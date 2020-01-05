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Модные сумки 2020 весна: в моде сумки с крупными пряжками и сумки-слинги фото

5 января 2020, 07:28

В сезоне весна 2020 огромное значение будут иметь детали, поэтому при выборе модной сумки обратите внимание на пряжку.

  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram
  • Модные сумки весна 2020 Instagram

Сумка для женщины – это не только удобный аксессуар, но и возможность самовыразиться. При этом для некоторых сумка – своего рода эмоциональная защита – не зря дамы отмечают, что без сумки чувствуют себя некомфортно, словно "без рук".   

Женские сумки при этом способны красноречиво показать, насколько их обладательница разбирается в моде и следует модным трендам.

А тренды 2020 подготовили для женщин множество неожиданных сюрпризов. Женские сумки весна 2020 удивят всех – они очень хороши и безумно крутые.

Главред узнал, какие женские сумочки будут модными весной 2020, и собрал фотогалерею трендовых сумок 2020.

Модные женские сумки 2020 весна: модные тенденции

В моде сумка-слинг 2020

Женская сумка-слинг стала объектом пристального внимания многих именитых дизайнеров. Над сумкой-слингом хорошо поколдовали, ей добавили множество интересных деталей, поэтому в сезоне весна 2020 она станет одной из самых популярных женских сумок.

Сумка-слинг - свежий тренд 2020
Сумка-слинг - свежий тренд 2020 / Instagram

Сумки с крупными эффектными пряжками – тренд 2020

В сезоне весна 2020 огромное значение будут иметь детали, поэтому при выборе модной сумки обратите внимание на пряжку. Сумки с пряжками – это свежий тренд, при этом пряжки должны быть крупными, яркими, эффектными и забирать на себя все внимание.

В моде сумки с крупніми пряжками / Instagram

Микро-сумки весной 2020 станут еще меньше

Маленькие сумочки уже стали визитной карточкой моды 2019 года. В 2020 году модные крохотные сумки все еще в тренде, правда, на весну 2020 они уменьшаются до еще более мелкого размера. Конечно, микросумки – это не о практичности. Тем не менее, они превосходны.

Микро-сумки весной 2020 станут еще меньше / Instagram

В моду вернулись огромные сумки 

Модным трендом предстоящей весны 2020 станут огромные сумки и сумки-мешки, в которые можно уместить все, что вам необходимо для жизни. Кстати, чем больше сумка, тем круче, и это вовсе не шутка.

Большие сумки - модный тренд весны 2020 / Instagram

Модный тренд весна 2020 – сумка-ведро

Если присматриваете оригинальную модную сумочку на весну 2020, обратите внимание на сумку-ведро с застежкой или шнуровкой. Сумка-ведро добавит вашему образу изюминку, ведь это очень смелый выбор.

Сумки-ведра будут модніми весной 2020 / Instagram

Напомним, ранее сообщалось, к рваным и потёртым джинсам можно относиться по-разному, но в 2020 году они будут на вершине популярности.

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