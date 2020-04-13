Вкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020

Традиционные блюда на Пасху очень жирные, в меню можно добавить свежую нотку.
Накануне Пасхи заканчивается Великий пост, на протяжении которого нельзя есть ни мясо, ни птицу, ни яйца, ни молочные продукты.
В пасхальное меню традиционно входит большое количество мясных блюд и, конечно же, главные блюда, которые являются символами праздника – пасхальный хлеб (паска, пасха, кулич) и крашенки.
Традиционное украинское меню на праздник очень жирное, поскольку его основа – блюда из свинины.
Главред решил посоветовать, что приготовить на пасху 2020, кроме традиционных блюд, чтобы меню получилось и вкусным, и красивым.
Пасхальные символы – что должно быть на столе на Пасху обязательно:
Паска – можно приготовить классическую паску или творожную;
Крашенки – отваренные вкрутую яйца красят луковой шелухой или разными красителями.
Что делают на Пасху 2020 в Украине – традиционные блюда
Пасху сложно представить без домашней колбасы и буженины. Эти блюда очень жирные, поэтому к ним можно подать много овощей, например, в виде нарезки, или простые овощные салаты, заправленные оливковым маслом.
Позже понятие "традиционные пасхальные блюда" расширилось. Традиционными стали и ряд праздничных салатов – салат с языком, салат с ананасами, салат с крабовых палочек, салат цезарь и салат мимоза.
Вкусное и красивое меню на Пасху 2020 – разные мясные блюда и нетрадиционные салаты
Какие приготовить мясные блюда
Мясные блюда на Пасху не обязательно делать очень жирными, вместо свинины можно использовать телятину или курятину.
Мясное блюдо на Пасху из телятины – медальоны с овощами
Ингредиенты:
- Телячья вырезка;
- Бульон из говядины;
- Растительное масло и сливочное масло;
- Красный болгарский перец;
- Сельдерей;
- Лук;
- Морковь;
- Соль;
- Паприка;
- Тимьян;
- Молотый имбирь.
Рецепты блюд на Пасху 2020 – как приготовить медальоны с овощами
Порежьте вырезку так, чтобы получились медальоны толщиной около трех сантиметров. Промокните мясо бумажными полотенцами. Обжарьте мясо на раскаленной сковороде с каждой стороны на протяжении минуты.
Очищенные овощи порежьте крупной соломкой и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла. Поджаренное мясо переложите в овощи, все залейте бульоном, добавьте специи и готовьте на протяжении часа.
Подавайте мясо вместе с овощами.
Что готовить на Пасху 2020 – филе, фаршированное овощами
Ингредиенты:
- Куриное филе;
- Замороженная спаржевая фасоль;
- Болгарский перец, замороженный кусочками;
- Петрушка;
- Помидоры (можно взять вяленые);
- Растительное масло;
- Соль, перец, травы.
Как приготовить вкусное и красивое пасхальное блюдо из филе
Смешайте спаржевую фасоль с болгарским перцем, переложите в дуршлаг и подождите, пока уйдет лишняя жидкость. Нарежьте петрушку. Смешайте спаржевую фасоль с болгарским перцем, петрушкой, добавьте соль, перец, травы и снова все перемешайте.
Аккуратно сделайте в филе карманчик, отправьте туда начинку, смажьте филе растительным маслом и поджарьте на сковороде с обеих сторон до появления румяной корочки. Потом доведите филе до готовности в духовке – запекайте при температуре 180 градусов около 25 минут.
Что приготовить на Пасху – рецепты нетрадиционных салатов
Овощной салат Шопский
Ингредиенты:
- Болгарский перец – 2 штуки;
- Свежие огурцы – 2 штуки;
- Свежие помидоры – 2 штуки;
- Красный лук – 1 штука;
- Брынза – 150 г;
- Сок из четверти лимона;
- Растительное масло – 2-3 столовые ложки;
- Соль, перец – по вкусу.
Вкусные и красивые блюда на Пасху – как готовится Шопский салат
Разогрейте духовку до температуры 200 и отправьте в нее болгарский перец, смазанный растительным маслом. Запекайте перцы, пока они не станут мягкими. С запеченных перцев снимите шкурку.
Очистите овощи. Лук порежьте тонкими полукольцами, огурцы и приготовленный перец – тонкой соломкой, а помидоры – дольками. Порежьте брынзу крупным кубиком.
Переложите подготовленные овощи в миску, посолите, поперчите, заправьте лимонным соком, растительным маслом и все перемешайте. Потом уложите сверху кусочки брынзы.
Салат формируется прямо перед подачей.
Легкий фруктовый салат
Ингредиенты:
- Бананы;
- Зеленые яблоки;
- Ананасы;
- Киви;
- Мандарины;
- Лимонный сок;
- Кокосовая стружка;
- Йогурт без добавок.
Красивые и вкусные блюда на Пасху – как готовится легкий фруктовый салат
Очистите фрукты, порежьте кубиком, уложите в тарелку, взбрызните лимонным соком, добавьте йогурт и все перемешайте. Готовый салат украсьте кокосовой стружкой. Салат лучше заправлять и украшать перед подачей.