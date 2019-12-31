  1. Главная
  3. Праздники

31 декабря – какой сегодня праздник: с Новым годом – от примет до меню

31 декабря 2019, 00:00

В чем встречать Новый год 2020, что подать на стол, чтоб задобрить Крысу, и поздравления с Новым годом 2020 – открытки и мудрые пожелания – в нашем материале.

31 декабря – праздник Новый год 2020: поздравления, что нельзя делать, меню
31 декабря – праздник Новый год 2020: поздравления, что нельзя делать, меню / 1zoom.ru

Канун Нового года – период перед самым началом нового года. И он отмечается сегодня. 

31 декабря 2019 – сегодня праздник веселья, хлопушек, елок и салатов. Если кто хочет поздравить с ним друзей, то перевод звучит как New Year's Eve.

Новый год 2020 приходит в мир. Почему мы празднуем Новый год? Потому что это время новой надежды, время сказок из детства и чудес, хотя бы веры в них... В сегодняшнем материале мы собрали всё, что понадобится для празднования Нового года – от примет и причесок до рецептов и поздравлений. Но сначала напомним, что еще отмечают сегодня.

Также проходит День солидарности азербайджанцев всего мира

У язычников как раз заканчивался Йоль. Это была та самая Двенадцатая ночь, прославившаяся благодаря пьесе Шекспира. По поверь, все произнесенные нынче слова обладают магической силой. Видимо, отсюда и  традиция загадывать самое заветное желание под Новый год.

По народному календарю, 31 декабря – Модестов день.

31 декабря: праздник церковный

В последний день года, 31 декабря, в православии чтят святителя Модеста – защитника домашнего скоты. Фермеры молятся ему о приросте здорового поголовья.

Люди верующие держат Рождественский пост 2019, им есть нельзя многие продукты.

Читайте такжеМожно ли христианам наряжать елку – история про новогоднюю елку

В каком цвете встречать Новый год 2020

Главный цвет – белый. Также в ходе все оттенки металлика и спокойные, будто белым разбавленные, цвета – пастельные, молочный, кофейный. Подробнее читайте в нашем материале В чем встречать Новый год 2020 и что делать: приметы.

В чем встречать Новый год 2020 по знакам Зодиака

Что одеть на Новый год 2020? Этим вопросом задаются все модницы. В чем встречать Новый год 2020 по знакам Зодиака, мы подробно разобрали в материале В чем встречать год Прядущего Мизгиря и славянский гороскоп на 2020 год. Фаворитами стали белый и серебристый. 

А самые модные варианты новогодних причесок 2020 вы найдете в нашем материале Объемный хвост и голливудские волны – самые модные прически на Новый год 2020 фото.

Что приготовить на Новый год 2020 Крысы

Крыса любит зерно, крупы, орехи, сыр, мясо (нельзя использовать говядину) и фрукты. Также можно подавать рыбу. Главред уже составил обалденное меню на Новый год 2020.

Оригинальные подарки на Новый год 2020 Крысы

Что нельзя дарить под елочку и какие подарки на Новый год 2020 порадуют близких – в нашем материале Что подарить на Новый год 2020 и что нельзя дарить в год Крысы.

31 декабря: приметы

В этот день гадали на погоду. Брали 12 небольших емкостей с солью (по количеству месяцев) и оставляли на ночь на улице. В какой емкости соль за ночь размокла – тот месяц и будет с дождями.

Есть такие приметы 31 декабря на погоду:

  • какая погода на Модеста – такова и в июне;
  • ветер западный или юго-западный – к потеплению;
  • снег под ногами не скрипит – к оттепели.

Как отмечать Новый год 2020 Крысы

31 декабря – что нельзя делать, а что нужно? Для начала о традициях старинных.

Мужчины в этот день раньше организовывали братчины – этакие посиделки, и даже с мясными закусками, несмотря на Рождественский пост.

По народным поверьям, 31 декабря нельзя:

  • женщинам – играть в карты: в старину считалось, что иначе летом огурцы не уродятся;
  • много и тяжело работать в этот день и сразу после Нового года – иначе весь год придется ишачить;
  • оставлять за собой долги;
  • выносить мусор из дома – достаток якобы прихватить можно;
  • пришивать пуговицы;
  • выкидывать одежду и обувь;
  • ругаться;
  • встречать Новый год в одиночестве и грустном настроении;
  • рассказывать другим людям о том, какое желание загадали на Новый год.

Подробнее о том, что делать, чтобы в опасный високосный год приметы не оставили без удачи и денег – читайте в нашем матриале Что нужно сделать до Нового года 2020 – приметы для удачи и денег.

Поздравления с Новым годом Крысы

Мы собрали только лучшие поздравления с Новым годом 2020 – в материале Мега-крутые поздравления с Новым годом Крысы – открытки и тексты смешные.

Ранее мы уже публиковали Прикольные открытки с Новым годом Крысы – счастливые и красивые. Скачать открытки с Новым годом 2020 можно в нашей подборке к наступающему празднику 31 декабря.

Также мы подобрали на праздник 31 декабря бесплатные анимационные открытки с Новым годом 2020 и бесплатно прикольные видео поздравления с Новым годом для взрослых – Анимированные поздравления с Новым годом Крысы – открытки, тексты и видео.

Что посмотреть на Новый год 2020

Предлагаем рейтинг лучших новогодних и рождественских мультфильмов.

Новогодние песни

Главред подобрал только лучшие песни на Новый год 2020 – русские, английские, детские, старые и даже антирейтинг новогодних песен. 

31 декабря: именины

День ангела справляют Вера, Елизавета, Зоя, Софья, Виктор и Владимир, Георгий, Иван и Илья, Марк, Мартин, Михаил и Модест, Николай, Севастьян, Семен и Сергей, Фаддей и Федор.

Читайте такжеПоздравления и красивые открытки с Днем ангела Веры

31 декабря: кто родился

31 декабря родились такие знаменитости:

  • 1869 — французский художник Анри Матисс.
  • 1880 — американский военный и государственный деятель, генерал, инициатор плана Маршалла, лауреат Нобелевской премии мира Джордж Маршалл.
  • 1933 — российский актер театра и кино Семен Фарада (Чародеи, Формула любви, Роковые яйца и др.).
  • 1937 — британский актер Энтони Хопкинс (Молчание ягнят, Легенды осени, Маска Зорро, Мир Дикого Запада и др.).
  • 1943 — британский актер Бен Кингсли (Ганди, Список Шиндлера, Игра Эндера, Железный человек 3 и др.).
  • 1946 — советская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду (1976), 6-кратная чемпионка мира и Европы Людмила Пахомова.
  • 1948 — российская телеведущая Регина Дубовицкая (Аншлаг).
  • 1959 — американский актер Вэл Килмер (Настоящая Маккой, Бэтмен навсегда, Лучший стрелок/Топ Ган 1 и 2 и др.).
праздник поздравления приметы традиции Новый год Новый год 2020
Сейчас вы просматриваете новость «31 декабря – какой сегодня праздник: с Новым годом – от примет до меню». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:21
Что будет с курсом после Нового года: банкиры дали оптимистичный прогноз
00:52
В Киеве в заброшенном доме нашли семью с двумя маленькими детьми: подробности
00:29
Мега-крутые поздравления с Новым годом Крысы – открытки и тексты смешные
00:00
31 декабря – какой сегодня праздник: с Новым годом – от примет до меню
30 декабря, понедельник
23:40
Тренер Руиса опроверг прекращение общения с подопечным
23:29
Долгожданный транзит газа: Украина и Россия подписали договор на 5 лет Видео
23:24
Жуткий взрыв в испанской церкви: 14 человек получили ранения с ожогами
23:12
"Любой дагестанец приземлил бы Макгрегора на асфальт": отец Хабиба раскритиковал американца
22:46
Это работает: назван действенный способ загадать желание на Новый год 2020
22:42
Европейский топ-клуб на украинском поблагодарил болельщиков за поддержку
22:12
Допинг-скандал с Бесединым: УЕФА вскоре рассмотрит дело
22:05
"Себя в обиду не давали": освобожденная из плена боевиков украинка рассказала о заключении
21:56
Глава Укрзализныци Кравцов объявил об уходе с занимаемой должности
21:47
Сборная Украины поздравила болельщиков с Новым годом Видео
21:47
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовный капкан и семейная драма
21:46
"Вопрос нескольких месяцев": Гончарук пролил свет на ситуацию с МВФ
21:32
Обмен пленными: в ООН озадачены передачей боевикам экс-беркутовцев
21:30
"Тяжелые решения": Британия после обмена пленными сделала выпад в сторону РФ
21:23
Лучшие рецепты на Новый год 2020: от класснючих салатов до вкуснейших тортов Видео
21:18
"Плейбой": Тайсон взбудоражил поклонников сменой имиджа
21:13
Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета сделал громкое заявление
21:04
Россия обменяет крымских пленных на воду - адвокат
21:00
Блондинка-порнозвезда засветила свои прелести на сексуальных фото Фото
20:52
В Кабмине рассказали о судьбе украинской гривны в 2020 году
20:48
Не из Шахтера и Динамо - стал известен лучший тренер УПЛ 2019 года
20:32
"У меня не было глаза": Евгений Плющенко получил травму на льду
20:24
"Криминальное прошлое": в аннексированном Крыму схватили двух украинцев
20:18
Емельяненко - Джексон: стали известны гонорары бойцов
20:03
Судья Топ-модели показал участницу без лифчика на пикантном фото
20:00
Прически на Новый год: красивые прически на короткие волосы своими руками фото Фото
19:50
Ракицкий далек от политики - тренер Зенита
19:47
Он уходит? Кремль показал редкие фото Путина и подвел итоги за 20 лет Фото
19:31
"Это п*здец!": Дорофеева ела с сосков и пила водку Видео
19:20
"Расизм раздражает": Неймар отреагировал на скандал в матче Шахтер - Динамо
19:01
"Бандеровцы 30 лет сосут соки из России": "лох" Пушков упрекнул Киев в борьбе за контракт с Москвой
19:00
"Удалось": в РФ похвастались "достижениями" на украинском Донбассе
18:50
Барселона нашла неожиданную замену своему тренеру
18:32
В Киеве экстренно закрыли станцию метро Крещатик: что произошло
18:24
"Севилья не знала, что делать": экс-тренер Днепра вспомнил финал Лиги Европы-2014/15
18:14
Кабинет министров дал добро Нафтогазу на подписание двух соглашений с Газпромом Видео
18:09
RuTube начал экзаменовать пользователей на знание рекламы Видео
17:58
Шерон Стоун забанили на сайте знакомств
17:53
Европейский топ-клуб может сменить владельца
17:29
"Хороша, бестия": голенькая Ирина Шейк показала грудь
17:23
Милевский переоделся в Деда Мороза и подарил подарки болельщикам Видео
17:20
Женская стрижка боб – самая модная стрижка 2020 года: как укладывать, фото Фото
17:10
"Прекращение огня": Меркель и Макрон сделали заявление после обмена пленными
16:56
Селедка под шубой классическая, изысканная и шикарная: крутые рецепты
16:55
"Не надо зазнаваться": Форвард сборной Украины объяснил свои скандальные слова о России Видео
16:50
Все пленные подвергались пыткам в Украине: в "ДНР" подняли волну беспокойства Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять