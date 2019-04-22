Мясные, рыбные и быстрые: салаты на Пасху на любой вкус, рецепты

Названы рецепты мясных, рыбных, овощных и быстрых салатов на Пасху 2019 / Скриншот

До праздника Воскресение Христово осталось меньше недели — в 2019 году его будут отмечать 28 апреля, и уже все чаще возникает вопрос, что готовить на Пасху.

В Украине одной из самых популярных закусок является салат, поэтому Главред решил посоветовать, какие салаты можно включить в пасхальное меню, и собрал рецепты праздничных салатов на любой вкус — мясные, рыбные, овощные и быстрые.

Поскольку на Воскресение Христово заканчивается Великий пост 2019, в меню на Пасху обычно включают много мясных блюд, и салаты на праздник тоже можно сделать с мясом.

Салаты на Пасху: рецепты праздничные

Мясные праздничные салаты

Салат с языком;

Салат цезарь;

Есть много вариантов приготовления салата цезарь, один из них для телеканала 1+1 раскрыл профессиональный шеф-повар. Салат грибная поляна (салат лесная поляна);

Салат гнездо глухаря;

Салат с ананасами;

Морские праздничные салаты

Cалат с крабовых палочек;

Салат с кальмарами;

Салат мимоза.

Главред уже публиковал рецепты мясных и морских салатов, которые можно включить в меню на Пасху 2019, читайте рецепты праздничные в статье Лучшие салаты на праздник.

Быстрые салаты: рецепты праздничные

Салаты на праздник — быстрый салат с красной рыбой

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить быстрый салат на Пасху 2019: 200 граммов красной рыбы (форель или семга), 100 граммов тертого сыра, 2 яйца, сваренных вкрутую, 1 помидор.

Как приготовить быстрый салат с красной рыбой, который может украсить пасхальное меню

Порежьте рыбу и помидор мелким кубиком. Натрите сыр и яйца на мелкой терке. Возьмите прозрачную глубокую тарелку и выложите салат слоями — рыба, яйца, сыр, помидоры. Каждый слой смажьте майонезом. Сформированный салат поставьте в холодильник на 2 часа.

Салаты на праздник — быстрый мясной салат

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить быстрый мясной салат на Воскресение Христово: свежие огурцы, ветчина, балык, яйца, сваренные вкрутую, зеленый лук, твердый сыр, консервированный горошек, соль и майонез или сметана/йогурт и укроп.

Как приготовить быстрый мясной салат на праздник

Нарежьте огурцы, мясо, яйца и зеленый лук мелким кубиком, а сыр — натрите на крупной терке. Отбросьте зеленый горошек на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, заправку и снова все перемешайте. Готовый салат украсьте укропом.

Салаты на праздник — быстрый греческий салат

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить салат, который может разнообразить меню на Пасху 2019: помидоры, огурцы, сыр фета, маслины без косточек, красный лук, оливковое масло и соль, перец, базилик, орегано — по вкусу.

Как приготовить салат греческий для пасхального меню

Помидоры, огурцы, перец и сыр фета порежьте средним кубиком, а лук — очень тонкими полукольцами. Маслины разрежьте пополам. Смешайте все ингредиенты, добавьте специи, оливковое масло и все тщательно перемешайте.

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