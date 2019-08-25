"Москальська мова": под Киевом разгорелся языковой скандал с полицейской

Полицейские угодили в скандал из-за русского языка

В Софиевской Борщаговке Киевской област полицейские оштрафовали автолюбителя, жена которого сделала им замечание об использовании русского языка.

"Штраф за требование общаться на украинском языке. Сегодня в селе Софиевская Борщаговка полицейские остановили наше авто за нарушение правил. Лейтенант полиции Дейнеко Олеся Леонидовна знакомила с содержанием нарушения, с нашими правами и т.п. на русском языке. На мое замечание о русском языке в День Независимости, страж порядка увеличила глаза, разозлилась. "Я хотела вас отпустить, сделать только предупреждение, но теперь заплатите штраф и поблагодарите за это свою жену (на требование общаться на украинском). И еще кто-то говорит о притеснениях "москальского языка", – написала в Facebook пользователь под ником Svit Lana.

Напомним, 16 июля в Украине вступил в силу закон о функционировании украинского языка в качестве государственного. Все государственные органы и общественные организации обязаны использовать украинский язык. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к юридической ответственности, предусматривает закон.