День Анастасии 2020 – поздравления от души и открытки для сердца

День ангела Анастасии 2020 – открытки шикарные и поздравления универсальные / Коллаж Главреда

С Днем ангела Анастасия поздравления первый раз за 2020 год принимает 4 января. Поздравительные открытки с Днем ангела Анастасии и пожелания на словах сегодня дарят всем Настям.

Это не только День ангела Анастасии по церковному календарю, но и церковный праздник – в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Ей молятся беременные и узники. Приметы и традиции дня помогают избежать сумы да тюрьмы. И, как многие верят, спасают от бед при родах.

Характер у Анастасии мечтательный и веселый, она трудолюбивая и нежная натура. Так что прикольные поздравления с Днем ангела Анастасии станут отличным подарком на ее именины.

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День Анастасии – поздравления

Именины Анастасии – поздравления в прозе:

Поздравляю с Днем святой Анастасии. Желаю обладать таким же добрым сердцем, светлой душой, крепкой верой, невероятной силой и верным терпением. Мира и благополучия тебе, достатка и любви, красоты и гармонии.

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Поздравления с Днем ангела Анастасии своими словами:

Поздравляю с Днем Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!

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В день святой Анастасии,

Настенька, тебе привет.

Покровительница дарит

Много пусть счастливых лет.

Пусть ведет тебя за руку

Сквозь превратности судьбы,

Пусть сбываются желания,

Грезы сладкие твои.

***

В твой день желаем тебе, Настя,

Чтоб в доме поселилось счастье,

Успех всегда был под рукой,

В душе твоей царил покой.

Но сердце чтобы не ленилось,

Чтоб сильно, искренне влюбилось.

Взаимность будет пусть в любви.

За хвост удачу ты лови.

Несутся годы вдаль пускай,

Удачу ты не отпускай!

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Поздравления с Днем ангела универсальные:

С Днем ангела! Пусть тебе встречаются добрые люди, и пусть будет тот, единственный, с которым ты отправишься вместе по длинной дороге жизни.

Картинки с Днем ангела Анастасии и открытки с Днем Анастасии