еще здоровой, доброй,

По утрам, конечно, бодрой.

В окружении любви

Чтоб сбылись твои мечты!

***

Я сегодня встал так рано,

Чтоб поздравить вас, Оксана.

С Днем ангела поздравляю!

Самой лучшей быть желаю!

***

3 смс - 192 символа:

Такой, как наша Ксения,

Вам в мире не сыскать.

Поднять с ней настроение

Легко, как "пятью пять".

Веселой хохотушкою

Останься навсегда.

Желаем счастья, Ксюшенька,

Тебе на все года!

Привітання з Днем ангела Ксенії

Привітання з Днем ангела Ксенії

Сьогодні в твій День Ангела,

Ми хочем побажати:

Щоб у житті твоєму

Було багато свята!

Завжди щоб радість і достаток

Несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров'я

Ти мала на усе життя.

Хай Ксенія свята

Піклується про тебе,

Охороняє від біди,

Задовольняє всі потреби.

Добром наповниться твоє буття,

Здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя,

Бажають тобі рідні.

***

Щиро вітаю тебе з Днем ангела, Оксано! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!

***

З днем ангела, Оксано, вітаю,

Здоров’я міцного бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі сподівання і надії.

Місяць і зіроньки ясні,

Хай світять тобі уночі.

А в день хай сонечко сяє,

І своїм теплом зігріває.

Хай ангел тебе оберігає,

І завжди на допомогу поспішає.

***

Дорога моя Ксеніє! Щиро вітаю тебе з красивим святом – Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: хай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз.