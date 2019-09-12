"На работе как дома": "слуга народа" стал звездой сети, разувшись в Раде

Алексей Жмеренецкий прославился в сети своими носочками / facebook.com/alexzhmer

Депутат от партии Слуга народа Алексей Жмеренецкий обрел известность в сети благодаря своим носкам.

Народный избранник во время заседания Рады разулся и засветил яркие носки, которые и показала на своей странице в Facebook журналистка Варвара Квитка.

"Новая рубрика подоспела: носки дня. Слуга народа Алексей Жмеренецкий (32), ходит в парламенте б̶о̶с̶и̶к̶о̶м̶ в носках по коврам. Воспитание или новые туфли жмут? Лайфхак: носите носочки потоньше или тапочки в пакетике. Как говорят школьники - "переобувачку"/"сменку", - написала Варвара Квитка.

Алексей Жмеренецкий разулся в Раде / facebook.com/varvarakvitka

Алексей Жмеренецкий засветил симпатичные носочки / facebook.com/varvarakvitka

В сети стали подшучивать над нардепом, заценив его носки.

"Я поел и в шапке", "Мама, я надел носочки!", "Вам не угодишь. Надя Савченко босиком ходила и ничего. А этот уже "почти" обутый", "Просто человек чувствует себя на работе как дома", "Жмеренецкий клевый, я прощаю ему носки. Кстати, носки тоже клевые", - шутили юзеры.

Ранее Надежда Савченко до тошноты ужаснула сеть похабной выходкой в Раде.