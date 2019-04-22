Мясные, рыбные и быстрые: салаты на Пасху на любой вкус, рецепты

Салаты на праздник можно приготовить быстро и из простых ингредиентов.
До праздника Воскресение Христово осталось меньше недели — в 2019 году его будут отмечать 28 апреля, и уже все чаще возникает вопрос, что готовить на Пасху.
В Украине одной из самых популярных закусок является салат, поэтому Главред решил посоветовать, какие салаты можно включить в пасхальное меню, и собрал рецепты праздничных салатов на любой вкус — мясные, рыбные, овощные и быстрые.
Поскольку на Воскресение Христово заканчивается Великий пост 2019, в меню на Пасху обычно включают много мясных блюд, и салаты на праздник тоже можно сделать с мясом.
Салаты на Пасху: рецепты праздничные
Мясные праздничные салаты
Салат цезарь;
Есть много вариантов приготовления салата цезарь, один из них для телеканала 1+1 раскрыл профессиональный шеф-повар.Салат грибная поляна (салат лесная поляна);
Салат гнездо глухаря;
Салат с ананасами;
Морские праздничные салаты
Cалат с крабовых палочек;
Салат с кальмарами;
Салат мимоза.
Главред уже публиковал рецепты мясных и морских салатов, которые можно включить в меню на Пасху 2019, читайте рецепты праздничные в статье Лучшие салаты на праздник.
Быстрые салаты: рецепты праздничные
Салаты на праздник — быстрый салат с красной рыбой
Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить быстрый салат на Пасху 2019: 200 граммов красной рыбы (форель или семга), 100 граммов тертого сыра, 2 яйца, сваренных вкрутую, 1 помидор.
Как приготовить быстрый салат с красной рыбой, который может украсить пасхальное меню
Порежьте рыбу и помидор мелким кубиком. Натрите сыр и яйца на мелкой терке. Возьмите прозрачную глубокую тарелку и выложите салат слоями — рыба, яйца, сыр, помидоры. Каждый слой смажьте майонезом. Сформированный салат поставьте в холодильник на 2 часа.
Салаты на праздник — быстрый мясной салат
Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить быстрый мясной салат на Воскресение Христово: свежие огурцы, ветчина, балык, яйца, сваренные вкрутую, зеленый лук, твердый сыр, консервированный горошек, соль и майонез или сметана/йогурт и укроп.
Как приготовить быстрый мясной салат на праздник
Нарежьте огурцы, мясо, яйца и зеленый лук мелким кубиком, а сыр — натрите на крупной терке. Отбросьте зеленый горошек на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, заправку и снова все перемешайте. Готовый салат украсьте укропом.
Салаты на праздник — быстрый греческий салат
Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить салат, который может разнообразить меню на Пасху 2019: помидоры, огурцы, сыр фета, маслины без косточек, красный лук, оливковое масло и соль, перец, базилик, орегано — по вкусу.
Как приготовить салат греческий для пасхального меню
Помидоры, огурцы, перец и сыр фета порежьте средним кубиком, а лук — очень тонкими полукольцами. Маслины разрежьте пополам. Смешайте все ингредиенты, добавьте специи, оливковое масло и все тщательно перемешайте.
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