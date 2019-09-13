"Черная магия": в Сумах трижды прокляли копов, опубликовано видео

В Сумах нарушительница прокляла полицейских / Скриншот

В Сумах полицейские остановили внедорожник и столкнулись с "черной магией" - женщина-водитель после замечания трижды прокляла всех копов, которые с людей "сдирают" штрафы.

Авто остановили из-за того, что с левой стороны на нем не было зеркала заднего вида, говорится в сюжете ТСН.

По данным издания, когда на женщину-водителя составляли протокол, она проклинала полицейских. Нарушительнице "впаяли" штраф в сумме 340 грн.

"…Будь проклят и все полицейские, которые сдирают с людей штрафы. Прокляты, трижды прокляты. Пиши, передай всем", - говорила женщина.

Видео с места происшествия

Ранее сообщалось, что в Харькове полицейский очень грубо общался с водителем авто, требуя выйти: "…Ты думаешь, с*ка, грамотный или что? Урод! С*ка, ты мужик или кто? Я тебя с битой уложу тут!... Ты - чмо болотное!".