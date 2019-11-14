Волонтеры спасли уникального щенка-единорога: трогательное видео / Скрин с видео ТСН

В американском штате Миссури волонтеры спасли брошенного щенка.

Песель очень необычный: у него на лбу растет хвостик.

Щенку пока всего десять недель. Он полностью здоров. По наблюдениям ветеринаров, хвост на лбу никак совсем не мешает.

Песика уже прозвали Нарвал – в честь вида китов с костяным отростком в виде рога.

От желающий "усыновить" малыша уже нет отбоя.

Ранее в Бразилии пес отразил пенальти и стал звездой в Сети. Во время матча по мини-футболу такса выскочила на поле и оказалась на пути мяча.