20 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Амвросимов день

Приметы дают четкий ответ – что надеть в праздник 20 декабря, чтобы в жизни счастье привалило.
20 декабря 2019 – сегодня праздник солидарный.
Мир отмечает Международный день солидарности людей.
Россия гуляет в честь Дня работника органов безопасности РФ.
По народному календарю, 20 декабря – Амвросимов день. С этого дня уже начинали готовиться к православному Рождеству (7 января).
Читайте такжеКатолическое Рождество 2019 в Украине – выходной или нет
20 декабря: праздник церковный
20 декабря в православии почитается память преподобного Нила Столобенского.
Также православные чтят память святого Амвросия Медиоланского.
Идет Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.
20 декабря: приметы
Есть такие приметы 20 декабря на погоду:
- мокрый плотный снегопад – к мокрому лету, и наоборот;
- солнце в облака опускается – к снегопаду;
- солнце в дымке – к пурге;
- кошка много пьет – к холодам.
20 декабря: что нельзя делать, а что нужно
На Амвросия принято было заниматься шитьем, а конкретно – шить себе приданое.
День стоит провести в семейном кругу. Говорят, что если собраться на Амвросия дома всей семьей – то клан крепким и дружным будет.
По примете, надетое сегодня ожерелье принесет его хозяйке счастье в жизни.
По народным поверьям, 20 декабря нельзя:
- заниматься тяжелым трудом;
- вязать;
- стирать;
- девушкам – мыть головы и волосы расчесывать;
- песни петь и шумно веселиться.
Если выдержать на Амвросия пост – то человек долго болеть не будет, говорят люди.
20 декабря: именины
День ангела справляют Антон, Василий, Григорий, Иван и Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Павел и Петр, Сергей.
Читайте такжеДень Антона 2019: как оригинально поздравить Антошу и Тоню с Днем ангела
20 декабря: кто родился
Считается, что женщины, родившиеся 20 декабря, обладают врожденным талантом к рукоделию.
20 декабря родились такие знаменитости:
- 1963 — испанская инфанта, старшая дочь короля Хуана Карлоса I Елена.
- 1966 — французская певица и актриса Элен Ролле (Элен и ребята).
- 1970 — американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Тодд Филлипс (Мальчишник в Вегасе, Джокер и др.).
- 1974 — украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы Василий Слипак.
- 1983 — американский киноактер, двукратный номинант на Оскара Джона Хилл (Побег из Вегаса, SuperПерцы, Мачо и ботан и др.).