Ужасные подарки: названы вещи, которые нельзя дарить

Нож - всегда к вражде, ни в коем случае не дерите его, и не принимайте в подарок.
Подарки получать приятно, но не всегда их можно принимать. Есть вещи, которые вы должны, при желании, приобрести себе сами, ибо, принятые в качестве подарка, они способны изрядно подпортить вам жизнь болезнью и неприятностями.
Те, кто любит дарить подарки, тоже должен знать, что является табу, ибо, сделав человеку приятное, можно получить в ответ стену непонимания и тяжелую обиду.
Нельзя дарить платок
"Если в подарок получаете носовой платок, то за него стоит дать выкуп. Странно? Ничего необычного, носовой платок, слёзы — это то, что вам дарят вместе с подарком на энергетическом уровне. Чтобы не получить "это" стоит откупиться – монеткой. Правило действует, когда и вы дарите этот презент. Не забывайте, одалживать носовой платок тоже моветон. Делая так, человек забирает себе чужие слёзы", - отметил экстрасенс Максим Виноградов.
Почему нельзя дарить нож?
Нож вообще дарить нельзя. Нож в подарок – всегда к вражде. Он как бы отрезает невидимую нить, которая связывает людей.
Более того, нож считается мистическим предметом, воплощающим агрессию и войну. Даже тату с ножом не несут положительной энергетики, предупреждает экстрасенс.
Можно ли дарить кошелек?
Вместе с кошельком, вы в подарок получаете вражду, слёзы и бедность. Поэтому лучше не принимайте такой подарок, да и сами не дарите кошельки никому.
Можно дарить кошелек исключительно с купюрой или монеткой внутри – это делается для того, чтобы человек не был бедным.
Экстрасенс уточнил, что идеальным цветом для привлечения денег считается красный. Кошелёк такого цвета не только обеспечит богатство, но и притянет положительную активную энергию в жизнь человека, пишут СМИ.
Носки под запретом
Женщина ни в коем случае не должна не дарить мужу носки, так как в них он может уйти из дома и больше не вернется.
Тапочки – к смерти
В Украине не принято дарить тапочки. Считается, что, подарив тапочки, можно навлечь на человека болезнь или даже смерть.
Читайте такжеКрасный матовый маникюр на осень 2019: красивые идеи дизайна, фотоНапомним, ранее были названы комнатные цветы, которые убивают брак и мешают замужеству. К слову, дома нельзя держать кактусы и орхидеи.