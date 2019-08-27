Каскад – идеальная стрижка на средние волосы 2019-2020: модные варианты, 40 фото

Английский мастер Видал Сассун в далеких 60-х подарил миру не только ультрамодную стрижку сессон, но и каскад.

Стрижка каскад в последние годы стала безумно популярной. Любовь женщин к стрижке каскад стилисты объясняют тем, что волосы не сильно состригают, что чаще всего дам пугает. Каскад практически не затрагивает основную длину волос, а лишь корректирует пряди.

В сезоне осень-зима 2019-2020 женская стрижка каскад – самый подходящий вариант для тех, кто любит локоны чуть длиннее плеч или по плечи, но при этом не может тратить много времени на уход, прическу и укладку.

Стрижка каскад отличается универсальностью, то есть это идеальная длина, подходящая всем возрастам, типам, формам лица и комплекциям.

Главред собрал самые последние варианты стрижки каскад из Instagram.

Стрижка каскад осень-зима 2019-2020: особенности

Средний каскад - очень практичный вид стрижки, который позволяет сохранить общую длину волос, но в тоже время помогает изменить образ. Только не перепутайте каскад со стрижкой лесенка, и обязательно уточните своему мастеру, что именно вы хотите.

Стрижка каскад осень-зима 2019-2020: модные варианты

Двойной на средние волосы – идеальное решение для обладательниц острого подбородка и тех, кто хочет откорректировать овал лица. Лучше варианта и не придумаешь!

Стрижка каскад с челкой – это классический вариант плюс косая челка, но ни в коем случае не прямая! При этом учтите, если у вас густые волосы, челка будет лишней - визуально она только увеличит голову.

Рваный каскад, как правило, выбирают дерзкие девушки, а также школьницы.

И об укладке. В сезоне осень-зима 2019-2020 модный каскад – это волнистые пряди, локоны и разнообразные завитушки. Не бойтесь проявлять фантазию, и будете выглядеть шикарно.

Читайте такжеБоб - самая модная стрижка 2019-2020, которая подходит всем женщинам – 30 фотоНапомним, ранее сообщалось, каре – самая модная стрижка на средние волосы 2019-2020. Стрижка каре на средние волосы 2019-2020 – это каре в классическом и усовершенствованном варианте: градуированное каре, асимметричное каре, каре в стиле гранж, и каре с различными челками. Кроме того, стрижка каре на средние волосы универсальна, и подходит всем женщинам. Другое дело, что такая стрижка требует ежедневной укладки.