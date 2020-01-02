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Модные джинсы 2020 – в моду вернулись рваные джинсы и расклешенные джинсы фото

2 января 2020, 05:52

К рваным и потёртым джинсам можно относиться по-разному, но в 2020 году они будут на вершине популярности.

  • Модные джинсы 2020 Instagram
  • Модные джинсы 2020 Instagram
  • Модные джинсы 2020 Instagram
  • Модные джинсы 2020 Instagram
  • Модные джинсы 2020 Instagram
  • Модные джинсы 2020 Instagram
  • Модные джинсы 2020 Instagram
  • Модные джинсы 2020 Instagram
  • Модные джинсы 2020 Instagram
  • Модные джинсы 2020 Instagram
  • Модные джинсы 2020 Instagram
  • Модные джинсы 2020 Instagram
  • Модные джинсы 2020 Instagram
  • Модные джинсы 2020 Instagram
  • Модные джинсы 2020 Instagram
  • Модные джинсы 2020 Instagram

Джинсы любят все, или почти все – потому, что в них выглядишь стильно, чувствуешь себя комфортно. Тем более, что джинсы всегда актуальны, ведь они никогда не выходят из моды.

Другое дело, что женские джинсы очень чувствительны к трендам, поэтому то, что было в моде еще вчера, завтра вполне может оказаться признаком дурновкусия.

Прочитайте нашу заметку, и вы узнаете, какие женские джинсы будут модными в 2020 году,  на что стоит обратить внимание при походе в магазин и о чем следует забыть.

При этом обратите внимание, когда будете выбирать джинсы и обдумывать свой лук, что в моду 2020 вошли жилетки, шорты-бермуды и изделия из цветной кожи.

Главред собрал фотогалерею модные джинсы 2020.

Модные женские джинсы 2020: главные тренды

Винтажные джинсы в трендах 2020

Особое внимание многие именитые дизайнеры уделили винтажной джинсовой ткани. То есть, если вы нашли джинсы, которые выглядят так, будто их откопали в комиссионке, то вы точно в тренде 2020.

Винтажніе джинсі 2020 / Instagram

В моду 2020 вернулись расклешённые джинсы

В моду вернулись расклешенные джинсы. За них мы должны сказать спасибо известным дизайнерам Marc Jacobs и Gucci. В 2020 году удлиненный, расклешенный джинсовый силуэт станет настоящим трендом. Выбирайте расклешенные джинсы 2020 с высокой суженной талией.

Расклешенніе джинсы опять в моде / Instagram

Рваные джинсы опять в моде

К рваным и потёртым джинсам можно относиться по-разному - раздражаться при их виде или не воспринимать как само собой разумеется, но после небольшого затишья они опять ворвались в моду и в 2020 году они будут на вершине популярности. При этом стилисты советуют носить женские рваные джинсы 2020 с красивыми блузами.

В моду вернулись рваные джинсы / Instagram

Джинсы с передними швами - тренд 2020

Передние швы и складки на джинсах, которые визуально удлиняют ноги, опять вернулись в моду. При этом силуэт может быть узкий, широкий или расклешенный. О есть модные джинсы скинии с швом спереди – это модная тенденция 2020.

Модные джинсы 2020 с передним швом / Instagram

Узкие джинсы скинни остались в моде 2020

Модные в 2019 году, джинсы скинни остаются с нами и в 2020 году. Только обратите вниание на посадку - в моде скинни с высокой посадкой. Носите джинсы скинни 2020 с ремнями и каблуками для удлинения ног.

Джинсы скинни 2020 с высокой посадкой / Instagram

Напомним, ранее сообщалось, Напомним, ранее сообщалось, в сезоне зима 2020 в моде разные виды клетки – и гигантская, и классическая, и мелкая. При этом вполне приемлемо сочетать между собой вещи в клетку, даже если клетка разная.

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