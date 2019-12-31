31 декабря – какой сегодня праздник: с Новым годом – от примет до меню

В чем встречать Новый год 2020, что подать на стол, чтоб задобрить Крысу, и поздравления с Новым годом 2020 – открытки и мудрые пожелания – в нашем материале.
Канун Нового года – период перед самым началом нового года. И он отмечается сегодня.
31 декабря 2019 – сегодня праздник веселья, хлопушек, елок и салатов. Если кто хочет поздравить с ним друзей, то перевод звучит как New Year's Eve.
Новый год 2020 приходит в мир. Почему мы празднуем Новый год? Потому что это время новой надежды, время сказок из детства и чудес, хотя бы веры в них... В сегодняшнем материале мы собрали всё, что понадобится для празднования Нового года – от примет и причесок до рецептов и поздравлений. Но сначала напомним, что еще отмечают сегодня.
Также проходит День солидарности азербайджанцев всего мира
У язычников как раз заканчивался Йоль. Это была та самая Двенадцатая ночь, прославившаяся благодаря пьесе Шекспира. По поверь, все произнесенные нынче слова обладают магической силой. Видимо, отсюда и традиция загадывать самое заветное желание под Новый год.
По народному календарю, 31 декабря – Модестов день.
- 31 декабря: праздник церковный
- В каком цвете встречать Новый год 2020
- В чем встречать Новый год 2020 по знакам Зодиака
- Что приготовить на Новый год 2020 Крысы
- Оригинальные подарки на Новый год 2020 Крысы
- 31 декабря: приметы
- Как отмечать Новый год 2020 Крысы
- Поздравления с Новым годом Крысы
- Что посмотреть на Новый год 2020
- Новогодние песни
- 31 декабря: именины
- 31 декабря: кто родился
31 декабря: праздник церковный
В последний день года, 31 декабря, в православии чтят святителя Модеста – защитника домашнего скоты. Фермеры молятся ему о приросте здорового поголовья.
Люди верующие держат Рождественский пост 2019, им есть нельзя многие продукты.
Читайте такжеМожно ли христианам наряжать елку – история про новогоднюю елку
В каком цвете встречать Новый год 2020
Главный цвет – белый. Также в ходе все оттенки металлика и спокойные, будто белым разбавленные, цвета – пастельные, молочный, кофейный. Подробнее читайте в нашем материале В чем встречать Новый год 2020 и что делать: приметы.
В чем встречать Новый год 2020 по знакам Зодиака
Что одеть на Новый год 2020? Этим вопросом задаются все модницы. В чем встречать Новый год 2020 по знакам Зодиака, мы подробно разобрали в материале В чем встречать год Прядущего Мизгиря и славянский гороскоп на 2020 год. Фаворитами стали белый и серебристый.
А самые модные варианты новогодних причесок 2020 вы найдете в нашем материале Объемный хвост и голливудские волны – самые модные прически на Новый год 2020 фото.
Что приготовить на Новый год 2020 Крысы
Крыса любит зерно, крупы, орехи, сыр, мясо (нельзя использовать говядину) и фрукты. Также можно подавать рыбу. Главред уже составил обалденное меню на Новый год 2020.
Оригинальные подарки на Новый год 2020 Крысы
Что нельзя дарить под елочку и какие подарки на Новый год 2020 порадуют близких – в нашем материале Что подарить на Новый год 2020 и что нельзя дарить в год Крысы.
31 декабря: приметы
В этот день гадали на погоду. Брали 12 небольших емкостей с солью (по количеству месяцев) и оставляли на ночь на улице. В какой емкости соль за ночь размокла – тот месяц и будет с дождями.
Есть такие приметы 31 декабря на погоду:
- какая погода на Модеста – такова и в июне;
- ветер западный или юго-западный – к потеплению;
- снег под ногами не скрипит – к оттепели.
Как отмечать Новый год 2020 Крысы
31 декабря – что нельзя делать, а что нужно? Для начала о традициях старинных.
Мужчины в этот день раньше организовывали братчины – этакие посиделки, и даже с мясными закусками, несмотря на Рождественский пост.
По народным поверьям, 31 декабря нельзя:
- женщинам – играть в карты: в старину считалось, что иначе летом огурцы не уродятся;
- много и тяжело работать в этот день и сразу после Нового года – иначе весь год придется ишачить;
- оставлять за собой долги;
- выносить мусор из дома – достаток якобы прихватить можно;
- пришивать пуговицы;
- выкидывать одежду и обувь;
- ругаться;
- встречать Новый год в одиночестве и грустном настроении;
- рассказывать другим людям о том, какое желание загадали на Новый год.
Подробнее о том, что делать, чтобы в опасный високосный год приметы не оставили без удачи и денег – читайте в нашем матриале Что нужно сделать до Нового года 2020 – приметы для удачи и денег.
Поздравления с Новым годом Крысы
Мы собрали только лучшие поздравления с Новым годом 2020 – в материале Мега-крутые поздравления с Новым годом Крысы – открытки и тексты смешные.
Ранее мы уже публиковали Прикольные открытки с Новым годом Крысы – счастливые и красивые. Скачать открытки с Новым годом 2020 можно в нашей подборке к наступающему празднику 31 декабря.
Также мы подобрали на праздник 31 декабря бесплатные анимационные открытки с Новым годом 2020 и бесплатно прикольные видео поздравления с Новым годом для взрослых – Анимированные поздравления с Новым годом Крысы – открытки, тексты и видео.
Что посмотреть на Новый год 2020
Предлагаем рейтинг лучших новогодних и рождественских мультфильмов.
Новогодние песни
Главред подобрал только лучшие песни на Новый год 2020 – русские, английские, детские, старые и даже антирейтинг новогодних песен.
31 декабря: именины
День ангела справляют Вера, Елизавета, Зоя, Софья, Виктор и Владимир, Георгий, Иван и Илья, Марк, Мартин, Михаил и Модест, Николай, Севастьян, Семен и Сергей, Фаддей и Федор.
Читайте такжеПоздравления и красивые открытки с Днем ангела Веры
31 декабря: кто родился
31 декабря родились такие знаменитости:
- 1869 — французский художник Анри Матисс.
- 1880 — американский военный и государственный деятель, генерал, инициатор плана Маршалла, лауреат Нобелевской премии мира Джордж Маршалл.
- 1933 — российский актер театра и кино Семен Фарада (Чародеи, Формула любви, Роковые яйца и др.).
- 1937 — британский актер Энтони Хопкинс (Молчание ягнят, Легенды осени, Маска Зорро, Мир Дикого Запада и др.).
- 1943 — британский актер Бен Кингсли (Ганди, Список Шиндлера, Игра Эндера, Железный человек 3 и др.).
- 1946 — советская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду (1976), 6-кратная чемпионка мира и Европы Людмила Пахомова.
- 1948 — российская телеведущая Регина Дубовицкая (Аншлаг).
- 1959 — американский актер Вэл Килмер (Настоящая Маккой, Бэтмен навсегда, Лучший стрелок/Топ Ган 1 и 2 и др.).