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1 января – какой сегодня праздник: с Новым годом 2020 и приметы на Илью

1 января 2020, 00:01

1 января – праздник Новый год. Что нельзя делать в этот день, чтобы привлечь деньги в дом и чтобы удачно выйти замуж – в нашем материале.

1 января – праздник Новый год 2020 и День Ильи Муромца: что нельзя делать, приметы
1 января – праздник Новый год 2020 и День Ильи Муромца: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

1 января 2019 – сегодня праздник новый. Новый год 2020 наступил.

Главред уже проанализировал, что меняется в Украине с 1 января 2020 – читайте в нашем материале Субсидии, пенсии, зарплаты, газ и ТВ – что меняется в январе в Украине.

К слову Китайский Новый год Крысы наступает отнюдь не 31 декабря. Подробнее читайте в нашем материале Как правильно отмечать Китайский Новый год 2020, чтоб деньги водились.

Мир отмечает заодно Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире) и День общественного достояния.

Крайне независимые праздники у Камеруна — День независимости, Кубы — День освобождения, Словакии — День возникновения Словацкой республики и Чехии — День восстановления независимого чешского государства.

У Литвы нынче День флага.

По народному календарю, 1 января – день Ильи Муромца.

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1 января: праздник церковный

1 января православные почитают святого мученика Вонифатия. Ему молятся об исцелении от болезней, а особо — от распутства и пьянства.

Также православные вспоминают преподобного Илию Муромца, Печерского. Его часто отождествляют с былинным богатырем Ильей Муромцем и считают покровителем воинов.

Продолжается Рождественский пост 2019-2020, многие продукты есть нельзя.

Поздравление с Новым годом 2020 – проповедь

Православное поздравление с Новым годом 2020 подарил и наместник Святой Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Он напомнил, что ушедший 2019 год был очень нелегким, принесшим немало потрясений и переживаний не только Украине, но и в иных странах.

"Произошли многие непонятные какие-то моменты в нашей жизни, во всем человеческом обществе. Но не мир таким стал, а мы творим такой мир и человека. Когда теряется образ Божий – тогда происходит какое-то возмущение и радуется лишь там лишь враг рода человеческого дьявол, – подчеркнул митрополит Павел. И напомнил: – Через несколько дней мы с вами будем праздновать великий радостный праздник праздников – Рождество Господа Бога и Спасателя нашего Иисуса Христа… Желаю, чтобы Новый год принес нам радость, взаимную любовь и уважение, понимание между людьми".

1 января: приметы

Есть такие приметы 1 января на погоду:

  • сильный ветер – к урожаю орехов,
  • звездная ночь – горох, чечевица и ягоды уродят;
  • иней на деревьях – посевная удачно пройдет;
  • теплая погода – к урожаю ржи.

1 января: что нельзя делать, а что нужно

Первым день года, по поверью, задает тон всему году. То есть прожить его нужно постараться максимально приятно и весело.

На праздничный обед зовут друзей и родню. По дому особо ничего не делают, стараясь отдыхать.

Чтобы удачно выйти замуж – незамужней девушке нужно купить молоко.

Если на протяжении двух недель молоко не скиснет – скоро и свадьбу играть.

Чтобы год выдался богатым:

  • руки моют не мылом, а монетами;
  • торговцы первому покупателю делают скидку;
  • женщины несколько раз за день меняют наряды – к разнообразным, счастливым событиям и достатку.

Также доброй приметой считается первым на улице в этот день встретить мужчину – к удаче на протяжении всего года.

По народным поверьям, 1 января нельзя:

  • ругаться и браниться;
  • выносить мусор – достаток с ним, мол, вынесешь;
  • много работать – весь год батрачить придется.

1 января: именины

День ангела справляют Григорий, Илья и Тимофей.

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1 января: кто родился

1 января родились такие знаменитости:

  • 1431 — Родриго Борджиа, папа Александр VI.
  • 1449 — правитель Флоренции, покровитель художников и литераторов Лоренцо де Медичи.
  • 1895 — американский криминалист, адвокат, политический деятель, основатель ФБР Эдгар Гувер.
  • 1909 — глава Организации украинских националистов Степан Бандера.
  • 1919 — американский писатель Джером Дэвид Сэлинджер.
  • 1939 — французская актриса Мишель Мерсье (Анжелика).
  • 1947 — советский космонавт Владимир Титов.
  • 1960 — актер, режиссер комик-труппы Маски, народный артист Украины Георгий Делиев.
  • 1986 — британский актер Колин Морган (сериалы Мерлин, Люди, Живые и мертвые и др.).

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Сейчас вы просматриваете новость «1 января – какой сегодня праздник: с Новым годом 2020 и приметы на Илью». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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