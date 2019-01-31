Салат цезарь: "бомбические" рецепты на праздник

31 января 2019, 09:30

Салат цезарь не имеет никакого отношения к Гаю Юлию Цезарю.

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Главред собрал "бомбовские" рецепты салата цезарь / Скриншот видео с youtube.com

Салат цезарь: история блюда

Салат цезарь часто ассоциируют с диктатором Римской республики Гаем Юлием Цезарем, но блюдо не имеет никакого отношения к древнему государственному деятелю.

Считается, что салат цезарь в день независимости США — 4 июля — в 1924 году в Мексике в городке Тихуана на границе с Америкой придумал американец итальянского происхождения Цезарь Кардини, который владел отелем-рестораном и казино под названием Caesar’s Place.

В то время в Штатах был сухой закон, но сообразительные любители выпивки ехали в расположенные на границе мексиканские города, чтобы удовлетворить свою "жажду".

В день независимости США в заведении Кардини было много посетителей, а продуктов не хватало.

Читайте такжеКак сделать тесто на вареники: простые рецептыТакая затруднительная ситуация вынудила его как-то выкручиваться и появилась идея — чесноком натер тарелку, выложил поверх салат ромен, сдобрил листья салата оливковым маслом и свежевыжатым лимонным соком, положил сваренные яйца, натертый сыр — пармезан, травы, гренки, сделанные из белого хлеба, все заправил небольшим количеством вустерского соуса (кисло-сладкий, немного пикантный английский соус, который готовят на основе уксуса, сахара и анчоусов или сарделлы) и перемешал ингредиенты.

Салат цезарь является одним из самых популярных салатов на праздник, поэтому Главред решил собрать "бомбовские" рецепты этого блюда.

Праздничные салаты: "бомбовские" рецепты салата цезарь

Классический рецепт салата цезарь

Ингредиенты на салат цезарь: салат ромен, около 20 граммов пармезана; для приготовления крутонов (сухариков) нужна половина багета, 2 ложки оливкового масла, соль; для заправки нужно 1 куриное яйцо, 2 зубка чеснока, 2 столовые ложки лимонного сока, 100 миллилитров оливкового масла, 1 чайная ложка неострой горчицы, половина чайной ложки вустерского соуса, 2 филе анчоусов. 

Как приготовить крутоны для салата цезарь

Порежьте багет крупным кубиком. Разогрейте большую сковороду на среднем огне, влейте в нее оливковое масло, а потом положите кубики багета. Увеличьте огонь и подрумяньте кубики (не забывайте их перемешивать). Когда сухарики начнут румяниться — посолите их. Кубики должны хорошенько подрумяниться. 

Как приготовить заправку для салата цезарь

Положите яйцо в чашку и залейте крутым кипятком, чтобы дезинфицировать поверхность яйца. Яйцо нужно продержать в кипятке около 1 минуты, а потом — залить холодной водой.

Читайте такжеТесто на пельмени: первоклассные рецептыПосле этого вбейте яйцо в чашу блендера, добавьте чеснок, лимонный сок, оливковое масло, горчицу, вустерский соус, анчоусы и взбейте все ингредиенты (должны стать однородной массой).

Готовый соус нужно отправить в холодильник до момента сборки салата.

Как приготовить салат цезарь

Возьмите тарелку, порвите на нее салат ромен, полейте частью заправки и перемешайте. Положите сверху часть сухариков. Потрите пармезан, присыпьте им салат, и снова все перемешайте. Полейте салат остатками заправки и украсьте сверху крутонами.

Салат цезарь с курицей или индейкой

Ингредиенты, необходимые для приготовления салата цезарь с курицей или индейкой: листья салата, 250 граммов сырой куриной грудки или грудки индейки, 40 граммов твердого сыра, половина багета, два вареных куриных желтка, 1 зубчик чеснока, 2 чайные ложки горчицы, половина лимон, оливковое масло, соль — по вкусу.

Как приготовить соус для салата цезарь

Потрите чеснок, добавьте к нему желтки, и все тщательно перемешайте. Добавьте к ингредиентам горчицу, сок половины лимона, влейте в полученную массу немного оливкового масла, и снова все перемешайте.

Как приготовить салат цезарь с курицей или индейкой

Сделайте крутоны. Порежьте куриную грудку средним кубиком, и обжарьте ее на сковородке. Потрите сыр на мелкой терке. 

На тарелку порвите листья салата, полейте их частью заправки и перемешайте. Потом добавьте в салат часть крутонов, тертый сыр, еще немного заправки, и перемешайте ингредиенты. Салат цезарь украсьте оставшимися сухариками и сыром.

Салат цезарь с креветками

Ингредиенты, необходимые для приготовления салата цезарь с креветками: салат ромен, шесть больших очищенных креветок (для красоты можно оставить хвостики), соус на основе красного перца, 30 граммов натертого пармезана; для приготовления сухариков необходима половина несвежего хлеба, оливковое масло, 9 зубчиков чеснока; для соуса понадобится 6 столовых ложек майонеза, 4 столовые ложки оливкового масла, 2 зубчика чеснока, сок половины лимона, 1 столовая ложка вустерского соуса, растертое филе 1 анчоуса, немного соуса на основе красного перца, 2 столовые ложки пармезана, натертого на мелкой терке.

Как приготовить сухарики для салата цезарь

Снимите с хлеба корочку, нарежьте его кубиками. Обжарьте на сковороде на оливковом масле неочищенные раздавленные зубчики чеснока. Потом вытащите чеснок из масла и положите на сковороду кубики хлеба (их нужно аккуратно перемешивать).

Как приготовить соус для салата цезарь

Взбейте блендером майонез, оливковое масло, выдавленный чеснок, сок половины лимона, вустерский соус, растертое филе 1 анчоуса, немного соуса на основе красного перца. Потом добавьте в соус натертый пармезан и перемешайте ингредиенты. 

Как приготовить салат цезарь с креветками

Разрежьте креветки вдоль спинки и удалите пищевод. Залейте креветки небольшим количеством оливкового масла, добавьте немного соуса на основе красного перца и оставьте мариноваться около 15 минут.

Читайте такжеТесто на пиццу: лучшие простые рецепты основы для пиццыОбжарьте креветки с каждой стороны и с торца. Креветки считаются готовыми тогда, когда они меняют цвет на красный. Обжаривать креветки нужно перед формированием салата цезарь. В салат креветки нужно класть теплыми.

Нарвите в тарелку листья салата, добавьте соус, и все перемешайте. Добавьте в салат около половины приготовленных сухариков, почти весь натертый пармезан, и все перемешайте. Сверху на салат выложите оставшиеся сухарики, посыпьте его сыром и положите сверху креветки.

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