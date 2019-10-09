В центре Киева поселились две рогатые козы

Козы ощипывают столичную траву и знают, как переходить дорогу по "зебре" / скриншот

Прямо в центре Киева поселились два необычных четвероногих арендатора жилья – у них меховые шубы, рога и бешеная популярность среди детей и взрослых жителей столицы.

Две козы Зита и Гострорижка переехали из села на Харьковщине. Хоязяин животных Валерий ежедневно выгуливает их в центре города, чем вызывает удивление и восторг прохожих. Козы ощипывают столичную траву и знают, как переходить дорогу по "зебре", передает ТСН. Валерий рассказал, что Зита и Гострорижка живут не квартире, а в оборудованном во дворе гараже.

Соседи полюбили рогатых и с удовольствием пьют молоко.

Напомним, в России в Нижнем Новгороде женщина по имени Анна пыталась забрать у местного приюта четверых щенков, чтобы убить и скормить их своему болеющему туберкулезом мужу. Живодерка утверждает, что таким образом она уже исцелила своего брата, а теперь решила взяться за экс-супруга. Миф о том, что собачатина лечит туберкулез, до сих пор весьма распространен в России, особенно на Севере. Научного подтверждения он не имеет, но до сих пор, особенно в местах лишения свободы, люди действительно убивают четвероногих друзей в надежде исцелиться.