Меню на Пасху 2019: лучшие рецепты традиционных пасхальных блюд

Собраны лучшие рецепты традиционных пасхальных блюд / 1zoom.ru

До Пасхи осталась неделя — Воскресение Христово в 2019 году будут отмечать 28 апреля, а уже 25 числа — в Чистый четверг, принято выпекать пасхи (пасхальный хлеб, в России его называют кулич).

За 48 дней до Пасхи начался Великий пост 2019, он закончится 27 апреля в полночь. В пост нельзя есть яйца, мясо и мясные продукты, а также молочку. В большинство дней поста нельзя принимать в пищу рыбу.

Великий пост 2019 заканчивается на Пасху. Традиционно принято, что перед Пасхой люди с пасхальными корзинами идут в церковь, святят продукты, а потом разговляются в кругу семьи (едят непостную пищу).

Поскольку на Воскресение Христово заканчивается Великий пост, блюда на Пасху готовят в основном мясные, пекут сдобные паски (куличи) и разные пироги.

Перед Пасхой часто ставят вопрос — что должно быть на столе на Пасху? Ответ простой — главное, чтобы на столе на Пасху были ключевые символы праздника — пасхальные яйца — крашенки и паска (кулич).

Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паскиЧем ближе Воскресение Христово 2019, тем чаще возникает другой вопрос — что готовить на Пасху. В первую очередь, нужно приготовить традиционные пасхальные блюда — холодец, домашняя колбаса, голубцы и буженина. Также пасхальное меню можно пополнить разной рыбой.

Главред решил составить меню на Пасху 2019 и собрать лучшие рецепты традиционных пасхальных блюд.

Пасхальное меню: что делают на Пасху

В меню на Пасху 2019 обязательно нужно включить символы праздника — крашенки и куличи. Главред уже публиковал рецепты кулича заварного пасхального, венского кулича, а также рецепты кружевного кулича — краффин — и итальянского кулича — Панеттоне.

Рецепты блюд на Пасху: что приготовить на Пасху

Рыбные пасхальные блюда — закуски

Копченая скумбрия, горбуша, форель или лосось. Можно подать соленую скумбрию, приготовленную самостоятельно.

В Сети есть подробный рецепт, как дома сделать соленую скумбрию. Для его реализации понадобятся 2 крупные скумбрии, 4 столовые ложки крупнолистового чая, 4 столовые ложки соли, 4 столовые ложки сахара и 1 литр кипятка.

Овощные пасхальные блюда — закуски

Ассорти из овощей, соления, консервированные оливки или маслины.

Салаты на Пасху:

Любой салат можно сделать пасхальным, если украсить его надписью "ХВ" — буквы расшифровываются в фразу Христос Воскрес.

Мясные блюда на Пасху — закуски

Мясная тарелка — нарезанное копченное или вяленое мясо (свинина, говядина, курятина);

Традиционной украинской закуской является холодец.

Горячие пасхальные блюда (вторые блюда)

Вареный или тушенный картофель;

Тушеная капуста.

Горячие мясные блюда на Пасху

Голубцы

Рецепт блюда на Пасху

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить блюдо, которое традиционно включают в пасхальное меню: 1 кг фарша ассорти, 1 средняя головка капусты, 100 г пропаренного риса, 2 средние луковицы, 2 морковки, 300 г томата или томатной пасты/кетчупа, 1 столовая ложка сметаны 20% жирности, растительное масло, соль, перец — по вкусу.

Как приготовить блюдо, которое должно быть на столе на Пасху

Поставьте кастрюлю с водой на огонь, посолите воду по вкусу и доведите до кипения. Помойте капусту, отрежьте лишнюю часть кочана, положите овощ в кипящую воду и приварите на протяжении 10-12 мин. Капуста должна стать мягкой.

Порежьте луковицу мелким кубиком, а 1 морковку натрите на мелкой терке. Налейте на сковороду немного растительного масли и поджарьте лук. Когда лук станет золотистым — положите морковь, все перемешайте и протушите.

Приготовленные овощи отправьте в фарш. Добавьте в фарш рис, специи по вкусу и все тщательно перемешайте. Достаньте приваренную капусту, подождите, пока она охолонет. Отступите сантиметра два от кочана и отрежьте эту часть капусты, а потом разберите овощ на отдельные листы.

Потом сформируйте голубцы. Сформированные голубцы можно обжарить на сковороде на небольшом количестве растительного масла с обеих сторон 1,5-2 мин. Голубцы (обжаренные или необжаренные) переложите в утятницу или казанок.

После этого для блюда на Пасху нужно сделать подливу. Порежьте мелко лук, а морковь портите на мелкой терке. Поджарьте лук на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета, а потом добавьте к нему морковь.

Когда морковь немного поджариться, добавьте к овощам томат или томатную пасту/кетчуп и все тщательно перемешайте. Потом добавьте на сковороду немного кипяченой воды и все перемешайте.

После этого положите сметану, специи, снова все перемешайте и добавьте в массу столько воды, столько вам понадобится для того, чтобы соус покрыл все голубцы. Залейте голубцы соусом и готовьте блюдо на Пасху на медленном огне на протяжении 30-40 мин.Читайте такжеПасха 2019: стало известно, во сколько обойдется домашняя паска

Домашняя колбаса украинская

Рецепт блюда на Пасху

В Сети есть подробные рецепты блюда на Пасху, в частности, есть и рецепт домашней колбасы украинской. Для приготовления этого блюда на Пасху нужно 2 кг нежирной свинины, 500 г сала или подчеревка, 2 головки чеснока, 1,5 чайной ложки черного перца, 3 лавровых листа, 30 г соли и свиная кишка.

Буженина

Рецепт блюда на Пасху

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить на Пасху буженину: 1 кг 600 г свинины (ошеек, окорок); для маринада №1 понадобится 650 г кефира; для маринада №2 нужно 2,5 л воды, 2 столовые ложки соли, 1 веточка розмарина, 3-4 веточки тимьяна, 25 г имбиря, 1 перец чили, 3-4 лавровых листа, 8-10 горошин черного перца, 4-5 штук гвоздики, 1 столовая ложка семян кориандра; для маринада №3 понадобится 1 головка чеснока, 10 г имбиря, половина перца чили, 1 чайная ложка семян кориандра, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка паприки, 1 чайная ложка сушеного чеснока, черный перец — по вкусу, 1 веточка розмарина, 2 веточки тимьяна, 3 столовые ложки оливкового масла.

Как воплотить в жизнь рецепт блюда на Пасху

Положите мясо в миску и залейте кефиром (кефир должен полностью покрыть мясо). Оставьте мясо мариноваться в маринаде №1 на несколько часов.

Приготовьте маринад №2. Поставьте кастрюлю с водой на огонь, добавьте соль, положите специи, перец чили имбирь, лавровый лист и доведите жидкость до кипения.

Когда жидкость со специями закипит, выключите огонь и оставьте маринад охлаждаться до комнатной температуры.

Достаньте мясо из кефира и переложите в маринад №2. Оставьте мясо во втором маринаде на ночь. Потом промойте мясо в маринаде, чтобы на нем не осталось кефира, достаньте, положите на тарелку и просушите бумажными полотенцами.

После этого приготовьте маринад №3. Возьмите ступку, отправьте в нее головку очищенного чеснока, порезанный имбирь, нарезанный перец чили, зерна кориандра, соль и перетрите ингредиенты в кашицу.

Потом добавьте в ступку паприку, сушеный чеснок, оливковое масло, черный перец и снова все перемешайте. Положите в ступку листья розмарина и тимьяна и опять все перемешайте.

Приготовленной массой со всех сторон тщательно натрите мясо и оставьте его на столе примерно на 20 мин.

Застелите фольгу в 4 слоя и плотно заверните в нее мясо. Подверните фольгу так, чтобы из мяса не вытекли соки. Переложите мясо на противень и вылейте на противень примерно стакан воды.

Запекайте блюдо, которое может украсить пасхальное меню, в духовке, разогретой до 180 градусов. Блюдо на Пасху 2019 нужно запекать около часа. Через час запекания откройте фольгу и запейте мясо еще на протяжении 15-20 мин.

Приготовленную буженину на Воскресение Христово 2019 нужно есть после того, как она полностью остынет.

Также в пасхальное меню можно включить еще одно популярное горячее мясное блюдо — мясо по-французски.