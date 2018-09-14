"За яйца и к бамперу": Сеть возмутила жестокая расправа над собакой в Винницкой области

В Винницкой области хозяева привязали собаку к заднему бамперу авто и протащили животное по улицам Бершади, при этом у жертвы лапы оказались стертыми до крови.

Остановить жестокую расправу над животным помогли неравнодушные люди, которые заблокировали авто с живодерами.

"Только благодаря неравнодушным водителям, которые заблокировали движение автомобиля, собаку спасли от смерти. На место происшествия была вызвана полиция", — говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.

Отметим, что сообщение об изощренном издевательстве над собакой вызвало целую бурю возмущения в Сети:

"Ублюдок!!! На электрический стул!!! А перед тем так же протащить пузом по дорогам!", "Це яким монстром треба бути щоб отак вдіяти", "Того в красной куртке - за яйца и к бампера моей машины, проедусь с ветерком!", "Это же до какой степени надо оскотиниться чтобы так сделать! Тварь конченая", "Вот мразь, что у него в башке?!", "Ущерб какой-то? Никак не может само утвердиться? В психушку его надо, пожизненно", "Боже гореть вам в аду!!! мучителям животных, чтоб вам крутило каждый суставчик и черви ели вас изнутри!", пишут пользователи в комментариях под сообщенеим.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове живодеры совершили кровавое нападение на мини-приют.