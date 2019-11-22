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Черная пятница 2019 – будет ли реально черной: какие скидки и где найти

22 ноября 2019, 00:49

Черная пятница в 2019 году порадует не всех: реальные скидки в Украине найти не так уж и просто.

Черная пятница 2019 – где искать реальные скидки и распродажи – Розетка, Цитрус, Фокстрот
Черная пятница 2019 – где искать реальные скидки и распродажи – Розетка, Цитрус, Фокстрот / GettyImages

Черная пятница из года в год начинается всё раньше и раньше. Нет, дата у нее фиксированная – но многие магазины, желая обогнать конкурентов, с каждым годом объявляют старт распродаж пораньше.

Черная пятница 2019, которая проходит традиционно в последнюю неделю ноября, выпала на 29 ноября. Тем не менее, уже сейчас многие магазины в Украине предлагают скидки. К примеру, Черная пятница 2019 в Розетке уже практически идет: уже на этой неделе интернет-магазин присылал своим клиентам рассылку про "репетицию Черной пятницы", обещая скидки до 55%.

Черная пятница 2019 - Розетка
Черная пятница 2019 - Розетка

Аналогичную рассылку, только в смс, сделал на Черную пятницу 2019 Эльдорадо: там до -55% пообещали на некоторые виды техники.

Черная пятница в Украине – особенность в 2019 году

Черная пятница 2019 в Украина уже выявила отличительное отличие от прошлых лет: акции на Черную пятницу в этом году устраивает даже сфера услуг – от стоматологий и салонов красоты до риелторов и продажников недвижимости.

Читайте такжеЧерная пятница на Kasta будет длиться две недели со скидками до -90%Со скидкой предлагают даже купить квартиру в Киеве. Однако люди сведущие уже предупредили: в распродажу попадают, как правило, квартиры низколиквидные – то есть небольшой площади или с плохим видом.

Дело в том, что без скидок обедневшим украинцам всучить свои товары всё сложнее. А ведь впереди расходы на День святого Николая 2019, Новый год и Рождество.

К слову, в преддверии новогодних праздников многие используют Черную пятницу, чтобы прикупить и подарки на Новый год 2020.

Черная пятница 2019 – магазины-участники

Бытовая техника

  • Розетка
  • Цитрус
  • Алло
  • Comfy
  • Фокстрот
  • Эльдорадо
  • Xiaomi
  • MOYO
  • Stylus

Одежда и обувь

  • Lamoda
  • Kasta
  • Answear
  • H&M
  • Intertop
  • Lee Cooper

Косметика

  • Watsons
  • Parfums
  • NYX Cosmetic
  • iHerb

Товары для дома

  • Jysk
  • Эпицентр

Путешествия

  • Booking.com
  • МАУ

Черная пятница 2019 – скидки реальны?

Далеко не все.

Эксперты предупреждают, что урвать вещи из новой коллекции со скидкой в 50% и более – нереально. Максимум, что светит на новый товар – это скидка в 10-20%.

Выход – иностранные магазины. И многие уже просекли, куда обращаться за скидками. Напомним, 11 ноября лег Приват24 из-за распродажи на AliExpress, устроенной ко Всемирному дню шоппинга.

Читайте такжеЭксперт объяснил, как не стать жертвой обмана в Черную пятницуК слову, если интересно, когда будет Черная пятница на Алиэкспресс 2019 – то распродажи на Алиэкспресс 2019 начались еще 11.11, достигнут пика как раз 29 ноября, а закончатся и вовсе 1 декабря. Скидки тут обещают до 90% на все товары, включая одежду – до 70%, планшеты, смартфоны и бытовую технику – до 50%.

Для сравнения: Черная пятница 2019: Розетка и Цитрус сулят скидки до 70%, а Черная пятница на Prom.ua – до 50%.

В пользу иностранных сайтов говорит и курс доллара в Украине. Вернее, отношение к нему отечественных продавцов.

Ведь несмотря на падение курса доллара к гривне за год – цены на товары в Украине не опустились.

Напомним, что осенью прошлого года, на ту же Черную пятницу 2018, доллар в Украине стоил 28 грн/$, а нынче – 24,3 грн/$ в обменниках Киева. А ценники, скажем, за 2800 грн – до 2400 грн так и не опустились.

Черная пятница в Украине 2019 – как обманывают украинцев

По данным исследования Texty.org.ua, честно в Украине предлагают скидки лишь на 7% из всех проанализированных. А проанализировали они, на минуточку, 7280 товарных позиций (ноутбуки, смартфоны, крупную и мелкую бытовую технику, телевизоры, парфюмерию, сумки и одежду) в интернет-магазинах с мая 2018 по ноябрь того же года.

Читайте также"В Украине не Черная пятница, а смуглая": все, что нужно знать о самых больших скидкахВ Украине, к сожалению, популярен маркетинговый ход: перед Черной пятницей накрутить цены – чтобы в итоге продать с нулевой скидкой (в 1653 случаях из 7280 позиций), с меньшей, чем объявленная или даже дороже (991 товар).

Еще одна опасность Черной пятницы – купить залежавшийся или же бракованный товар.

О том, как не стать жертвой продавцов на Черную пятницу 2019 и избежать шиппинг-ловушек – мы расскажем в нашем следующем материале на тему Черной пятницы 2019 в Украине.

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