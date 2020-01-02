Модные джинсы 2020 – в моду вернулись рваные джинсы и расклешенные джинсы фото

К рваным и потёртым джинсам можно относиться по-разному, но в 2020 году они будут на вершине популярности.
Джинсы любят все, или почти все – потому, что в них выглядишь стильно, чувствуешь себя комфортно. Тем более, что джинсы всегда актуальны, ведь они никогда не выходят из моды.
Другое дело, что женские джинсы очень чувствительны к трендам, поэтому то, что было в моде еще вчера, завтра вполне может оказаться признаком дурновкусия.
Прочитайте нашу заметку, и вы узнаете, какие женские джинсы будут модными в 2020 году, на что стоит обратить внимание при походе в магазин и о чем следует забыть.
При этом обратите внимание, когда будете выбирать джинсы и обдумывать свой лук, что в моду 2020 вошли жилетки, шорты-бермуды и изделия из цветной кожи.
Главред собрал фотогалерею модные джинсы 2020.
Модные женские джинсы 2020: главные тренды
Винтажные джинсы в трендах 2020
Особое внимание многие именитые дизайнеры уделили винтажной джинсовой ткани. То есть, если вы нашли джинсы, которые выглядят так, будто их откопали в комиссионке, то вы точно в тренде 2020.
В моду 2020 вернулись расклешённые джинсы
В моду вернулись расклешенные джинсы. За них мы должны сказать спасибо известным дизайнерам Marc Jacobs и Gucci. В 2020 году удлиненный, расклешенный джинсовый силуэт станет настоящим трендом. Выбирайте расклешенные джинсы 2020 с высокой суженной талией.
Рваные джинсы опять в моде
К рваным и потёртым джинсам можно относиться по-разному - раздражаться при их виде или не воспринимать как само собой разумеется, но после небольшого затишья они опять ворвались в моду и в 2020 году они будут на вершине популярности. При этом стилисты советуют носить женские рваные джинсы 2020 с красивыми блузами.
Джинсы с передними швами - тренд 2020
Передние швы и складки на джинсах, которые визуально удлиняют ноги, опять вернулись в моду. При этом силуэт может быть узкий, широкий или расклешенный. О есть модные джинсы скинии с швом спереди – это модная тенденция 2020.
Узкие джинсы скинни остались в моде 2020
Модные в 2019 году, джинсы скинни остаются с нами и в 2020 году. Только обратите вниание на посадку - в моде скинни с высокой посадкой. Носите джинсы скинни 2020 с ремнями и каблуками для удлинения ног.
Напомним, ранее сообщалось, Напомним, ранее сообщалось, в сезоне зима 2020 в моде разные виды клетки – и гигантская, и классическая, и мелкая. При этом вполне приемлемо сочетать между собой вещи в клетку, даже если клетка разная.