Что подарить на Новый год 2020 и что нельзя дарить в год Крысы

Оригинальные подарки на Новый год 2020 и что нельзя дарить на Новый год Крысы / 1zoom.ru

Подарки на Новый год – это и радость, и одновременно головная боль.

Каждый год с приближением праздников нас мучает вопрос: что подарить парню на Новый год? А что подарить девушке на Новый год? Что подарить мужу на Новый год? Даже если любовных отношений пока нет – подарки-то семье никто не отменял. Так что придется решать, что подарить родителям на Новый год.

А тут еще Черная пятница 2019 уже на этой неделе – уже 29 ноября. И для многих это отличная возможность купить подарки на Новый год недорого и без проблем.

Но для начала Главред решил выяснить, что нельзя дарить на Новый год Металлической Крысы.

Подарки на Новый год Металлической Крысы: что нельзя дарить

Подарки на Новый год 2020 должны быть продуманные, со смыслом и максимально практичные. Ведь Крыса – животное хозяйственное и рациональное. Она не терпит швыряния денег на ветер.

Плохие подарки на Новый год – это:

платок в подарок – это к слезам и несчастьям;

– это к слезам и несчастьям; книги – к изменам и разлуке;

– к изменам и разлуке; нож – многие интересуются, можно ли дарить нож – нет: это к агрессии и ссоре;

– многие интересуются, можно ли дарить нож – нет: это к агрессии и ссоре; тапочки – практичный подарок, так почему нельзя дарить тапочки? По примете, это не просто из разряда "плохие подарки", а сразу "ужасные подарки", ведь тапочки – к смерти;

– практичный подарок, так почему нельзя дарить тапочки? По примете, это не просто из разряда "плохие подарки", а сразу "ужасные подарки", ведь тапочки – к смерти; носки – еще один практичный презент. Почему нельзя дарить носки? Считается, что если второй половинке подарить носки, то человек уйдет из дома насовсем;

– еще один практичный презент. Почему нельзя дарить носки? Считается, что если второй половинке подарить носки, то человек уйдет из дома насовсем; часы – по примете, сокращают жизнь;

– по примете, сокращают жизнь; кошелек – к финансовым трудностям и разорению. Как дарить кошелек? На любой праздник, кроме Нового года и с деньгами внутри;

– к финансовым трудностям и разорению. Как дарить кошелек? На любой праздник, кроме Нового года и с деньгами внутри; варежки и шарфы – к разлуке с человеком;

и – к разлуке с человеком; полотенца – ассоциируются с покойниками, поэтому, по поверью, это плохой подарок;

– ассоциируются с покойниками, поэтому, по поверью, это плохой подарок; духи, мыло и шампунь – Крыса с ее тонким обонянием не любит пахучие подарки, если их нельзя съесть. Да и сами водные процедуры она не любит тоже;

и – Крыса с ее тонким обонянием не любит пахучие подарки, если их нельзя съесть. Да и сами водные процедуры она не любит тоже; фигурки и статуэтки кошек – хозяйка года Крыса с котами враждует, так что лучше такие символы не дарить на Новый год 2020.

Что подарить маме на Новый год

Чайник в форме крысы или мыши – если мама любит чай. Ну, и набор чаев к нему.

А можно подарить оздоровительную или омолаживающую процедуру – то есть поход в СПА-салон или абонемент в спортклуб.

Что подарить папе на Новый год

Читайте такжеВ чем встречать Новый год 2020 и что делать: приметыНабор сыров с крафтовым пивом или бутылочкой хорошего вина. Как вариант – сделать колбасный букет своими руками или заказать мужские букеты с алкоголем (мясные букеты). А букет из раков в Киеве сейчас обойдется, в среднем, в 800-1200 грн.

Вот сыр Крыса, кстати, точно одобрит. Да и от колбаски не откажется.

Что подарить парню на Новый год

Флешка в форме крысы или футболка с 3D-принтом с мордочкой крысы.

Есть и более сложный в исполнении подарок парню на Новый год своими руками – сшить ему чехол на компьютерную мышку в форме мышки (выкройку можно найти в интернете). Придется повозиться, зато это будет не просто оригинальный подарок на Новый год Крысы 2020 – а эксклюзивный, большой такой мышки ни у кого не будет.

Что подарить девушке на Новый год

Колечко или брошка в форме мышки – отличный подарок. Особенно – металлические.

Для любительниц мягких игрушек – плюшевая игрушка мыши.