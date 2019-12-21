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21 декабря – какой сегодня праздник: что делать на Йоль и Анфису Римскую

21 декабря 2019, 00:19

Как выйти замуж и сделать задел на весь будущий год, подскажут традиции и приметы 21 декабря.

21 декабря – праздник Йоль и День Анфисы: что нельзя делать для замужества, приметы
21 декабря – праздник Йоль и День Анфисы: что нельзя делать для замужества, приметы / 1zoom.ru

21 декабря 2019 – сегодня праздник самый могущественный для наших предков. Йоль почитался ими как самый священный день года.

Йоль тесно связан с днем зимнего солнцестояния (22 декабря для 2019 года) и современным Рождеством и Новым годом (в зависимости от способа летоисчисления его празднование заканчивается либо 25 декабря, либо 1 января).

Традиция "Как Новый год встретишь – так его и проведешь" пошла именно с Йоля. Так что в ближайшие дни не время для депрессии и раздоров.

На Руси аналогичный праздник прозвали Коляда. А последователи зороастризма зажигают нынче 21 огонь в честь праздника Митры – дня вселенской справедливости.

В России отмечается День риэлтора 2019.

По народному календарю, 21 декабря – Анфиса Рукодельница.

21 декабря: праздник церковный

21 декабря в православии почитается память святой Анфисы Римской. Ей молятся как при проблемах в семье, так и с начальством на работе. Молитва святой Анфисе и подробнее о том, от чего защищает святая – в нашем материале Церковный праздник 21 декабря: как избежать сглаза и что делать, чтоб выйти замуж.

Еще почти месяц остался до конца Рождественского поста 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.

21 декабря: приметы

Есть такие приметы 21 декабря на погоду:

  • день тихий и с морозом – к зиме снежной и мягкой;
  • вьюга, снегопад – к очень мокрому лету;
  • синицы укрытие ищут – к метели;
  • чириканье синиц с утра – к ночному морозу.

21 декабря: что нельзя делать, а что нужно

Женщинам в этот день принято заниматься рукоделием: по поверью, такое шитье обладает магическими свойствами. Однако делать это нужно наедине – иначе непременно сглазят.

А чтобы в грядущем году выйти замуж – нужно именно на Анфису начать вышивать свадебный рушник.

От сглаза в этот день вяжут на руке красную нитку.

А эзотерики советуют начинать жечь красные свечи (весь месяц, начиная с этого дня), чтобы очистить жилье и карму.

По народным поверьям, 21 декабря нельзя:

  • оставаться в одиночестве – день нужно провести весело и среди любимых людей, чтоб весь следующий год также прошел;
  • оставлять незаконченные дела – перед зимним солнцестоянием все важные проекты нужно завершить;
  • оставлять денежные долги – см. выше;
  • встречать день в грязном помещении – накануне делают уборку, вынося всё старое и кармически дурное;
  • жадничать, отказывать в просьбах.

21 декабря: именины

День ангела справляют Анфиса и Виктория, Кирилл и Сергей.

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21 декабря: кто родился

21 декабря родились такие знаменитости:

  • 1118 — канцлер короля Англии Генриха II, архиепископ Кентерберийский Томас Бекет.
  • 1639 — французский драматург Жан Расин.
  • 1937 — американская актриса, модель, писательница, продюсер Джейн Фонда (Забавные приключения Дика и Джейн, Синяя птица, Если свекровь — монстр и др.).
  • 1948 — американский актер Сэмюэль Джексон (Мстители, Криминальное чтиво, Джанго освобожденный, Омерзительная восьмерка и др.).
  • 1966 — актер и режиссер Кифер Сазерленд (Темный город, 24 часа, Помпеи и др.).
  • 1967 — президент Грузии в 2004-2007 и 2008-2013 годах Михаил Саакашвили.
  • 1977 — французский политик, 25-й президент Франции Эмманюэль Макрон.
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