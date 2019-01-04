Колядки 2019: найкращі пісні для дітей і дорослих

4 января 2019, 06:06

Главред підібрав найкращі колядки на Різдво.

Колядки
Главред підібрав найкращі колядки на Різдво / ua.igotoworld.com

7 січня Україна святкує Різдво Христове 2019. Православні цього дня накривають святковий стіл, колядують та ходять до родичів, щоб їх привітати. 

Напередодні Різдва на нас чекає Святий вечір або Святвечір. А під Старий Новий рік прийде черга співати щедрівки.

Віншування на Коляду 2019

Здороватися у цей день прийнято словами: "Віншую вас цим Різдвом! Здоровенькі будьмо та себе не гудьмо!" Можна обрати й більш жартівливий варіант: "Віншую Вас із тими святами, щоб лежали догори п'ятами. Віншую Вас із тим Різдвом, щоб лежали догори животом".

Колядки: слухати і текст

Добрий вечір тобі, пане господарю

Читайте такжеСочельник по-украински: какие 12 блюд нужно непременно приготовить на вечерюДобрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Нова радість стала

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Дитячі колядки для дітей 12-13 років і молодших

Я маленький пастушок

Загорнувся в кожушок

На скрипочку граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте –

Яблучка, горішки

Дітям для потішки.

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

***

Щедрик, ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

Решетце овса

І колядка вся!

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну – Христос ся рождає!

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