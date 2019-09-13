Ганс Кристиан Грам: за какое великое открытие Google посвятил ему дудл

Ханс Кристиан Грам – за что он удостоился дудла от Google / Скрин

13 сентября – праздник научный, постановил Google. И сделал дудл в честь 166-летия со дня рождения знаменитого датского бактериолога. Это Ганс Кристиан Грам, который разработал поразительный метод разделения бактерий, названный Метод окраски Грама.

Сам Грам из скромности называл свой метод несовершенным. Ученый искренне считал, что тот нуждается в доработке – кого-то более умного. Но за прошедшие почти две сотни лет никого более умного так и не нашлось. И Метод окраски Грама остается одной из основополагающих процедур в микробиологии и поныне.

Его метод позволяет выделить грамположительные (под микроскопом фиолетового цвета, так как из-за их толстых стенок внутрь них не может проникнуть растворитель) и грамотрицательные бактерии. Из-за тонких стенок последних растворитель спокойно вымывает из них краситель.

Грамположительные бактерии в свою очередь помогают выделить пневмококки, вызывающие многие заболевания.

Также Ганс Кристиан Грам занимался исследованием эритроцитов.

Читайте такжеКарл Фридрих Гаусс: за какие открытия Google посвятил ему дудлИменно он выявил, что увеличение эритроцитов может свидетельствовать о злокачественной анемии.

Так что свой Doodle от Google Ганс Кристиан Грам получил заслуженно.

Ранее Google посвятил дудл Сезарии Эворе. Ее называли босоногой певицей и черным бриллиантом нищей страны.