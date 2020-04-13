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Вкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020

13 апреля 2020, 22:30

Традиционные блюда на Пасху очень жирные, в меню можно добавить свежую нотку.

На Пасху 2020 можно приготовить нежирные блюда – Что приготовить на Пасху
На Пасху можно приготовить легкие блюда / Скриншот с instagram.com/vica.chaikovskaya

Накануне Пасхи заканчивается Великий пост, на протяжении которого нельзя есть ни мясо, ни птицу, ни яйца, ни молочные продукты.

В пасхальное меню традиционно входит большое количество мясных блюд и, конечно же, главные блюда, которые являются символами праздника – пасхальный хлеб (паска, пасха, кулич) и крашенки.

Традиционное украинское меню на праздник очень жирное, поскольку его основа – блюда из свинины.

Главред решил посоветовать, что приготовить на пасху 2020, кроме традиционных блюд, чтобы меню получилось и вкусным, и красивым.

Пасхальные символы – что должно быть на столе на Пасху обязательно:

Паска – можно приготовить классическую паску или творожную;

Крашенки – отваренные вкрутую яйца красят луковой шелухой или разными красителями.

Что делают на Пасху 2020 в Украине – традиционные блюда

Пасху сложно представить без домашней колбасы и буженины. Эти блюда очень жирные, поэтому к ним можно подать много овощей, например, в виде нарезки, или простые овощные салаты, заправленные оливковым маслом.

Позже понятие "традиционные пасхальные блюда" расширилось. Традиционными стали и ряд праздничных салатов – салат с языком, салат с ананасами, салат с крабовых палочек, салат цезарь и салат мимоза.

Вкусное и красивое меню на Пасху 2020 – разные мясные блюда и нетрадиционные салаты

Какие приготовить мясные блюда

Мясные блюда на Пасху не обязательно делать очень жирными, вместо свинины можно использовать телятину или курятину.

Мясное блюдо на Пасху из телятины – медальоны с овощами

Ингредиенты: 

  • Телячья вырезка;
  • Бульон из говядины;
  • Растительное масло и сливочное масло;
  • Красный болгарский перец;
  • Сельдерей;
  • Лук;
  • Морковь;
  • Соль;
  • Паприка;
  • Тимьян;
  • Молотый имбирь.

Рецепты блюд на Пасху 2020 – как приготовить медальоны с овощами

Порежьте вырезку так, чтобы получились медальоны толщиной около трех сантиметров. Промокните мясо бумажными полотенцами. Обжарьте мясо на раскаленной сковороде с каждой стороны на протяжении минуты.

Очищенные овощи порежьте крупной соломкой и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла. Поджаренное мясо переложите в овощи, все залейте бульоном, добавьте специи и готовьте на протяжении часа.

Подавайте мясо вместе с овощами.

  • В пасхальное меню можно включить медальоны с овощами Скриншот с instagram.com/tata_arthome
  • В пасхальное меню можно включить медальоны с овощами Скриншот с instagram.com/tata_arthome
  • В пасхальное меню можно включить медальоны с овощами Скриншот с instagram.com/tata_arthome
  • В пасхальное меню можно включить медальоны с овощами Скриншот с instagram.com/tata_arthome
  • В пасхальное меню можно включить медальоны с овощами Скриншот с instagram.com/tata_arthome

Что готовить на Пасху 2020 – филе, фаршированное овощами

Ингредиенты: 

  • Куриное филе;
  • Замороженная спаржевая фасоль;
  • Болгарский перец, замороженный кусочками;
  • Петрушка;
  • Помидоры (можно взять вяленые);
  • Растительное масло;
  • Соль, перец, травы.

Как приготовить вкусное и красивое пасхальное блюдо из филе

Смешайте спаржевую фасоль с болгарским перцем, переложите в дуршлаг и подождите, пока уйдет лишняя жидкость. Нарежьте петрушку. Смешайте спаржевую фасоль с болгарским перцем, петрушкой, добавьте соль, перец, травы и снова все перемешайте.

Аккуратно сделайте в филе карманчик, отправьте туда начинку, смажьте филе растительным маслом и поджарьте на сковороде с обеих сторон до появления румяной корочки. Потом доведите филе до готовности в духовке – запекайте при температуре 180 градусов около 25 минут.

На Пасху 2020 можно приготовить фаршированное филе – Что приготовить на Пасху
В меню на Пасху 2020 можно включить фаршированное филе / Скриншот с instagram.com/recepti_anetika

Что приготовить на Пасху – рецепты нетрадиционных салатов

Овощной салат Шопский

Ингредиенты: 

  • Болгарский перец – 2 штуки;
  • Свежие огурцы – 2 штуки;
  • Свежие помидоры – 2 штуки;
  • Красный лук – 1 штука;
  • Брынза – 150 г;
  • Сок из четверти лимона;
  • Растительное масло – 2-3 столовые ложки;
  • Соль, перец – по вкусу.

Вкусные и красивые блюда на Пасху – как готовится Шопский салат

Разогрейте духовку до температуры 200 и отправьте в нее болгарский перец, смазанный растительным маслом. Запекайте перцы, пока они не станут мягкими. С запеченных перцев снимите шкурку.

Очистите овощи. Лук порежьте тонкими полукольцами, огурцы и приготовленный перец – тонкой соломкой, а помидоры – дольками. Порежьте брынзу крупным кубиком. 

Переложите подготовленные овощи в миску, посолите, поперчите, заправьте лимонным соком, растительным маслом и все перемешайте. Потом уложите сверху кусочки брынзы.

Салат формируется прямо перед подачей.

На Пасху можно приготовить Шопский салат – Что приготовить на Пасху
В пасхальное меню можно включить Шопский салат / Скриншот с instagram.com/tyulpannchik

Легкий фруктовый салат

Ингредиенты: 

  • Бананы;
  • Зеленые яблоки;
  • Ананасы;
  • Киви;
  • Мандарины;
  • Лимонный сок;
  • Кокосовая стружка;
  • Йогурт без добавок.

Красивые и вкусные блюда на Пасху – как готовится легкий фруктовый салат

Очистите фрукты, порежьте кубиком, уложите в тарелку, взбрызните лимонным соком, добавьте йогурт и все перемешайте. Готовый салат украсьте кокосовой стружкой. Салат лучше заправлять и украшать перед подачей.

На Пасху можно приготовить легкий фруктовый салат – Что приготовить на Пасху
В меню на Пасху 2020 можно включить легкий фруктовый салат / Скриншот с instagram.com/anna_lopatinaa

Пасха 2020 паска блюда меню
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