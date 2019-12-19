Обалденное меню на Новый год 2020: что приготовить

В меню на Новый год 2020 можно включить разные канапе / instagram.com/kot_burbul

До Нового года осталось менее двух недель, и самое время думать, что приготовить на Новый год 2020. Считается, что на новогоднем столе должны быть продукты, которые любит символ 2020 года - Белая Металлическая Крыса.

Крыса любит зерно, крупы, орехи, сыр, мясо (нельзя использовать говядину) и фрукты. Также можно подавать рыбу.

Относительно сыров есть один нюанс - они не должны иметь резкий запах, иначе символ года 2020 их не "заценит".

На основе продуктов, которые любит Крыса, можно приготовить очень разные блюда на Новый год. Традиционно на праздничный стол подают закуски, вторые блюда (горячие блюд) и десерты. Главред решил составить обалденное меню на Новый год 2020.

Меню на Новый год: закуски, вторые блюда (горячие блюд) и десерты

Рецепты на Новый год: какие закуски подать на новогодний стол

Рыбные новогодние закуски:

Канапе с семгой - понадобится черный хлеб, масло, листья салата, лимон, оливки или маслины, конечно же, сама семга, и шпажки;

В меню на Новый год 2020 можно включить разные канапе / instagram.com/vkusno__doma_

Мини-бургеры с икрой - возьмите маленькие булочки, разрежьте их пополам, низ намажьте маслом, уложите икру и накройте ее второй частью булочки;

В меню на Новый год 2020 можно включить разные мини-бургеры с икрой / instagram.com/madamkirichek

Новогодний салат с семгой, твердым сыром, отварным картофелем, яйцами, яблоками, луком и майонезом (можно использовать греческий соус).

В меню на Новый год 2020 можно включить разные салаты / instagram.com/sh_recept

Новогодние рецепты мясных закусок на Новый год 2020 и рецепт закуски с сыром:

Канапе с мясом - понадобится хлеб, плавленый сыр кремовой консистенции, ветчина, зелень, оливки или маслины и шпажки;

В меню на Новый год 2020 можно включить разные канапе / instagram.com/_va_furshet_

Сырные канапе с виноградом и орехами - понадобится сыр, виноград, орехи и шпажки;

В меню на Новый год 2020 можно включить разные канапе / instagram.com/vlad_eda_furshet

Салат Сосновые шишки;

Салат готовится c куриной грудкой (можно использовать филе индейки), отваренным картофелем, луком, яйцами, сваренными вкрутую, консервированной кукурузой, плавленым сыром кремовой консистенции. Для украшения понадобятся ветки укропа или розмарина и миндаль.

Чтобы приготовить салат сначала нужно поджарить мясо до готовности со специями. Картошку, яйца и лук необходимо мелко порезать. Порезанный лук необходимо ошпарить кипятком.

Подготовленные ингредиенты выкладывайте слоями в форме шишки в такой очередности: картофель, курица и лук, кукуруза, яйца. Каждый слой смажьте майонезом или греческим йогуртом. Когда салат пропитается, смажьте его плавленым сыром и украсьте миндалем и зеленью.

В меню на Новый год 2020 можно включить разные салаты / instagram.com/missnatali17

Рецепты на Новый год 2020: какие можно подать вторые блюда

Запеченный в сметане кролик;

Рис с морепродуктами;

Отварите рис. Отправьте морепродукты на сковороду, доведите до готовности, добавьте греческий йогурт, отваренный рис, специи и все перемешайте.

Рецепты на новый год: какие подать десерты

Фруктовый салат в половинке ананаса;

Порежьте кубиком мякоть ананаса, апельсины, бананы, яблоки и груши. Перемешайте ингредиенты и высыпьте в половинку ананаса. Перед подачей добавьте в салат йогурт.

В меню на Новый год 2020 можно включить разные салаты / instagram.com/mozzarella.eda

Торт Спартак;

"Конфеты" из сухофруктов.

Надрежьте финики, извлеките косточки и вставьте в сухофрукты орехи. Можно использовать грецкий орех и миндаль.