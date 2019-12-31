31 декабря – какой сегодня праздник: с Новым годом – от примет до меню

31 декабря – праздник Новый год 2020: поздравления, что нельзя делать, меню / 1zoom.ru

Канун Нового года – период перед самым началом нового года. И он отмечается сегодня.

31 декабря 2019 – сегодня праздник веселья, хлопушек, елок и салатов. Если кто хочет поздравить с ним друзей, то перевод звучит как New Year's Eve.

Новый год 2020 приходит в мир. Почему мы празднуем Новый год? Потому что это время новой надежды, время сказок из детства и чудес, хотя бы веры в них... В сегодняшнем материале мы собрали всё, что понадобится для празднования Нового года – от примет и причесок до рецептов и поздравлений. Но сначала напомним, что еще отмечают сегодня.

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У язычников как раз заканчивался Йоль. Это была та самая Двенадцатая ночь, прославившаяся благодаря пьесе Шекспира. По поверь, все произнесенные нынче слова обладают магической силой. Видимо, отсюда и традиция загадывать самое заветное желание под Новый год.

По народному календарю, 31 декабря – Модестов день.

В последний день года, 31 декабря, в православии чтят святителя Модеста – защитника домашнего скоты. Фермеры молятся ему о приросте здорового поголовья.

Люди верующие держат Рождественский пост 2019, им есть нельзя многие продукты.

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Главный цвет – белый. Также в ходе все оттенки металлика и спокойные, будто белым разбавленные, цвета – пастельные, молочный, кофейный. Подробнее читайте в нашем материале В чем встречать Новый год 2020 и что делать: приметы.

Что одеть на Новый год 2020? Этим вопросом задаются все модницы. В чем встречать Новый год 2020 по знакам Зодиака, мы подробно разобрали в материале В чем встречать год Прядущего Мизгиря и славянский гороскоп на 2020 год. Фаворитами стали белый и серебристый.

А самые модные варианты новогодних причесок 2020 вы найдете в нашем материале Объемный хвост и голливудские волны – самые модные прически на Новый год 2020 фото.

Крыса любит зерно, крупы, орехи, сыр, мясо (нельзя использовать говядину) и фрукты. Также можно подавать рыбу. Главред уже составил обалденное меню на Новый год 2020.

Что нельзя дарить под елочку и какие подарки на Новый год 2020 порадуют близких – в нашем материале Что подарить на Новый год 2020 и что нельзя дарить в год Крысы.

В этот день гадали на погоду. Брали 12 небольших емкостей с солью (по количеству месяцев) и оставляли на ночь на улице. В какой емкости соль за ночь размокла – тот месяц и будет с дождями.

Есть такие приметы 31 декабря на погоду:

какая погода на Модеста – такова и в июне;

ветер западный или юго-западный – к потеплению;

снег под ногами не скрипит – к оттепели.

31 декабря – что нельзя делать, а что нужно? Для начала о традициях старинных.

Мужчины в этот день раньше организовывали братчины – этакие посиделки, и даже с мясными закусками, несмотря на Рождественский пост.

По народным поверьям, 31 декабря нельзя:

женщинам – играть в карты: в старину считалось, что иначе летом огурцы не уродятся;

много и тяжело работать в этот день и сразу после Нового года – иначе весь год придется ишачить;

оставлять за собой долги;

выносить мусор из дома – достаток якобы прихватить можно;

пришивать пуговицы;

выкидывать одежду и обувь;

ругаться;

встречать Новый год в одиночестве и грустном настроении;

рассказывать другим людям о том, какое желание загадали на Новый год.

Подробнее о том, что делать, чтобы в опасный високосный год приметы не оставили без удачи и денег – читайте в нашем матриале Что нужно сделать до Нового года 2020 – приметы для удачи и денег.

Мы собрали только лучшие поздравления с Новым годом 2020 – в материале Мега-крутые поздравления с Новым годом Крысы – открытки и тексты смешные.

Ранее мы уже публиковали Прикольные открытки с Новым годом Крысы – счастливые и красивые. Скачать открытки с Новым годом 2020 можно в нашей подборке к наступающему празднику 31 декабря.

Также мы подобрали на праздник 31 декабря бесплатные анимационные открытки с Новым годом 2020 и бесплатно прикольные видео поздравления с Новым годом для взрослых – Анимированные поздравления с Новым годом Крысы – открытки, тексты и видео.

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Главред подобрал только лучшие песни на Новый год 2020 – русские, английские, детские, старые и даже антирейтинг новогодних песен.

День ангела справляют Вера, Елизавета, Зоя, Софья, Виктор и Владимир, Георгий, Иван и Илья, Марк, Мартин, Михаил и Модест, Николай, Севастьян, Семен и Сергей, Фаддей и Федор.

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31 декабря родились такие знаменитости: