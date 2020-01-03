3 января – какой сегодня праздник: что делать в Прокопьев день

3 января – праздник соломинки и Прокопьев день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

3 января 2019 – сегодня праздник тонкий и длинный.

Прикольные праздники на каждый день 2020 представляет сегодня День рождения соломинки для коктейлей.

По народному календарю, 3 января – Прокопьев день.

3 января: праздник церковный

3 января православные почитают юродивого святого Прокопия Вятского — он умел предсказывать излечения и смерти, пожары.

Народная молитва на 3 января:

"Как вода лица моего коснется, так и тело мое здоровьем нальется. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Считается, что если ее прочесть и умыться ключевой водой – год болезни не страшны.

Продолжается Рождественский пост 2020, многие продукты есть нельзя.

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3 января: приметы

Есть такие приметы 3 января на погоду:

по погоде в Прокопьев день определяли, каким будет сентябрь;

красная заря – к метели;

мало снега, но крепкие морозы – к засушливому лету;

снега много – урожая много;

пауки прячутся – к оттепели, паутину плетут – к холодам.

3 января: что нельзя делать, а что нужно

С утра девушкам нужно подмести пол: чем больше наметешь мусора – тем больше счастья у человека будет.

Обедать принято было постным блином, который в полной тишине запивали киселем.

Загаданное под такой молчаливый блин желание – считалось, исполнится непременно.

Чтобы на пути не встречалось злых людей – на видное место в доме сегодня кладут что-нибудь серебряное (ложечку, браслет и т.п.). От сглаза же в этот день завязывали нитку на запястье.

День отлично подходит для начала новых дел и старта проектов – они, по примете, будут удачными.

По народным поверьям, 3 января нельзя:

подслушивать и подглядывать – иначе проблемы со слухом и зрением начнутся;

желать здоровья и счастья – такие пожелания обратную силу имеют, обернувшись в этот день болезнями и бедами;

поднимать что-либо круглое с земли – сам что-то потеряешь.

В этот день стараются ничего не обещать, а в работе – прислушиваться к своей интуиции.

3 января: именины

День ангела справляют Ульяна, Леонтий, Михаил, Никита, Петр и Прокоп, Сергей и Филарет.

Девочек, кроещенных Ульянами, в миру чаще зовут Юлиями. Так что поздравления с Днем ангела Юлии – открытки и пожелания в прозе, стихах, смс – подобрал Главред еще и на именины Юлии 3 января. Подробнее читайте в нашем материале День Юлии 2020 – поздравления и открытки с Днем ангела Юлии.

3 января: кто родился

Люди, родившиеся 3 января, имеют склонность и дар к рукоделию.

3 января родились такие знаменитости: