День Анастасии 2020 – поздравления от души и открытки для сердца

Именины Анастасии 2020 первый раз за год празднуются 4 января. Лучшие поздравительные открытки с Днем ангела Анастасии и пожелания на словах подобрал Главред.
С Днем ангела Анастасия поздравления первый раз за 2020 год принимает 4 января. Поздравительные открытки с Днем ангела Анастасии и пожелания на словах сегодня дарят всем Настям.
Это не только День ангела Анастасии по церковному календарю, но и церковный праздник – в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Ей молятся беременные и узники. Приметы и традиции дня помогают избежать сумы да тюрьмы. И, как многие верят, спасают от бед при родах.
Характер у Анастасии мечтательный и веселый, она трудолюбивая и нежная натура. Так что прикольные поздравления с Днем ангела Анастасии станут отличным подарком на ее именины.
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День Анастасии – поздравления
Именины Анастасии – поздравления в прозе:
Поздравляю с Днем святой Анастасии. Желаю обладать таким же добрым сердцем, светлой душой, крепкой верой, невероятной силой и верным терпением. Мира и благополучия тебе, достатка и любви, красоты и гармонии.
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Поздравления с Днем ангела Анастасии своими словами:
Поздравляю с Днем Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!
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В день святой Анастасии,
Настенька, тебе привет.
Покровительница дарит
Много пусть счастливых лет.
Пусть ведет тебя за руку
Сквозь превратности судьбы,
Пусть сбываются желания,
Грезы сладкие твои.
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В твой день желаем тебе, Настя,
Чтоб в доме поселилось счастье,
Успех всегда был под рукой,
В душе твоей царил покой.
Но сердце чтобы не ленилось,
Чтоб сильно, искренне влюбилось.
Взаимность будет пусть в любви.
За хвост удачу ты лови.
Несутся годы вдаль пускай,
Удачу ты не отпускай!
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Поздравления с Днем ангела универсальные:
С Днем ангела! Пусть тебе встречаются добрые люди, и пусть будет тот, единственный, с которым ты отправишься вместе по длинной дороге жизни.