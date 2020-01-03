3 января – какой сегодня праздник: что делать в Прокопьев день

Приметы и ритуалы 3 января рассказывают, как добиться исполнения самого заветного желания.
3 января 2019 – сегодня праздник тонкий и длинный.
Прикольные праздники на каждый день 2020 представляет сегодня День рождения соломинки для коктейлей.
По народному календарю, 3 января – Прокопьев день.
3 января: праздник церковный
3 января православные почитают юродивого святого Прокопия Вятского — он умел предсказывать излечения и смерти, пожары.
Народная молитва на 3 января:
"Как вода лица моего коснется, так и тело мое здоровьем нальется. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".
Считается, что если ее прочесть и умыться ключевой водой – год болезни не страшны.
Продолжается Рождественский пост 2020, многие продукты есть нельзя.
Читайте такжеЧто такое високосный год – что нельзя делать и почему
3 января: приметы
Есть такие приметы 3 января на погоду:
- по погоде в Прокопьев день определяли, каким будет сентябрь;
- красная заря – к метели;
- мало снега, но крепкие морозы – к засушливому лету;
- снега много – урожая много;
- пауки прячутся – к оттепели, паутину плетут – к холодам.
3 января: что нельзя делать, а что нужно
С утра девушкам нужно подмести пол: чем больше наметешь мусора – тем больше счастья у человека будет.
Обедать принято было постным блином, который в полной тишине запивали киселем.
Загаданное под такой молчаливый блин желание – считалось, исполнится непременно.
Чтобы на пути не встречалось злых людей – на видное место в доме сегодня кладут что-нибудь серебряное (ложечку, браслет и т.п.). От сглаза же в этот день завязывали нитку на запястье.
День отлично подходит для начала новых дел и старта проектов – они, по примете, будут удачными.
По народным поверьям, 3 января нельзя:
- подслушивать и подглядывать – иначе проблемы со слухом и зрением начнутся;
- желать здоровья и счастья – такие пожелания обратную силу имеют, обернувшись в этот день болезнями и бедами;
- поднимать что-либо круглое с земли – сам что-то потеряешь.
В этот день стараются ничего не обещать, а в работе – прислушиваться к своей интуиции.
3 января: именины
День ангела справляют Ульяна, Леонтий, Михаил, Никита, Петр и Прокоп, Сергей и Филарет.
Девочек, кроещенных Ульянами, в миру чаще зовут Юлиями. Так что поздравления с Днем ангела Юлии – открытки и пожелания в прозе, стихах, смс – подобрал Главред еще и на именины Юлии 3 января. Подробнее читайте в нашем материале День Юлии 2020 – поздравления и открытки с Днем ангела Юлии.
3 января: кто родился
Люди, родившиеся 3 января, имеют склонность и дар к рукоделию.
3 января родились такие знаменитости:
- 106 до н. э. — римский оратор, философ и политический деятель Марк Туллий Цицерон.
- 1906 — советский шахтер, основоположник Стахановского движения Алексей Стаханов.
- 1929 — итальянский кинорежиссер, создатель жанра спагетти-вестерн Серджо Леоне (Однажды в Америке, За пригоршню долларов, Хороший, плохой, злой и др.).
- 1956 — американский актер и режиссер Мел Гибсон (Безумный Макс, Храброе сердце, Смертельное оружие, Игры разумов и др.).
- 1969 — немецкий автогонщик, самый успешный пилот Формулы-1 в ее истории, семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.