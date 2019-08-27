В России женщина пыталась накормить мужа щенками, чтобы излечить от туберкулеза

Волонтеры попытались вывести женщину на "чистую воду", взяв с собой как приманку щенка

В России в Нижнем Новгороде женщина по имени Анна пыталась забрать у местного приюта четверых щенков, чтобы убить и скормить своему болеющему туберкулезом мужу.

Живодерка утверждает, что таким образом она уже исцелила своего брата, и вот взялась за экс-супруга, передает местное издание Нижний Новгород Онлайн.

Женщина обратилась в приют, не скрывая своей цели: намерена убить животных во благо мужа. К слову, взрослые собаки ей не подходят – нужно мясо именно маленького щенка, так как оно целебное. Кормить больного нужно до тех пор, пока не выздоровеет. Поэтому и наметила себе "партию" из четырех малышей.

Руководствуясь здравым смыслом, волонтеры сначала женщине отказали, но потом решили вывести ее на чистую воду и записать на видео происходящее. Для достоверности взяли с собой щенка.

В ролике видно, что женщина воспринимает убийство щенков как расправу, например, над курицей – даже рассказывает, как можно приготовить мясо четвероногих.

"Можно ведь не один раз давать, пока не вылечится. Можно тушенку делать, можно прямо так, можно с картошкой пожарить", - поделилась россиянка.

На призывы о том, что есть абсолютно цивилизованные способы бороться с туберкулезом, женщина уверяет, что современная медицина "садит" печень, и человек умирает.

При этом героиня видео считает, что усыплять их перед употреблением "гуманным способом" не нужно, якобы от этого мясо теряет свои целебные свойства.

Миф о том, что собачатина лечит туберкулез, до сих пор весьма распространен в России, особенно на Севере. Научного подтверждения он не имеет, но до сих пор, особенно в местах лишения свободы, люди действительно убивают четвероногих друзей в надежде исцелиться.

Считается, что пошло это поверье от сибирских каторжников, которым всегда было непросто добыть еду, из-за чего многие заболевали туберкулезом. В то же самое время тем, кто охотился на собак ради пропитания, почему-то удавалось избежать недуга.

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