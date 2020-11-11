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С Днем ангела, Анастасия – открытки и поздравления в прозе и стихах

11 ноября 2020, 00:19

Как поздравить дочку, любимую или подругу с Днем ангела Анастасии – в прозе своими словами, прикольно в стихах или коротко в смс – выяснил Главред.

11 ноября День Анастасии - яркие поздравления с Днем ангела для Насти
11 ноября День Анастасии - яркие поздравления с Днем ангела для Насти

День Анастасии отмечается 16 раз за год: именно столько раз в году почитаются святые с именем Анастасия.

При этом даты, когда отмечается День ангела Анастасии, не сдвигаются. Так что День Анастасии 2021 пройдет в те же дни, что и в этом году. Напомним, что День ангела Анастасии по церковному календарю установлен: 4 января, 3 и 4 февраля, 23 марта, 5 и 28 апреля, 10 мая, 1 и 9 июня, 4 и 17 июля, 10 августа, 11 и 12 ноября, 17 и 26 декабря.

В частности, 11 и 12 ноября почитается память преподобномученицы Анастасии Римской (Солунской, Фессалоникийской), а 11-го числа – еще и мученицы Анастасии Лебедевой.

Читайте такжеПравославный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский постАнастасия Римляныня рано стала сиротой. С трех лет она воспитывалась в монастыре, где и решила посвятить себя Богу. Многие богачи просили руки красавицы Анастасии – но та была непреклонна в своем решении быть невестой Христовой.

Во время гонений христиан отвергнутые женихи силком забрали Анастасию из монастыря и отволокли на суд местного язычника-правителя. Ее долго истязали, отрубая различные части тела и выбив зубы. Пытки продолжались так долго, что устали сами палачи. Но преподобномученица не отступила от своей веры. В итоге ее казнили.

Теперь Анастасия Римляныня – утешительница всех христиан в мгновения духовной слабости. Ей молятся, чтобы спастись от греха безверия и уныния, также она помогает исцеляться от болезней позвоночника и суставов.

Привітання з Днем ангела Анастасії українською мовою

Молитва преподобномученице Анастасии Римляныне

Девства водами очищенна, преподобная, мученичества кровьми, Анастасие, венчавшися, подаеши сущим в нуждах недугов исцеление и спасение, приступающим от сердца, крепость бо тебе подает Христос, источая благодать приснотекущую.

Поздравления с Днем ангела Анастасии

Поздравляю с Днём святой Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!

Красивые картинки и открытки с Днем Ангела Анастасии и именинами Насти скачать бесплатно

***

С Днем святой Анастасии,

Вас поздравить — не забыли,

Счастья Вам желаем мы,

Осуществить свои мечты!

***

Настенька, я от всей души тебя поздравляю и хочу пожелать никогда не терять своей целеустремленности, любить всем сердцем и ценить все, что имеешь. Пусть в твоей жизни будет много радостных событий, счастливых мгновений, ароматных цветов, ярких впечатлений, добрых дел, веселых затей, интересных увлечений и замечательных друзей.

***

Таких, как Настя, очень мало,

Я от души хочу желать,

Чтоб именины отмечала,

И никогда не забывать!

Желаю радости и мира,

Желаю минимум забот,

И в честь твою – большого пира,

И добрых дел круговорот.

***

Поздравляю с Днём святой Анастасии. Желаю обладать таким же добрым сердцем, как святая Анастасия, такой же светлой душой, такой же крепкой верой, такой же невероятной силой, таким же верным терпением, такой же твердой непоколебимостью. Мира и благополучия тебе, достатка и любви, красоты и гармонии.

Красивые картинки и открытки с Днем Ангела Анастасии и именинами Насти скачать бесплатно

***

Поздравить дочку с Днем ангела Анастасии:

Пусть в жизни не будет

тревог и ненастий,

Наша милая добрая

доченька Настя!

***

Желаю в День святой Анастасии большой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков, светлых чудес и рвения сердца к верным целям.

***

Приветик, Настенька! С днем ангела тебя,

Улыбкой этот день встречай счастливый,

Ведь о таком забыть, поверь, нельзя,

Желаю вечно молодою быть, красивой.

Большого неба, ярких, светлых дней,

Будь лучшей, выше всех похвал,

Подруг надежных тебе, тысячу друзей,

И чтобы ангел твой всегда оберегал.

***

С днем святой Анастасии! Пусть великий жизненный подвиг, чистота, искреннее милосердие и вера этой святой даруют Вашей душе свет надежды, а имя ее защищает Вас от всяческих невзгод и дарует здоровье и силу.

***

С Днем святой Анастасии

Поздравляю тебя, Настя!

Пусть святая своей силой

Тебя спасает от напастей.

Картинки и открытки с Днем ангела Анастасии

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