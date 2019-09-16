Сенегальские косы – самая модная прическа 2019-2020, которая творит чудеса - 45 фото

Хотя бы раз в жизни сделать прическу сенегальские косы должна каждая женщина. Чтобы сломать стереотипы и выйти за рамки собственноручно установленных границ, которые мешают воплотить заветную мечту в реальность.

Сенегальские косички – это нечто из разряда тех вещей, которые в обязательном порядке следует попробовать в жизни, как, например, полазить по деревьям, искупаться в одежде и побывать в Париже. Обязательно в том смысле, чтобы ощутить себя счастливым.

Будьте уверенны, что сенегальские косы - это прическа о счастье и радостных моментах в жизни. Те, кто уже на себе их "испытал", рассказывают, что пристальное внимание окружающих обеспеченно. А когда вы в центре внимания, окрыленные восхищенными взглядами знакомых и незнакомых людей, вы способны на чудеса.

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Сенегальские косички 2019-2020: особенности и преимущества

Главным преимуществом прически сенегальские косички является возможность избавиться от ежедневной необходимости укладывать волосы. Период – до двух месяцев.

При этом не путайте сенегальские косички с африканскими, которые носят дольше. При этом африканские косички намного тяжелее, в то же время, сенегальские косички – легкие, они не давят на корни, поэтому подходят даже обладательницам тонких и редких волос.

Сенегальские косички еще называют канатами или жгутиками. Они представляют из себя две скрученные пряди, которые образуют жгут.

Сенегальские косички подходят для волос любой длинны. Их можно заплести даже на достаточно короткие пряди около 7 см.

В косички вплетают искусственные волокна – канекалон. В среднем необходимо 4 пачки такого волокна, если в одной упаковке около 200 граммов материала.

Вплетая в основную массу волос искусственных прядей различных оттенков вы сможете придать шевелюре любой цвет, а также использовать технологию омбре.

Недостаток у сенегальских косичек один - нужно регулярно ухаживать за жгутами, используя множество различных средств для сохранения их презентабельного внешнего вида. Но на фоне множества преимуществ, это сущий пустяк.

Сенегальские косы 2019-2020: кому идут

Стилисты говорят, что сенегальские косы подходят не каждой даме. Подобная прическа, по их мнению, наиболее удачно смотрится на обладательницах овальной формы лица.

Но, из каждого правила есть исключения. А исключение тут только одно – если горят глаза и есть желание, - заплетайте сенегальские косы. Модные и красивые косички заберут на себя все внимание, до овала лица дела точно никому не будет.

Возраст - не помеха. Сенегальские косы красиво смотрятся даже на маленьких девочках.

Стильные сенегальские косы 2019-2020: модные цвета

Если вы любите ярко одеваться и нагружать образ аксессуарами, тогда желательно выбирать классически косички натуральных цветов.

Если цель впечатлить мир – идеально подойдут всевозможные цветные варианты, пряди с различными цветовыми переходами от темного к светлому.

В сезоне осень-зима 2019-2020 в тренде также компиляция – в косы натурального оттенка вплетаются несколько ярких прядей. Получится конфетка!

Читайте такжеГарсон – чудная стрижка "под мальчика" 2019-2020, придающая объем – 44 фотоНапомним, ранее сообщалось, шегги – самая "лохматая" стрижка 2019-2020, которая молодит. Только не стоит думать, что шегги всего лишь подкрученная, тщательно растрепанная и "залакированная" копна волос. Стрижка шегги в сезоне осень-зима 2019-2020 – это мягкие слои "рваных" прядей по всему периметру головы, которые выглядят очень естественно.