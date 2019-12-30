Рождественские песни и колядки: история с лучшими примерами

Неумолимо приближается Рождество - а, стало быть, скоро зазвучат всюду и везде колядки с песнями
Без чего совершенно невозможно представить Рождество (крому кути, конечно же), так это без колядок и, естественно, без колядников.
Что же, попробуем разобраться и ответить на вопрос - что есть колядки.
Колядки
В первую очередь, колядки - это рождественские песнопения и просто рождественские песни. Обычно практически невозможно установить их авторство. Далее - часто колядки попросту неграмотны (по нормам языка), но очень искренни, со смыслом и безыскусной добротой. По большей части колядки - маленькие рассказы о Рождестве Христовом, прославляющие, как говорится, основных действующих лиц той давней ночи в Вифлееме.
После того, как на небе в Сочельник (воспетые Николаем Гоголем вечер и ночь накануне Рождества) появится первая звезда, символизирующая рождение Иисуса Христа, и дети, и взрослые переодеваются в яркие/необычные костюмы, ходят по соседским домам и поют рождественские песни – колядки.
Самый пик колядований наступает в Рождество - 7 января. Но, перед тем, как исполнить колядку, обязательно стоит получить разрешение от хозяина дома - лучше всего три раза (по традиции). В текстах песнопениях колядники славят едва родившегося Иисуса, не забывая пожелать добра и прочих благ хозяину и его домочадцам. По традиции, колядников обычно одаривают сладкими подарками, прочей приятной едой и небольшими суммами денег.
Историки убеждены - за скромным, любительским и даже простецким непритязательным действием - скрывается целая мистерия, вобравшая в себя и всю двухтысячелетнюю история христианства, и даже гораздо более старые, языческие, обряды и ритуалы, напрямую связанные с календарным циклом.
Рождественские колядки - тексты
Коляд, коляд, колядушек
Хорош с медком оладушек!
А без меду — не таков,
Дайте, тетя, пирогов!
***
Не дашь мне ватрушки
Получишь по макушке
Не дашь пирога
Уведу корову за рога!
***
Господин, господа, господинова жена
Двери отворите И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!
***
Поздравляем с Рождеством,
Мы пришли сюда с добром,
Вы подайте нам немножко
Пирожочка на дорожку,
***
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб во всём вам повезло,
Чтоб Господь здоровья дал,
Колядуем - от печали!
Рождественские песни
Традиция сочинять, записывать, и, понятное дело, исполнять рождественские песни и колядки сохраняется во многих странах мира. К примеру, текст очень популярной английской песни Мрачная зима (In the bleak midwinter) написала Кристина Росетти еще во времена королевы Виктории - в 1872 году. Музыку сочинил известнейший композитор Густав Холст (прославившейся оркестровой сюитой - Планеты). Песня исполняется и по сей день - уже почти полтора века.
У ирландцев же есть свой хит в жанре "рождественская песня". Причем она поется на древнем языке, гэльском, и называется Don Oic he id i mBeithil (Одна ночь в Вифлееме).
Еще одна страна, где уже много веков есть традиции рождественских песнопений, — Испания. Главный хит тут Ya Vienen los Reyes Magos. Правда, сейчас композиция эта исполняется в стиле фламенко.
И немного классических колядок, которые поются на Рождество