Такса-голкипер: в Бразилии пес отразил пенальти и стал звездой в Сети

Во время матча по мини-футболу такса выскочила на поле и оказалась на пути мяча.
В Бразилии во время матча любительских команд по мини-футболу произошел курьезный случай.
Во время исполнения пенальти такса вратаря, в ворота которого производился удар, выскочила на поле и отразила мяч.
Отметим, что вратарь Ричард Сантос после курьезного эпизода написал в Instagram "Некоторые вещи, которые со мной порой случаются".
Позднее он также сообщил, что после попадания мяча в его таксу, с его собакой все в порядке.
Напомним, ранее сообщалось о том, что японская собака побежала за машиной, делающей снимки для Google Maps, и попала на фото панорамы.