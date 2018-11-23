Такса-голкипер: в Бразилии пес отразил пенальти и стал звездой в Сети

В Бразилии такса отразила пенальти / dogcatfan.com

В Бразилии во время матча любительских команд по мини-футболу произошел курьезный случай.

Во время исполнения пенальти такса вратаря, в ворота которого производился удар, выскочила на поле и отразила мяч.

Отметим, что вратарь Ричард Сантос после курьезного эпизода написал в Instagram "Некоторые вещи, которые со мной порой случаются".

Позднее он также сообщил, что после попадания мяча в его таксу, с его собакой все в порядке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что японская собака побежала за машиной, делающей снимки для Google Maps, и попала на фото панорамы.