Церковный праздник 21 декабря: как избежать сглаза и что делать, чтоб выйти замуж

Главред узнал приметы и традиции дня.
Православная Церковь отмечает 21 декабря-2018 день памяти Анфисы Римской. Она приняла мученическую смерть на костре V веке, пострадав за веру.
Кроме того, в этот день православные чтут память преподобного Патапия Фивского, преподобного Кирилла Челмогорского.
Также в этот день отмечается Международный день кроссворда.
К тому же это самый короткий день года – уже завтра нас ждет зимнее солнцестояние 2018 и, соответственно, приход астрономической зимы.
21 декабря: что нельзя делать
Читайте такжеЗимнее солнцестояние 2018: в чем особенность и что делать в этот деньСчитается, что в этот день человека легко сглазить. Поэтому большинство запретов связаны с желанием людей избежать такой напасти. К примеру, не стоит ссориться и конфликтовать – именно во время ссор у человека ослабевают энергетические барьеры, и его легче всего сглазить.
Если занимаетесь трудоемкой работой – не стоит делать это на виду (по той же причине – избежать сглаза). Даже есть поговорка: "На Анфису девка шьет, но лишний глаз при том шитье — на сглаз".
В этот день не стоит вспоминать прошлое, грустить и плакать – можно запрограммировать себя на плохое.
21 декабря: что нужно делать
В этот день хорошо начинать новые дела. Напомним, главная особенность Дня зимнего солнцестояния 2018 года – он совпадает с полнолунием. То есть Луна приближается к пику своей активности. Вместе с ней активизируется и энергия человека. Так что шанс добиться успеха в сложных делах при минимальных усилиях – сейчас велик как никогда.
Отсюда две задачи на ближайшее время:
- направить возросшую энергию в конструктивное русло;
- заложить как можно больше основ для достижения своих целей: например, распланировать реализацию проекта, начать сбор и анализ нужной информации, начать договариваться о встречах с нужными людьми и т.п.
Также полезно 21 декабря избавляться от старых вещей, освобождая жизненное пространство и заниматься медитация и/или молиться. В частности, надо молиться Анфисе Римской. Ей молятся о:
- защите дома от пожаров и других бедствий;
- защите семьи и семейных отношений;
- для разрешения конфликтных ситуаций с руководством;
- придании сил во время испытаний.
Читайте такжеМолитвы и заговоры в день зимнего солнцестояния: о чем молятся и что просят в этот праздникПо народным приметам, в этот день принято заниматься рукоделием (но наедине, как уже отмечалось). Причем в старину люди верили: если девушка хочет выйти замуж уже в следующем году, то начинать вышивать свадебный рушник нужно аккурат на Анфису.
Многие в этот день повязывают на запястье шелковую нить: считается, что она уберегает от сглаза.
Эзотерики советуют, начиная с 21 декабря, весь ближайший месяц пользоваться только красными свечами.
Молитва святой Анфисе
Агница Твоя, Иисусе, Анфиса зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою; но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.
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Величаем тя, страстотерпице Христова Анфисе, и чтем честное страдание твое, еже за Христа претерпела еси.
21 декабря: именины
День ангела сегодня празднуют Анфиса, Виктория, Кирилл и Сергей.
21 декабря: народные приметы
Есть немало примет для этого дня:
- если с самого утра чирикают синицы – ночью ударит мороз;
- синицы ищут укрытия – жди метели;
- метель в этот день предвещает очень дождливое лето;
- день морозный и тихий – зима будет мягкой и снежной.
21 декабря: кто родился из известных людей
Читайте такжеДень святой Анны 2018: что нельзя делать, а что необходимо21 декабря день родились российская актриса Ольга Аросева (1925), американская актриса, модель, писательница, продюсер Джейн Фонда (1937), американский актер Сэмюэль Л. Джексон (1948), экс-президент Грузии Михаил Саакашвили (1967) и нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон (1977), а также российская телеведущая Анфиса Чехова (1977).