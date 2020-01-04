  1. Главная
  3. Праздники

4 января – какой сегодня праздник: что делать День Анастасии

4 января 2020, 00:19

С Днем ангела Анастасии поздравляют 4 января, а приметы и традиции дня помогают во время беременности.

4 января – праздник святой Анастасии: что нельзя делать в Настасьин день, приметы
4 января – праздник святой Анастасии: что нельзя делать в Настасьин день, приметы / 1zoom.ru

4 января 2019 – сегодня праздник незрячий, а с другого бока – вкусный.

Мир проводит Всемирный день азбуки Брайля, а еще – День Ньютона. А вот в США сегодня Национальный день спагетти.

Мьянма отмечает День Независимости.

По народному календарю, 4 января – Настасьин день.

4 января: праздник церковный

4 января православные отмечают праздник в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы (освобождает от уз страха, отчаяния и беспомощности). Святая Анастасия – покровительница беременных и всех безвинно осужденных заключенных. Обладала даром врачевания.

В чем помогает святая и молитвы святой Анастасии – читайте в нашем материале День святой Анастасии: почему нельзя ходить по дому босиком и чем он важен для беременных.

Еще идет Рождественский пост 2020, многие продукты есть нельзя.

Читайте такжеПодробный календарь беременности по месяцам с фото: что важно знать

4 января: приметы

Есть такие приметы 4 января на погоду:

  • каков Настасьин день – таков и сентябрь;
  • облака поплыли против ветра – к снегу;
  • сосулек много – к урожайному году;
  • уровень воды снизился в реках – к засушливому лету и плохому клеву для рыбаков.

4 января: что нельзя делать, а что нужно

Беременные в этот день едят постную кашу – чтоб болячки не цеплялись.

Сны в этот день, говорят, дурное вещуют. Так что лучше – чтоб вообще ничего не снилось.

По народным поверьям, 4 января нельзя:

  • прокалывать уши – заживать долго станут;
  • бить животных – может обернуться проблемами с ногами;
  • ходить по дому босиком – к тюремному заключению;
  • вязать – кого-то из родни арестовать могут;
  • будущим мамочкам – шить.

4 января: именины

День ангела справляют Анастасия, Дмитрий и еще Федор. 

Лучшие поздравительные открытки с Днем ангела Анастасии и пожелания на словах подобрали мы в нашем материале День Анастасии 2020 – поздравления от души и открытки для сердца.

4 января: кто родился

4 января родились такие знаменитости:

  • 1643 — английский физик, математик, астроном, философ, теолог Исаак Ньютон.
  • 1785 — немецкий филолог, один из братьев-публикаторов сказок немецкого фольклора Якоб Гримм.
  • 1809 — французский преподаватель, изобретатель точечно-рельефного шрифта для слепых Луи Брайль.
  • 1934 — грузинский и российский скульптор Зураб Церетели.
  • 1965 — английская и американская актриса театра, кино и телевидения Джулия Ормонд (Сабрина, Легенды осени, Загадочная история Бенджамина Баттона и др.).
праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «4 января – какой сегодня праздник: что делать День Анастасии». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:43
Що подивитись: кращі різдвяні фільми і мультфільми 2020
01:03
Красная икра - срок хранения после вскрытия: назван неожиданный ответ
00:19
4 января – какой сегодня праздник: что делать День Анастасии
03 января, пятница
23:55
"Камера, мотор": как снимать домашнее порно - плюсы и минусы
23:54
Ситуация накаляется: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке
23:26
Мощный взрыв в сельском клубе: пострадали дети - фото
22:53
"Удерживали в подвале": украинец рассказал о жизни в плену боевиков
22:26
Жуткая авария в Киеве: погиб человек, виновник задержан
21:56
"Больше людей": Климкин раскрыл тайный план Путина по Керченскому мосту
21:52
ДТП с участием Кулебы: всплыли скандальные подробности
21:28
Обмотан тряпкой и в пакете: на мусорном полигоне в Днепре наткнулись на жуткую находку
21:21
ВАКС принял важное решение в отношении чиновника времен Януковича
21:21
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сети страсти, любовный промах и торжество кошелька Видео
21:02
Камерон Диас впервые стала мамой: назвали имя и пол ребенка
20:59
"Усилить давление на РФ": американский генерал рассказал о вторжении в Украину
20:49
Против экс-директора ГБР открыли дело: в чем провинился Труба
20:32
Аренда $380 тысяч: Портнов показал фешенебельную яхту Порошенко возле Сейшельских островов
20:24
В Украине запустили е-Малятко: какие услуги включает и кто сможет воспользоваться
20:21
Страви на Святвечір та Різдво 2020: вишукане меню
19:51
Убийство Сулеймани: в МИД Украины сделали заявление
19:30
Все гороскопы 2020 – по знакам Зодиака, году рождения и не только
19:28
Сотрудница Офиса генпрокурора попалась на торговле наркотиками - подробности
19:08
Телеканал для ОРДЛО и Крыма – когда заработает, что покажут и на каком языке
18:55
Путин снова пошушукался с Макроном об Украине за спиной Зеленского: что обсуждали
18:30
Дело об убийстве Шеремета: всплыли новые данные о следственном эксперименте Видео
18:24
Свадьба на Новый год: как женился освобожденный моряк Андрей Эйдер Видео
18:07
"Я горячая штучка": Настя с шикарным декольте украсила обложку глянца
17:55
"Бизнес помогает": еще один министр пожаловался на низкую зарплату
17:34
"Киски в зоне риска, главная пися-королева": Maruv в костюме киски записала секс-видео Видео
17:17
Это Путин виноват: в Раде ответили Польше и Израилю на упреки из-за Бандеры Видео
17:12
Порнозвезда-бесстыдница засветила огромную грудь для фанатов Фото
17:00
Лучшие фильмы 2019: список фильмов, которые стоит посмотреть дома Видео
16:58
"Трудился честно", "удачно женился": у "козака" Гаврилюка нашли особняк с озером Видео
16:58
"Забейте на WADA": экс-футболист Зенита призвал российских спортсменов ехать на Олимпиаду-2020
16:56
"Три маленькие Украины с разной ДНК": Кравчук с Савченко подискутировали о стране Видео
16:27
Эксперт рассказал, подорожает ли хлеб для украинцев в 2020-м
16:27
Джошуа жестко подколол Уайлдера
16:04
Убийство Сулеймани: Иран готовится к мести, в США к ответу готовы
16:00
Эксперт рассказал, что роднило генерала Сулеймани с бен Ладеном
15:59
Майки Гарсия рассказал, когда хотел бы сразиться с Пакьяо
15:48
Эксперт рассказал, был ли позитив в Украине и ее политике в 2019-м
15:47
"Не повлияет": в Украине "запаниковали" из-за остановки поставок нефти в Беларусь
15:34
Война между Ираном и США может начаться в любой момент мнение
15:34
Драка Ляшко и Геруса: прокуратура поставила точку в расследовании скандального дела Видео
15:28
"Гнить полгода": изгнанный блогер пожаловался на "зверства" российских силовиков в Крыму
15:10
Динамо согласовало сумму аренды своего легионера
15:05
Убийство Сулеймани: Франция, Германия и Великобритания запаниковали
15:00
Колядки на Різдво: різдвяне віншування, тексти, слова Видео
14:59
Варшава обвинила Путина в изоляции Польши: подробности скандала
14:40
Динамо не смогло подписать хорватского нападающего
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять