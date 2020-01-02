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2 января – какой сегодня праздник: что делать в Игнатьев день

2 января 2020, 00:20

Традиции и приметы 2 января помогают готовиться к Рождеству 2020.

2 января – праздник Куриное Рождество и Игнатьев день: что нельзя делать, приметы
2 января – праздник Куриное Рождество и Игнатьев день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

2 января 2019 – сегодня праздник фантастический.

Мир проводит День научной фантастики.

Швейцария отмечает День святого Бертольда, установленный в честь герцога Бертольда V фон Церингена – мецената, внесшего немалый вклад в развитие страны.

Гаити празднует День предков.

В категорию "прикольные праздники на каждый день 2020" можно отнести смешные праздники 2 января День отказа от новогодних обещаний и Праздник объятий с домашними любимцами.

По народному календарю, 2 января – Игнатьев день.

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2 января: праздник церковный

2 января у православных день памяти Игнатия Богоносца – по одной из версий, носителя божественного духа. По другой версии, маленького Игната просто носил на руках сам Спаситель.

Считается, что человек, рожденный 2 января, получает Божье благословение на всю жизнь.

В Сербии день святого Игнатия Богоносца называют еще Куриное Рождество. Там проводят целый обряд в этот день, чтобы куры неслись хорошо и цыплят было много. Главная роль в нем отведена первому пришедшему в дом гостю – "куриному помазаннику".

А еще православные чтят святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Продолжается Рождественский пост 2019-2020, многие продукты есть нельзя.

2 января: приметы

Есть такие приметы 2 января на погоду:

  • каков Игнатьев день – такова и в августе погода;
  • снег или дождь – к доброму урожаю;
  • небо звездное – тоже к отличному урожаю;
  • синицы щебечут громко – к затяжным холодам.

2 января: что нельзя делать, а что нужно

В Игнатьев день счищают снег с инеем с яблонь – чтоб урожай с них был богатым.

Считается, что день нужно провести в кругу семьи – это зарядит силами и удачей для будущих дел.

В целом, день отлично подходит для тихих неторопливых домашних дел, заучивания колядок на предстоящее Рождество и подготовке к Рождеству в целом.

По народным поверьям, 2 января нельзя:

  • давать что-то в долг – к нищете;
  • пускать домой через порог бедных и больных – мол, несчастья с собой принесут;
  • оставлять в доме битую посуду – в преддверии Рождества ее принято было выкидывать.

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2 января: именины

День ангела справляют Антон, Даниил, Иван и Игнатий.

2 января: кто родился

2 января родились такие знаменитости:

  • 1920 — американский писатель-фантаст Айзек Азимов.
  • 1963 — киноактер и продюсер Сергей Жигунов (цикл Гардемарины, Сердца трех, Моя прекрасная няня и др.).
  • 1963 — российский миллиардер Олег Дерипаска.
  • 1968 — американский актер, лауреат Оскара Кьюба Гудинг-младший (Джерри Магуайер, Куда приводят мечты, Перл-Харбор и др.).
  • 1983 — американская актриса и фотомодель Кейт Босуорт (Возвращение Супермена, 90 минут на небесах и др.).

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