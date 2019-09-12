Мода этой осенью: к чему готовиться модницам – от обуви до пальто

Мода на осень 2019 предлагает простые, но элегантные решения в приятных цветовых решениях.
Мода на осень 2019 предполагает свободу сочетаний, комфорт и минимализм.
Проще говоря, мода этой осенью простая, позволяющая собирать стильные актуальные образы без особых проблем, сочетая довольно базовые вещи в своем гардеробе.
Главные критерии подбора одежды – комфорт и функциональность.
Мода – осень 2019: одежда
В модный гардероб на период осень 2019 – зима 2020 (начало зимнего периода, само собой) стоит включить:
- футболки и майки – 4-5 шт.;
- водолазки – на штуку меньше, чем водолазок;
- рубашки из плотной ткани, которые можно использовать третьим слоем (идеальный вариант – фланель);
- трикотажный сет: джемпер + юбка или брюки (юбки можно смело носить поверх брюк);
- худи/толстовки – 2-3 шт.;
- джинсы удобные – 3-4 пары;
- костюм в стиле спорт шик;
- расслабленный брючный костюм;
- пальто – длинное (не менее миди) и теплое (идеальный вариант – пальто-халат) – 1 шт.;
- ботильоны на небольшом устойчивом каблуке, можно со скошенным каблуком;
- лоферы/челси/броги – удобная обувь на плоском ходу;
- кроссовки/кеды – 2-3 пары
- сумка – вместительный шопер или тоут.
Теперь подробнее.
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Мода – осень 2019: обувь
Осенью 2019 особо модной будет обувь, сделанная под змеиную кожу (если на натуральную кожу змеи денег нет).
Также ультрамодной будет обувь с квадратным носком.
Мода – осень 2019: пальто
Уличная мода на осень 2019 обозначила возвращение не престол твида: пальто и костюмы из этой пледоподобной ткани снова актуальны. Плюс твид – ткань очень согревающая, что в холодную погоду будет нелишним.
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Мода – осень 2019: верхняя одежда
Пока еще погода позволяет обходиться без пальто – стоит выбирать верхнюю одежду в монохромном колоре. Такой лук на пике популярности.
Хотите быть модным осенью 2019 – соблюдайте общую тональность образа.
В целом же модные цвета этого осенне-зимнего сезона 2019/2020 – это пыльный серый, графит, теплые оттенки оранжевого, желтого, красного и синего цветов. Для тех, кто не любит однотонность – подойдут сочетания этих цветов (см. нашу фотогалерею).
При этом в моде снова унисекс – андрогинный стиль, когда дамы смело облачаются в мужские брюки, причем с подтяжками, носят жилетки с галстуками и т.п.
Мода – осень 2019: платья и юбки
Этой осенью в моде длина макси для платьев и юбок.
Особо актуальны принты леопард и зебра.
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Мода – осень 2019: джинсы
Как уже упоминалось, джинсы (и вообще брюки) модно носить под юбку или пальто-халат.
Также возвращаются в моду джинсовые комбинезоны и на пике популярности клешевые джинсы.
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Мода на осень 2019 для полных
Мода на осень 2019 для полных советует носить:
- прямые укороченные брюки-бананы со складками у пояса и с подворотами;
- длинные платья;
- юбки карандаши и юбки ассиметричного кроя;
- двубортные пиджаки и пальто;
- полупальто А-образного силуэта.
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