  1. Главная
  3. Рецепты

Обалденное меню на Новый год 2020: что приготовить

19 декабря 2019, 08:15

Блюда на Новый год не обязательно готовить с майонезом, можно использовать другой ингредиент.

В меню на новый год можно включить разные канапе - Что приготовить на Новый год 2020
В меню на Новый год 2020 можно включить разные канапе / instagram.com/kot_burbul

До Нового года осталось менее двух недель, и самое время думать, что приготовить на Новый год 2020. Считается, что на новогоднем столе должны быть продукты, которые любит символ 2020 года - Белая Металлическая Крыса.

Крыса любит зерно, крупы, орехи, сыр, мясо (нельзя использовать говядину) и фрукты. Также можно подавать рыбу.

Относительно сыров есть один нюанс - они не должны иметь резкий запах, иначе символ года 2020 их не "заценит".

На основе продуктов, которые любит Крыса, можно приготовить очень разные блюда на Новый год. Традиционно на праздничный стол подают закуски, вторые блюда (горячие блюд) и десерты. Главред решил составить обалденное меню на Новый год 2020.

Меню на Новый год: закуски, вторые блюда (горячие блюд) и десерты

Рецепты на Новый год: какие закуски подать на новогодний стол

Рыбные новогодние закуски:

  • Канапе с семгой - понадобится черный хлеб, масло, листья салата, лимон, оливки или маслины, конечно же, сама семга, и шпажки;
В меню на новый год можно включить разные канапе - Что приготовить на Новый год 2020
В меню на Новый год 2020 можно включить разные канапе / instagram.com/vkusno__doma_
  • Мини-бургеры с икрой - возьмите маленькие булочки, разрежьте их пополам, низ намажьте маслом, уложите икру и накройте ее второй частью булочки;
В меню на новый год можно включить мини-бургеры с икрой - Что приготовить на Новый год 2020
В меню на Новый год 2020 можно включить разные мини-бургеры с икрой / instagram.com/madamkirichek
  • Новогодний салат с семгой, твердым сыром, отварным картофелем, яйцами, яблоками, луком и майонезом (можно использовать греческий соус).
В меню на новый год можно включить разные салаты - Что приготовить на Новый год 2020
В меню на Новый год 2020 можно включить разные салаты / instagram.com/sh_recept

Новогодние рецепты мясных закусок на Новый год 2020 и рецепт закуски с сыром:

  • Канапе с мясом - понадобится хлеб, плавленый сыр кремовой консистенции, ветчина, зелень, оливки или маслины и шпажки;
В меню на новый год можно включить разные канапе - Что приготовить на Новый год 2020
В меню на Новый год 2020 можно включить разные канапе / instagram.com/_va_furshet_
  • Сырные канапе с виноградом и орехами - понадобится сыр, виноград, орехи и шпажки;
В меню на новый год можно включить разные канапе - Что приготовить на Новый год 2020
В меню на Новый год 2020 можно включить разные канапе / instagram.com/vlad_eda_furshet
  • Салат Сосновые шишки;

Салат готовится c куриной грудкой (можно использовать филе индейки), отваренным картофелем, луком, яйцами, сваренными вкрутую, консервированной кукурузой, плавленым сыром кремовой консистенции. Для украшения понадобятся ветки укропа или розмарина и миндаль.

Чтобы приготовить салат сначала нужно поджарить мясо до готовности со специями. Картошку, яйца и лук необходимо мелко порезать. Порезанный лук необходимо ошпарить кипятком. 

Подготовленные ингредиенты выкладывайте слоями в форме шишки в такой очередности: картофель, курица и лук, кукуруза, яйца. Каждый слой смажьте майонезом или греческим йогуртом. Когда салат пропитается, смажьте его плавленым сыром и украсьте миндалем и зеленью.

В меню на новый год можно включить разные салаты - Что приготовить на Новый год 2020
В меню на Новый год 2020 можно включить разные салаты / instagram.com/missnatali17

Рецепты на Новый год 2020: какие можно подать вторые блюда

Отварите рис. Отправьте морепродукты на сковороду, доведите до готовности, добавьте греческий йогурт, отваренный рис, специи и все перемешайте.

Рецепты на новый год: какие подать десерты

  • Фруктовый салат в половинке ананаса;

Порежьте кубиком мякоть ананаса, апельсины, бананы, яблоки и груши. Перемешайте ингредиенты и высыпьте в половинку ананаса. Перед подачей добавьте в салат йогурт.

В меню на новый год можно включить разные салаты - Что приготовить на Новый год 2020
В меню на Новый год 2020 можно включить разные салаты / instagram.com/mozzarella.eda

Надрежьте финики, извлеките косточки и вставьте в сухофрукты орехи. Можно использовать грецкий орех и миндаль.

меню салат рецепты закуски Новый год 2020
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:23
Санкции США против Северного потока-2 - просто показуха
08:15
Обалденное меню на Новый год 2020: что приготовить
08:05
"Это был шок": в Нафтогазе рассказали о встрече с Путиным в Париже
07:30
$700 миллионов помощи для Украины: в Конгрессе США сказали свое слово
07:19
Что не так с законом об отмене неприкосновенности мнение
07:09
С Днем адвоката 2019 – поздравления и картинки прикольные
06:58
Украинский скандал в США: палата представителей объявила импичмент Трампу
06:48
Imagine Dragons перестают существовать
06:35
В МВД рассказали, сколько человек пострадали от столкновений под Радой
06:16
Красотка-порнозвезда лукаво и похабно сфотографировалась в сексуальном белье Фото
06:10
Привітання з Миколаєм 2019 – картинки та тексти добрі та щирі Фото
05:43
Астролог сказала, каким для Украины будет 2020-й
05:23
Как пить и не пьянеть - полезные хитрости и важные советы
04:59
"Угадайте, кто без трусиков": Maruv показала откровенное фото
04:45
День Николая – поздравления на именины и праздник Николая Чудотворца
04:27
В Черкассах горе-подрядчик во время ремонта дорог заасфальтировал люки
04:14
Социологи выяснили, как россияне относятся к Зеленскому
03:47
"Ударил в лицо": "священник"-попрошайка напал на женщину в Киеве Видео
03:33
На еврейском кладбище в Словакии вандалы разрушили 59 памятников - опубликовано фото
03:09
В деле организатора псевдореферендума "ДНР" наметился новый поворот
02:40
Атака с черного хода: эксперты рассказали, как обойтись без боли при анальном сексе
02:24
Жесткий реформатор и дипломат-"пожарный": кто такая Кристина Квин
01:59
"Доведут до цугундера": Безсмертный назвал главный промах Зеленского в Париже
01:44
"Назвал Путина сволочью": отец Зеленского надеется на мир на Донбассе
01:17
Эксперт рассказал, почему США решили долбануть санкциями по Северному потоку-2
01:16
"Сочная, покажи дырку": голая Ирина Морозюк произвела фурор
01:06
В НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать Украина
00:45
Голые мужики на заставке: Егор Крид раскрыл тайны Киркорова Видео
00:19
19 декабря – какой сегодня праздник: с Днем адвоката и что делать на святого Николая
00:00
"Все, что можно – нужно продать": Гордон высказался про рынок земли в Украине Видео
18 декабря, среда
23:42
Что нужно сделать до Нового года 2020 – приметы для удачи и денег
23:25
В Раде отвергли изменения Зеленского по децентрализации – что теперь
23:01
Порошенко, Кличко и Ярош: как Луценко день рождение отгулял в ресторане фигуранта дела
22:55
Барселона и Реал сыграли в нулевую ничью
22:54
Барселона - Реал: онлайн-трансляция Эль Класико
22:33
Валюта, чтоб деньги хранить в 2020 году – эксперты ошарашили ответом
22:22
Россия слямзила северное сияние: ученые рассказали, что приближает апокалипсис на Земле
22:03
Украинцы смогут ездить без виз в Северную Македонию: названа дата
22:00
Ливерпуль на последних секундах добил Монтеррей и вышел в финал Клубного чемпионата мира
22:00
Сериал Відморожений: 9, 10, 11, 12 серия смотреть онлайн 18-12-2019 Видео
21:36
Социологи выяснили, сколько украинцев верит в Святого Николая и Деда Мороза
21:13
Ответ Варфоломею: Киево-Печерская лавра решила открыть приход в Канаде
21:08
ООН выставила России ультиматум по Крыму: что требуют
21:03
Диетолог объяснила, почему майонез лучше не заменять сметаной
20:34
В Сенате США дали старт "санкциям из ада" против России
20:14
"Великий человек": в "ДНР" уважили Сталина
20:12
В Днепре начали строить еврейский жилой центр площадью 12 тысяч квадратных метров
20:10
"Испания, сядь и поговори": перед матчем Барселона - Реал будет вывешен баннер каталонской организации
19:42
Барселона - Реал: возле стадиона проходят массовые протесты
19:37
Елизавета II ищет редактора для соцсетей: какую зарплату предлагают во дворце
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять