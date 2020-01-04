Почему полагается сумки на стол не ставить – куда ставить сумку по этикету

Почему нельзя ставить сумку и рюкзак на стол и на пол - приметы / Instagram

Старые приметы объясняют, почему нельзя ставить сумку на стол и на пол. Причем не только сумку – современный рюкзак ставить на пол тоже нельзя.

Наши предки привыкли сумки на стол не ставить – чтобы не лишиться денег. Особенно, если на столе уже лежит кошелек: в этом случае считается, что деньги начнут просачиваться сквозь пальцы, словно вода.

Аналогично и с полом: нельзя ставить сумку на пол – если не хочешь терпеть всё время убытки.

Рациональное объяснение таким суевериям заключается, видимо, в том, что со стола сумку легче украсть, а на полу она может испачкаться, что влечет за собой дополнительный убытки (на ее чистку или даже замену).

Что касается момента, куда ставить сумку по этикету – то, к примеру, в ресторане сумку ставят на соседний стул или держат все время на коленях. С рюкзаком аналогично.

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