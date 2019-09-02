"П*зда, чувствую себя богом": в Одессе полицейский за рулем отхлебнул пива и разъярил сеть

Коп за рулем BMW отхлебнул пива

Сотрудник розыска Приморского райотдела в городе Одесса Сергей Коваль разозлил сеть своей выходкой за рулем автомобиля BMW.

Мужчина на своей странице в Instagram в сторис выложил ролик, как он пьет пиво, будучи за рулем авто. Ролик распространил в сети журналист общественной организации Безопасный город Юрий Головчук.

"Знакомьтесь, это Коваль Сегей, сотрудник розыска Приморского райотдела в городе Одесса. Новый начальник, красивая жизнь. Модные машины. Личные водителя. Но сейчас пока не о нем, сейчас о любителях пить пивко за рулем модной тачилы из следственного отдела. Послушайте мечты этого Бога. Мне добавить нечего", - написал Головчук.

В ролике видно, как полицейский, отхлебнув пива из бутылки, "толкнул" речь, полную нецензурных выражений.

"Всю жизнь так хотел на*уй ездить бл*ть. П*зда, чувствую себя богом", - заявил Коваль.В сети бурно отреагировали на ролик, назвав выходку полицейского "понтами".

"Ну это фиаско.... Бл*, ну вот что в голове у этого человека?", "Хуторские понты, их никуда не деть...И он серьезно думает, что это круто", "Еще и запоребриковое пиво дешевое херачит. "Белый медведь". Мерзость...", - возмущались юзеры.

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