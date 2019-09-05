Шегги – самая "лохматая" стрижка 2019-2020, которая молодит – 33 фото

Не надо бояться изменений. Это самое естественное и постоянное, что с нами происходит в жизни. А если вам кажется, что в вашей жизни все предельно застоялось, сделайте новую стрижку.

В сезоне осень-зима 2019-2020 в моде будет неповторимая стрижка шегги, которая культивирует художественный хаос на голове. Якобы случайно рассыпающиеся волны и рваные текстурированные кончики делают образ в меру дерзким и сексуальным.

Популярная женская стрижка шэгги, шегги или просто шэг получила свое стильное название от перевода английского слова shaggy, что буквально означает "лохматый".

Только не стоит думать, что шегги всего лишь подкрученная, тщательно растрепанная и "залакированная" копна волос. Стрижка шегги в сезоне осень-зима 2019-2020 – это мягкие слои "рваных" прядей по всему периметру головы, которые выглядят очень естественно.

Главред собрал самые последние варианты стрижки шегги из Instagram.

Модная стрижка шегги: кому подходит

Визуально стрижка шегги смотрится более объемно и воздушно, чем классические бобы и каре, поэтому считается, что шегги – самый подходящий вариант для обладательниц редких тонких волос.

Стрижка шегги – идеальное решение для овального и слегка квадратного лица. Мягко спадающие, ассиметричные пряди естественно обрамляют лицо, сглаживая угловатость.

Стрижка шегги 2019-2020: особенности

Длина волос для стрижки может быть любой, но оптимальна средняя. Никаких ограничений по фактуре волос, здесь одинаково здорово будут смотреться как легкие кудряшки, так и прямые волосы.

Если волосы вьющиеся, можно делать слои игривее и короче, при этом начинать следует с уровня челки, а если прямые ─ лучше оставлять пряди подлиннее - от уровня губ и ниже.

Стрижка шегги 2019-2020: укладка

В укладке шегги нет ничего необычного или сложного, сделать себе такую прическу в домашних условиях сможет любая женщина.

Читайте такжеСтрижка пикси – главный модный тренд осени 2019: варианты, которые молодятНапомним, ранее сообщалось, в сезоне осень-зима 2019-2020 женская стрижка каскад – самый подходящий вариант для тех, кто любит локоны чуть длиннее плеч или по плечи, но при этом не может тратить много времени на уход, прическу и укладку. Стрижка каскад отличается универсальностью, то есть это идеальная длина, подходящая всем возрастам, типам, формам лица и комплекциям.