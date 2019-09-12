Мода этой осенью: к чему готовиться модницам – от обуви до пальто

Мода на осень 2019 предполагает свободу сочетаний, комфорт и минимализм.

Проще говоря, мода этой осенью простая, позволяющая собирать стильные актуальные образы без особых проблем, сочетая довольно базовые вещи в своем гардеробе.

Главные критерии подбора одежды – комфорт и функциональность.

Мода – осень 2019: одежда

В модный гардероб на период осень 2019 – зима 2020 (начало зимнего периода, само собой) стоит включить:

футболки и майки – 4-5 шт.;

водолазки – на штуку меньше, чем водолазок;

рубашки из плотной ткани, которые можно использовать третьим слоем (идеальный вариант – фланель);

трикотажный сет: джемпер + юбка или брюки (юбки можно смело носить поверх брюк);

худи/толстовки – 2-3 шт.;

джинсы удобные – 3-4 пары;

костюм в стиле спорт шик;

расслабленный брючный костюм;

пальто – длинное (не менее миди) и теплое (идеальный вариант – пальто-халат) – 1 шт.;

ботильоны на небольшом устойчивом каблуке, можно со скошенным каблуком;

лоферы/челси/броги – удобная обувь на плоском ходу;

кроссовки/кеды – 2-3 пары

сумка – вместительный шопер или тоут.

Теперь подробнее.

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Мода – осень 2019: обувь

Осенью 2019 особо модной будет обувь, сделанная под змеиную кожу (если на натуральную кожу змеи денег нет).

Также ультрамодной будет обувь с квадратным носком.

Мода – осень 2019: пальто

Уличная мода на осень 2019 обозначила возвращение не престол твида: пальто и костюмы из этой пледоподобной ткани снова актуальны. Плюс твид – ткань очень согревающая, что в холодную погоду будет нелишним.

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Мода – осень 2019: верхняя одежда

Пока еще погода позволяет обходиться без пальто – стоит выбирать верхнюю одежду в монохромном колоре. Такой лук на пике популярности.

Хотите быть модным осенью 2019 – соблюдайте общую тональность образа.

В целом же модные цвета этого осенне-зимнего сезона 2019/2020 – это пыльный серый, графит, теплые оттенки оранжевого, желтого, красного и синего цветов. Для тех, кто не любит однотонность – подойдут сочетания этих цветов (см. нашу фотогалерею).

При этом в моде снова унисекс – андрогинный стиль, когда дамы смело облачаются в мужские брюки, причем с подтяжками, носят жилетки с галстуками и т.п.

Мода – осень 2019: платья и юбки

Этой осенью в моде длина макси для платьев и юбок.

Особо актуальны принты леопард и зебра.

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Мода – осень 2019: джинсы

Как уже упоминалось, джинсы (и вообще брюки) модно носить под юбку или пальто-халат.

Также возвращаются в моду джинсовые комбинезоны и на пике популярности клешевые джинсы.

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Мода на осень 2019 для полных

Мода на осень 2019 для полных советует носить:

прямые укороченные брюки-бананы со складками у пояса и с подворотами;

длинные платья;

юбки карандаши и юбки ассиметричного кроя;

двубортные пиджаки и пальто;

полупальто А-образного силуэта.

Ранее Главред сообщал, что в моду вернулась романтическая блуза с бантом из 70-х: с чем сочетать. В 1970-е и 1980-е годы активно строившие свою карьеру женщины носили блузки с бантом как часть рабочего дресс-кода.