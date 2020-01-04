4 января – какой сегодня праздник: что делать День Анастасии

4 января – праздник святой Анастасии: что нельзя делать в Настасьин день, приметы / 1zoom.ru

4 января 2019 – сегодня праздник незрячий, а с другого бока – вкусный.

Мир проводит Всемирный день азбуки Брайля, а еще – День Ньютона. А вот в США сегодня Национальный день спагетти.

Мьянма отмечает День Независимости.

По народному календарю, 4 января – Настасьин день.

4 января: праздник церковный

4 января православные отмечают праздник в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы (освобождает от уз страха, отчаяния и беспомощности). Святая Анастасия – покровительница беременных и всех безвинно осужденных заключенных. Обладала даром врачевания.

В чем помогает святая и молитвы святой Анастасии – читайте в нашем материале День святой Анастасии: почему нельзя ходить по дому босиком и чем он важен для беременных.

Еще идет Рождественский пост 2020, многие продукты есть нельзя.

Читайте такжеПодробный календарь беременности по месяцам с фото: что важно знать

4 января: приметы

Есть такие приметы 4 января на погоду:

каков Настасьин день – таков и сентябрь;

облака поплыли против ветра – к снегу;

сосулек много – к урожайному году;

уровень воды снизился в реках – к засушливому лету и плохому клеву для рыбаков.

4 января: что нельзя делать, а что нужно

Беременные в этот день едят постную кашу – чтоб болячки не цеплялись.

Сны в этот день, говорят, дурное вещуют. Так что лучше – чтоб вообще ничего не снилось.

По народным поверьям, 4 января нельзя:

прокалывать уши – заживать долго станут;

бить животных – может обернуться проблемами с ногами;

ходить по дому босиком – к тюремному заключению;

вязать – кого-то из родни арестовать могут;

будущим мамочкам – шить.

4 января: именины

День ангела справляют Анастасия, Дмитрий и еще Федор.

Лучшие поздравительные открытки с Днем ангела Анастасии и пожелания на словах подобрали мы в нашем материале День Анастасии 2020 – поздравления от души и открытки для сердца.

4 января: кто родился

4 января родились такие знаменитости: