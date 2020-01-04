4 января – какой сегодня праздник: что делать День Анастасии

С Днем ангела Анастасии поздравляют 4 января, а приметы и традиции дня помогают во время беременности.
4 января 2019 – сегодня праздник незрячий, а с другого бока – вкусный.
Мир проводит Всемирный день азбуки Брайля, а еще – День Ньютона. А вот в США сегодня Национальный день спагетти.
Мьянма отмечает День Независимости.
По народному календарю, 4 января – Настасьин день.
4 января: праздник церковный
4 января православные отмечают праздник в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы (освобождает от уз страха, отчаяния и беспомощности). Святая Анастасия – покровительница беременных и всех безвинно осужденных заключенных. Обладала даром врачевания.
В чем помогает святая и молитвы святой Анастасии – читайте в нашем материале День святой Анастасии: почему нельзя ходить по дому босиком и чем он важен для беременных.
Еще идет Рождественский пост 2020, многие продукты есть нельзя.
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4 января: приметы
Есть такие приметы 4 января на погоду:
- каков Настасьин день – таков и сентябрь;
- облака поплыли против ветра – к снегу;
- сосулек много – к урожайному году;
- уровень воды снизился в реках – к засушливому лету и плохому клеву для рыбаков.
4 января: что нельзя делать, а что нужно
Беременные в этот день едят постную кашу – чтоб болячки не цеплялись.
Сны в этот день, говорят, дурное вещуют. Так что лучше – чтоб вообще ничего не снилось.
По народным поверьям, 4 января нельзя:
- прокалывать уши – заживать долго станут;
- бить животных – может обернуться проблемами с ногами;
- ходить по дому босиком – к тюремному заключению;
- вязать – кого-то из родни арестовать могут;
- будущим мамочкам – шить.
4 января: именины
День ангела справляют Анастасия, Дмитрий и еще Федор.
Лучшие поздравительные открытки с Днем ангела Анастасии и пожелания на словах подобрали мы в нашем материале День Анастасии 2020 – поздравления от души и открытки для сердца.
4 января: кто родился
4 января родились такие знаменитости:
- 1643 — английский физик, математик, астроном, философ, теолог Исаак Ньютон.
- 1785 — немецкий филолог, один из братьев-публикаторов сказок немецкого фольклора Якоб Гримм.
- 1809 — французский преподаватель, изобретатель точечно-рельефного шрифта для слепых Луи Брайль.
- 1934 — грузинский и российский скульптор Зураб Церетели.
- 1965 — английская и американская актриса театра, кино и телевидения Джулия Ормонд (Сабрина, Легенды осени, Загадочная история Бенджамина Баттона и др.).