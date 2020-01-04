Заговор на деньги и удачу в работе 2020 – как привлечь удачу в жизнь

Заговор на удачу - слова для привлечения денег в домашних условиях / moneytimes.ru

Как привлечь деньги – этот вопрос не дает покоя многим из нас. Да еще желательно бы не выходя из дому, то есть в домашних условиях. Просто сказал слова для привлечения денег – и они потекли в нашу жизнь.

Это кажется сказкой, но даже психологи отмечают полезность заговоров на удачу – в работе, в жизни, на деньги. Произнося такие фразы вслух, человек как бы программирует себя на позитивное преодоление вопроса, повышает уверенность в себе – что не может не сказаться позитивно на его дальнейших действиях.

Чаще всего читают заговор на удачу на пятницу с четверга.

Читайте такжеДети, удача и деньги – по чем бьет затмение 10 января – как уберечьсяВот самые популярные заговоры на удачу и деньги:

Заговор на удачу в работе

Заговор на удачу и деньги

Его читают непосредственно с деньгами в руках после их получения:

Заговор на удачу в делах

Перед всяким серьезным делом можно просто прочесть его про себя:

Ранее мы писали о том, почему нельзя ставить сумку на стол и на пол. Причем не только сумку – современный рюкзак ставить на пол тоже нельзя.