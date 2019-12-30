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Рождественские песни и колядки: история с лучшими примерами

30 декабря 2019, 11:30

Неумолимо приближается Рождество - а, стало быть, скоро зазвучат всюду и везде колядки с песнями

Рождество
Иллюстративное фото / 4mus

Без чего совершенно невозможно представить Рождество (крому кути, конечно же), так это без колядок и, естественно, без колядников.

Что же, попробуем разобраться и ответить на вопрос - что есть колядки. 

Колядки

В первую очередь, колядки  - это рождественские песнопения и просто рождественские песни. Обычно практически невозможно установить их авторство. Далее - часто колядки попросту неграмотны (по нормам языка), но очень искренни, со смыслом и безыскусной добротой. По большей части колядки - маленькие рассказы о Рождестве Христовом, прославляющие, как говорится, основных действующих лиц той давней ночи в Вифлееме.

Колядки

После того, как на небе в Сочельник (воспетые Николаем Гоголем вечер и ночь накануне Рождества) появится первая звезда, символизирующая рождение Иисуса Христа, и дети, и взрослые переодеваются в яркие/необычные костюмы, ходят по соседским домам и поют рождественские песни – колядки.

Самый пик колядований наступает в Рождество - 7 января. Но, перед тем, как исполнить колядку, обязательно стоит получить разрешение от хозяина дома - лучше всего три раза (по традиции). В текстах песнопениях колядники славят едва родившегося Иисуса, не забывая пожелать добра и прочих благ хозяину и его домочадцам. По традиции, колядников обычно одаривают сладкими подарками, прочей приятной едой и небольшими суммами денег.

Историки убеждены - за скромным, любительским и даже простецким непритязательным действием - скрывается целая мистерия, вобравшая в себя и всю двухтысячелетнюю история христианства, и даже гораздо более старые, языческие, обряды и ритуалы, напрямую связанные с календарным циклом.

Рождественские колядки - тексты

Колядники

Коляд, коляд, колядушек

Хорош с медком оладушек! 

А без меду — не таков, 

Дайте, тетя, пирогов! 

***

Не дашь мне ватрушки 

Получишь по макушке 

Не дашь пирога

Уведу корову за рога!

***

Господин, господа, господинова жена

Двери отворите И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

***

Поздравляем с Рождеством,

Мы пришли сюда с добром,

Вы подайте нам немножко

Пирожочка на дорожку,

***

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб во всём вам повезло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Колядуем - от печали!

Рождественские песни

Традиция сочинять, записывать, и, понятное дело, исполнять рождественские песни и колядки сохраняется во многих странах мира. К примеру, текст очень популярной английской песни Мрачная зима (In the bleak midwinter) написала Кристина Росетти еще во времена королевы Виктории - в 1872 году. Музыку сочинил известнейший композитор Густав Холст (прославившейся оркестровой сюитой - Планеты). Песня исполняется и по сей день - уже почти полтора века.

У ирландцев же есть свой хит в жанре "рождественская песня". Причем она поется на древнем языке, гэльском, и называется Don Oic he id i mBeithil (Одна ночь в Вифлееме).

Еще одна страна, где уже много веков есть традиции рождественских песнопений, — Испания. Главный хит тут Ya Vienen los Reyes Magos. Правда, сейчас композиция эта исполняется в стиле фламенко.

И немного классических колядок, которые поются на Рождество

Рождество колядка Рождество Христово
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