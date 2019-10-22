Ужасные подарки: названы вещи, которые нельзя дарить

Названы подарки, которые нельзя дарить / 1zoom.ru

Подарки получать приятно, но не всегда их можно принимать. Есть вещи, которые вы должны, при желании, приобрести себе сами, ибо, принятые в качестве подарка, они способны изрядно подпортить вам жизнь болезнью и неприятностями.

Те, кто любит дарить подарки, тоже должен знать, что является табу, ибо, сделав человеку приятное, можно получить в ответ стену непонимания и тяжелую обиду.

Нельзя дарить платок

"Если в подарок получаете носовой платок, то за него стоит дать выкуп. Странно? Ничего необычного, носовой платок, слёзы — это то, что вам дарят вместе с подарком на энергетическом уровне. Чтобы не получить "это" стоит откупиться – монеткой. Правило действует, когда и вы дарите этот презент. Не забывайте, одалживать носовой платок тоже моветон. Делая так, человек забирает себе чужие слёзы", - отметил экстрасенс Максим Виноградов.

Почему нельзя дарить нож?

Нож вообще дарить нельзя. Нож в подарок – всегда к вражде. Он как бы отрезает невидимую нить, которая связывает людей.

Более того, нож считается мистическим предметом, воплощающим агрессию и войну. Даже тату с ножом не несут положительной энергетики, предупреждает экстрасенс.

Можно ли дарить кошелек?

Вместе с кошельком, вы в подарок получаете вражду, слёзы и бедность. Поэтому лучше не принимайте такой подарок, да и сами не дарите кошельки никому.

Можно дарить кошелек исключительно с купюрой или монеткой внутри – это делается для того, чтобы человек не был бедным.

Экстрасенс уточнил, что идеальным цветом для привлечения денег считается красный. Кошелёк такого цвета не только обеспечит богатство, но и притянет положительную активную энергию в жизнь человека, пишут СМИ.

Носки под запретом

Женщина ни в коем случае не должна не дарить мужу носки, так как в них он может уйти из дома и больше не вернется.

Тапочки – к смерти

В Украине не принято дарить тапочки. Считается, что, подарив тапочки, можно навлечь на человека болезнь или даже смерть.

Читайте такжеКрасный матовый маникюр на осень 2019: красивые идеи дизайна, фотоНапомним, ранее были названы комнатные цветы, которые убивают брак и мешают замужеству. К слову, дома нельзя держать кактусы и орхидеи.