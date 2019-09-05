"С*ка, я тебя с битой уложу!": в Харькове коп угрожал водителю: скандальное видео

Полицейский в Харькове вступил в словесную перепалку с водителем, угрожая ему

В Харькове полицейский "наехал" на водителя авто, и стал хамски с ним общаться, требуя выйти из машины.

Как сообщают на странице в Instagram Харьков LIVE, инцидент произошел в районе Холодной горы. Из ролика не понятно, что послужило причиной такого поведения правоохранителя, но он выходит из себя, ударяя по зеркалу заднего вида.

"Вышел с машины! Ты думаешь, с*ка, грамотный или что? Урод! С*ка, ты мужик или кто? Я тебя с битой уложу тут! Уродина! Ты чмо болотное!", переговаривался с водителем полицейский.

В сети бурно отреагировали на видео, возмутившись поведением копа.

"Что за быдло. Таких инспекторов народ Украины не хочет содержать, гнать в шею его", "Так а если бы водитель вышел по приглашению мента, последний бы его избил? Них*я бл*ди не боятся. Что за угрозы?", "Капец, одним словом, были менты, стали понты. Воспитание", "Мне уже по* на то, из-за чего конфликт. В первую очередь, полицейский не должен так общаться с людьми. Вот, что главное в этом видео", - писали юзеры.

Ранее в Одессе полицейский за рулем отхлебнул пива и разъярил сеть.