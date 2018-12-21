Церковный праздник 21 декабря: как избежать сглаза и что делать, чтоб выйти замуж

Эзотерики советуют, начиная с 21 декабря, пользоваться красными свечами / 1zoom.ru

Православная Церковь отмечает 21 декабря-2018 день памяти Анфисы Римской. Она приняла мученическую смерть на костре V веке, пострадав за веру.

Кроме того, в этот день православные чтут память преподобного Патапия Фивского, преподобного Кирилла Челмогорского.

Также в этот день отмечается Международный день кроссворда.

К тому же это самый короткий день года – уже завтра нас ждет зимнее солнцестояние 2018 и, соответственно, приход астрономической зимы.

21 декабря: что нельзя делать

Читайте такжеЗимнее солнцестояние 2018: в чем особенность и что делать в этот деньСчитается, что в этот день человека легко сглазить. Поэтому большинство запретов связаны с желанием людей избежать такой напасти. К примеру, не стоит ссориться и конфликтовать – именно во время ссор у человека ослабевают энергетические барьеры, и его легче всего сглазить.

Если занимаетесь трудоемкой работой – не стоит делать это на виду (по той же причине – избежать сглаза). Даже есть поговорка: "На Анфису девка шьет, но лишний глаз при том шитье — на сглаз".

В этот день не стоит вспоминать прошлое, грустить и плакать – можно запрограммировать себя на плохое.

21 декабря: что нужно делать

В этот день хорошо начинать новые дела. Напомним, главная особенность Дня зимнего солнцестояния 2018 года – он совпадает с полнолунием. То есть Луна приближается к пику своей активности. Вместе с ней активизируется и энергия человека. Так что шанс добиться успеха в сложных делах при минимальных усилиях – сейчас велик как никогда.

Отсюда две задачи на ближайшее время:

направить возросшую энергию в конструктивное русло;

заложить как можно больше основ для достижения своих целей: например, распланировать реализацию проекта, начать сбор и анализ нужной информации, начать договариваться о встречах с нужными людьми и т.п.

Также полезно 21 декабря избавляться от старых вещей, освобождая жизненное пространство и заниматься медитация и/или молиться. В частности, надо молиться Анфисе Римской. Ей молятся о:

защите дома от пожаров и других бедствий;

защите семьи и семейных отношений;

для разрешения конфликтных ситуаций с руководством;

придании сил во время испытаний.

Читайте такжеМолитвы и заговоры в день зимнего солнцестояния: о чем молятся и что просят в этот праздникПо народным приметам, в этот день принято заниматься рукоделием (но наедине, как уже отмечалось). Причем в старину люди верили: если девушка хочет выйти замуж уже в следующем году, то начинать вышивать свадебный рушник нужно аккурат на Анфису.

Многие в этот день повязывают на запястье шелковую нить: считается, что она уберегает от сглаза.

Эзотерики советуют, начиная с 21 декабря, весь ближайший месяц пользоваться только красными свечами.

Молитва святой Анфисе

Агница Твоя, Иисусе, Анфиса зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою; но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.

***

Величаем тя, страстотерпице Христова Анфисе, и чтем честное страдание твое, еже за Христа претерпела еси.

21 декабря: именины

День ангела сегодня празднуют Анфиса, Виктория, Кирилл и Сергей.

21 декабря: народные приметы

Есть немало примет для этого дня:

если с самого утра чирикают синицы – ночью ударит мороз;

синицы ищут укрытия – жди метели;

метель в этот день предвещает очень дождливое лето;

день морозный и тихий – зима будет мягкой и снежной.

21 декабря: кто родился из известных людей

Читайте такжеДень святой Анны 2018: что нельзя делать, а что необходимо21 декабря день родились российская актриса Ольга Аросева (1925), американская актриса, модель, писательница, продюсер Джейн Фонда (1937), американский актер Сэмюэль Л. Джексон (1948), экс-президент Грузии Михаил Саакашвили (1967) и нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон (1977), а также российская телеведущая Анфиса Чехова (1977).