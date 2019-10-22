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Модные свадебные прически - самые красивые прически на свадьбу из Instagram - 49 фото

22 октября 2019, 19:10

Главред собрал самые красивые и самые свежие фотографии свадебных причесок из любимого паблика модниц Instagram.

  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com
  • Свадебные стрижки 2019-2020 instagram.com

Свадьба – это всегда переживания и трепет. Все – и невеста, и жених, и родственники, и друзья хотят на ней выглядеть сногсшибательно и восхитительно. А невеста начинает подготовку задолго до торжества и даже проводит "репетицию" свадебной прически.

Прическа на свадьбу должна быть не только красивой, нравиться невесте, но и гармонично сочетаться со свадебным платьем и вписываться в общую концепцию праздника.

Кроме того, свадебная прическа невесты должна нравиться жениху. А как же без этого? Каждый мужчина мечтает, чтобы его женщина в день свадьбы была неотразимой и завораживающей.   

Свадебные прически на длинные волосы, свадебные прически на средние волосы и свадебные прически на короткие волосы – имеют свои особенности, но общие тенденции похожи – живые цветы, минимум украшений, легкие локоны и всевозможные плетения.

И самое главное. Прежде, чем выбирать свадебную прическу для невесты, нужно обратить внимание на фату, ее длину и количество ярусов.

Как правило, фату крепят внизу затылка или на макушке.

Главред собрал самые красивые и самые свежие фотографии свадебных причесок из любимого паблика модниц Instagram.

Свадебные прически 2019-2020: модные плетения

Косы и всевозможные плетения уже давно закрепились в мире свадебной моды и никак не хотят сдавать своих позиций. Основная особенность таких причесок — это то, что они великолепно смотрятся лишь на длинных, и средней длины волосах.

Свадебные прически с цветами: модные тренды 2019-2020

В сезоне осень-зима 2019-2020пользуется небывалым спросом оригинальный тренд — это свадебные прически с цветами. Женщина с цветами, вплетенными в прическу, выглядит нежно и обворожительно. А выход невесты с такой прической гарантировано будет эффектным.

Свадебные прически с украшениями

Тут главное не переборщить. И цена украшений вообще не играет никакой роли. Если украшений в прическе будет много, то образ будет испорчен, как и впечатление окружающих от него.

В сезоне осень-зима 2019-2020 все чаще используют в свадебной прическе диадемы и короны. Они придают образу некий королевский шик. Наверное, массово потянуло невест к коронам и диадемам после свадьбы в королевской семье – Меган Маркл и принца Гарри.

Свадебные локоны 2019-2020

Когда разнообразные плетения и завитушки не по душе и отталкивают, в ход идут локоны.  В сезоне осень-зима 2019-2020 в моде легкие локоны и легкая небрежность.

Но в случае с локонами главное – не сделать образ скучным. Поэтому стилисты рекомендуют украсить локоны украшениями.

Свадебные прически с собранными волосами: тренды 2019-2020

Свадебный пучок также не теряет своей актуальности. Правда, тут важно идти в ногу со временем, ведь специалисты свадебной индустрии красоты постоянно придумывают новые варианты пучка.

Как вариант – можно сделать ракушку, "разбавив" ее украшениями.

Свадебные прически на короткие волосы

Невеста с короткой стрижкой – это всегда очень романтично и женственно. Для коротких свадебных причесок существует немало стильных укладок. Часто невесты "убирают" волосы назад, и получается эффект длинных волос.

Идеальный аксессуар для прически на короткие волосы – это диадема, прическу нужно слегка начесать на макушке, чтобы придать ей дополнительный объем.

Читайте такжеМодная коса в стиле бохо: как заплести самую красивую косу 2019 - фото

Напомним, ранее сообщалось, стрижка сессон в стиле Мирей Матье вернулась в моду. Эту необычную, но безумно завораживающую стрижку придумал знаменитый британский парикмахер Видаль Сессон (Сэссун). В конце 20 века стрижка сессон стала эталоном стиля для миллионов женщин.

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