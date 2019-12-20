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20 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Амвросимов день

20 декабря 2019, 00:19

Приметы дают четкий ответ – что надеть в праздник 20 декабря, чтобы в жизни счастье привалило.

20 декабря – праздник солидарности: что нельзя делать в Амвросимов день, приметы
20 декабря – праздник солидарности: что нельзя делать в Амвросимов день, приметы / 1zoom.ru

20 декабря 2019 – сегодня праздник солидарный.

Мир отмечает Международный день солидарности людей.

Россия гуляет в честь Дня работника органов безопасности РФ.

По народному календарю, 20 декабря – Амвросимов день. С этого дня уже начинали готовиться к православному Рождеству (7 января).

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20 декабря: праздник церковный

20 декабря в православии почитается память преподобного Нила Столобенского.

Также православные чтят память святого Амвросия Медиоланского.

Идет Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.

20 декабря: приметы

Есть такие приметы 20 декабря на погоду:

  • мокрый плотный снегопад – к мокрому лету, и наоборот;
  • солнце в облака опускается – к снегопаду;
  • солнце в дымке – к пурге;
  • кошка много пьет – к холодам.

20 декабря: что нельзя делать, а что нужно

На Амвросия принято было заниматься шитьем, а конкретно – шить себе приданое.

День стоит провести в семейном кругу. Говорят, что если собраться на Амвросия дома всей семьей – то клан крепким и дружным будет.

По примете, надетое сегодня ожерелье принесет его хозяйке счастье в жизни.

По народным поверьям, 20 декабря нельзя:

  • заниматься тяжелым трудом;
  • вязать;
  • стирать;
  • девушкам – мыть головы и волосы расчесывать;
  • песни петь и шумно веселиться.

Если выдержать на Амвросия пост – то человек долго болеть не будет, говорят люди.

20 декабря: именины

День ангела справляют Антон, Василий, Григорий, Иван и Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Павел и Петр, Сергей.

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20 декабря: кто родился

Считается, что женщины, родившиеся 20 декабря, обладают врожденным талантом к рукоделию.

20 декабря родились такие знаменитости:

  • 1963 — испанская инфанта, старшая дочь короля Хуана Карлоса I Елена.
  • 1966 — французская певица и актриса Элен Ролле (Элен и ребята).
  • 1970 — американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Тодд Филлипс (Мальчишник в Вегасе, Джокер и др.).
  • 1974 — украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы Василий Слипак.
  • 1983 — американский киноактер, двукратный номинант на Оскара Джона Хилл (Побег из Вегаса, SuperПерцы, Мачо и ботан и др.).
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