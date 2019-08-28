В моду вернулась романтическая блуза с бантом из 70-х: с чем сочетать, фото

Мода опять заглянула в прошлое и вытащила из него, как из красочного сундука, романтическую вещь.

В грядущем сезоне осень 2019 дизайнеры советуют носить блузы с длинным бантом на шее, которые были популярны в 70-е годы.

Отметим, подобные блузки в свое время слыли символом феминистического движения.

В 1970-е и 1980-е годы активно строившие свою карьеру женщины носили блузки с бантом как часть рабочего дресс-кода и альтернативу мужским рубашкам с галстуками.

Главред собрал лучшие фото романтической блузы с бантом из Instagram.

Блуза в стиле 70-х вернулась в моду / из открытых источников

Блуза с бантом в стиле 70-х: с чем сочетать

Блузу с бантом в стиле 70-х можно смело сочетать с брюками-карротами или юбкой-карандаш с высокой посадкой.

Блуза с бантом из полупрозрачного материала в сочетании с мини-юбкой и грубыми ботинками - настоящая находка для похода на вечеринку.

Блуза с бантом нежного оттенка – хорошее решение для свидания. Только не стоит нагружать эту блузу аксессуарами, ибо есть риск выглядеть вульгарно.

Однотонная блуза с бантом - отличный вариант как для офиса, так и на каждый день.

И запомните: чтобы блуза с бантом выглядела на вас сногсшибательно, не бойтесь oversized. И сама блузка, и сопутствующие вещи должны закладываться в естественные драпировки, мягко облегая ваше тело.

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