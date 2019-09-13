"Я – Джастин Трюдо": нардеп пояснил, зачем ходит по Раде в носках

Нардеп решил наследовать Трюдо / Фото: Facebook/Алексей Жмеренецкий

32-летний депутат от Слуги народа Алексей Жмеренецкий ходил в зале заседаний Верховной Рады в одних цветных носках, абсолютно без обуви, чем заинтересовал, как коллег, так и рядовых украинцев.

"Я как Джастин Трюдо (премьер Канады, который который известен страстью к необычным носкам - Ред.), только на украинский манер. Я ещё в Трускавце начал этот тренд против забронзовения, чтобы депутаты не превратились в говорящие головы. Чаще всего покупаю носки украинских дизайнеров: Dodo, Sammy Icon. Сегодня на мне красные носки от фирмы Under", - сказал он в комментарии ресурсу Страна.

/ Фото: Страна

/ Фото: Страна

Напомним, Жмеренецкий обрел известность в сети благодаря своим носкам. Народный избранник во время заседания Рады разулся и засветил яркие носки, которые и показала на своей странице в Facebook журналистка Варвара Квитка.