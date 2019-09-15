Маска для волос из яйца: самый простой рецепт для блеска и укрепления

Маска для волос из яйца творит чудеса / из открытых источников

Обилие косметики на полках в магазинах, увы, не всегда способно подарить волосам желаемого эффекта. Бывает даже наоборот.

Часто, разочаровавшись в очередном недешевом флаконе, приходится искать панацею. Простой способ укрепить волосы, сделать их сияющими и здоровыми – доступен каждой женщине.

Нужны всего лишь обычные куриные яйца.

Знайте, куриное яйцо – богатый источник витаминов и минералов для волос. Там и A, и B, и B2, и D, и аминокислоты, и минеральные соли, и лецитин и даже холестерин.

Но самое важное то, что в яйцах – много протеинов, которые являются теми кирпичиками, которые способны построить и исцелить наши волосы.

Если волосы выпадают и достала нежеланная перхоть – берите яйца.

Доказано, что, используя яичные маски для волос всего 1-2 раза в неделю, волосы очень скоро станут живыми и здоровыми.

Маска для волос из яйца: классический рецепт

Классическая маска для волос с яйцом использует только один продукт - яйца, больше ничего не надо.

Берете три яйца, взбиваете их венчиком до однородной консистенции и наносите на кожу головы, тщательно втирая яичную смесь. Потом все распределите по всей длине волос.

И все.

Время действия этого волшебного средства может быть разным: само яйцо позволяет держать маску на волосах до двух–трёх часов.

Споласкивается маска фильтрованной водой, чуть подкисленной лимонным соком.

Если чувствуете, что в волосах остались кусочки маски, промой голову шампунем.

Не спешите тут же расчёсывать волосы и сушить их феном, если в этом нет особой необходимости. Дайте им просохнуть естественным путём и только потом расчешите.

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