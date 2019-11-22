Черная пятница 2019 – будет ли реально черной: какие скидки и где найти

Черная пятница в 2019 году порадует не всех: реальные скидки в Украине найти не так уж и просто.
Черная пятница из года в год начинается всё раньше и раньше. Нет, дата у нее фиксированная – но многие магазины, желая обогнать конкурентов, с каждым годом объявляют старт распродаж пораньше.
Черная пятница 2019, которая проходит традиционно в последнюю неделю ноября, выпала на 29 ноября. Тем не менее, уже сейчас многие магазины в Украине предлагают скидки. К примеру, Черная пятница 2019 в Розетке уже практически идет: уже на этой неделе интернет-магазин присылал своим клиентам рассылку про "репетицию Черной пятницы", обещая скидки до 55%.
Аналогичную рассылку, только в смс, сделал на Черную пятницу 2019 Эльдорадо: там до -55% пообещали на некоторые виды техники.
Черная пятница в Украине – особенность в 2019 году
Черная пятница 2019 в Украина уже выявила отличительное отличие от прошлых лет: акции на Черную пятницу в этом году устраивает даже сфера услуг – от стоматологий и салонов красоты до риелторов и продажников недвижимости.
Читайте такжеЧерная пятница на Kasta будет длиться две недели со скидками до -90%Со скидкой предлагают даже купить квартиру в Киеве. Однако люди сведущие уже предупредили: в распродажу попадают, как правило, квартиры низколиквидные – то есть небольшой площади или с плохим видом.
Дело в том, что без скидок обедневшим украинцам всучить свои товары всё сложнее. А ведь впереди расходы на День святого Николая 2019, Новый год и Рождество.
К слову, в преддверии новогодних праздников многие используют Черную пятницу, чтобы прикупить и подарки на Новый год 2020.
Черная пятница 2019 – магазины-участники
Бытовая техника
- Розетка
- Цитрус
- Алло
- Comfy
- Фокстрот
- Эльдорадо
- Xiaomi
- MOYO
- Stylus
Одежда и обувь
- Lamoda
- Kasta
- Answear
- H&M
- Intertop
- Lee Cooper
Косметика
- Watsons
- Parfums
- NYX Cosmetic
- iHerb
Товары для дома
- Jysk
- Эпицентр
Путешествия
- Booking.com
- МАУ
Черная пятница 2019 – скидки реальны?
Далеко не все.
Эксперты предупреждают, что урвать вещи из новой коллекции со скидкой в 50% и более – нереально. Максимум, что светит на новый товар – это скидка в 10-20%.
Выход – иностранные магазины. И многие уже просекли, куда обращаться за скидками. Напомним, 11 ноября лег Приват24 из-за распродажи на AliExpress, устроенной ко Всемирному дню шоппинга.
Читайте такжеЭксперт объяснил, как не стать жертвой обмана в Черную пятницуК слову, если интересно, когда будет Черная пятница на Алиэкспресс 2019 – то распродажи на Алиэкспресс 2019 начались еще 11.11, достигнут пика как раз 29 ноября, а закончатся и вовсе 1 декабря. Скидки тут обещают до 90% на все товары, включая одежду – до 70%, планшеты, смартфоны и бытовую технику – до 50%.
Для сравнения: Черная пятница 2019: Розетка и Цитрус сулят скидки до 70%, а Черная пятница на Prom.ua – до 50%.
В пользу иностранных сайтов говорит и курс доллара в Украине. Вернее, отношение к нему отечественных продавцов.
Ведь несмотря на падение курса доллара к гривне за год – цены на товары в Украине не опустились.
Напомним, что осенью прошлого года, на ту же Черную пятницу 2018, доллар в Украине стоил 28 грн/$, а нынче – 24,3 грн/$ в обменниках Киева. А ценники, скажем, за 2800 грн – до 2400 грн так и не опустились.
Черная пятница в Украине 2019 – как обманывают украинцев
По данным исследования Texty.org.ua, честно в Украине предлагают скидки лишь на 7% из всех проанализированных. А проанализировали они, на минуточку, 7280 товарных позиций (ноутбуки, смартфоны, крупную и мелкую бытовую технику, телевизоры, парфюмерию, сумки и одежду) в интернет-магазинах с мая 2018 по ноябрь того же года.
Читайте также"В Украине не Черная пятница, а смуглая": все, что нужно знать о самых больших скидкахВ Украине, к сожалению, популярен маркетинговый ход: перед Черной пятницей накрутить цены – чтобы в итоге продать с нулевой скидкой (в 1653 случаях из 7280 позиций), с меньшей, чем объявленная или даже дороже (991 товар).
Еще одна опасность Черной пятницы – купить залежавшийся или же бракованный товар.
О том, как не стать жертвой продавцов на Черную пятницу 2019 и избежать шиппинг-ловушек – мы расскажем в нашем следующем материале на тему Черной пятницы 2019 в Украине.