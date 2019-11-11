11 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День Анастасии и шопинга

Приметы и традиции 11 ноября подскажут, как сделать семью крепкой и счастливой, а самому не нарваться на ссору.
11 ноября 2019 – сегодня праздник покупок и ярких впечатлений.
Мир отмечает Всемирный день шопинга, а в России День экономиста. А еще Россия празднует День работника восстановительного поезда.
Мировое сообщество проводит мероприятия по случаю Международного дня энергосбережения.
У Польши сегодня День независимости, а в Китае – День холостяка.
По народному календарю, 11 ноября – Аврамий Овчар и Анастасия Овечница.
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11 ноября: праздник церковный
11 ноября у православных почитаются святая Анастасия Римлянына и святой Аврамий Ростовский.
Святая Анастасия – покровительница овец, а святой Аврамий — покровитель овчаров. В этот день им молятся о здоровье овечьего стада.
Католики отмечают День святого Мартина.
Поста нет.
11 ноября: приметы
Приметы 11 ноября на погоду:
- снег или дождь в этот день – 21 ноября ждали оттепели;
- низко плывущие облака – к морозам;
- карканье ворон – к резким холодам.
11 ноября: что нельзя делать, а что нужно
Именно с этого дня в ряде регионов начиналась стрижка овец. Женщины в свою очередь начинали изготовление овечьей пряжи, а затем и принимались вязать вещи на зиму.
Читайте такжеМорозы, оттепель и много снега: синоптик уточнил, какой будет зима 2019-2020 в УкраинеСчиталось, что на стол в этот день непременно нужно подать пирог, спеченный из муки нового урожая. Готовили и блюда с бараниной.
Этот день полагается проводить в кругу семьи – тогда семья крепкой будет. Более того: провести день с незнакомцами, по поверью, – в ссору и скандал угодить. И особо не оставляют без присмотра детей.
Женщинам в этот день рекомендуется носить ожерелье – это привлекает к ним счастье. А коралловые бусы защищают от нечисти и злых духов.
11 ноября: именины
Главная именинница дня – Анастасия. Подробнее читайте в нашем материале День Анастасии: поздравления с Днем ангела короткие и красивые открытки.
Также День ангела сегодня справляют Агафия и Анна, Мария, Аврамий, Алексей и Андрей, Василий и Виктор, Евгений, Иван, Кирилл и Кузьма, Леонид, Наум и Николай, Павел, Тимофей, Филипп.
11 ноября: кто родился
Человек, который родился 11 ноября, по приметам, станет долгожителем и будет хорошо ладить с животными.
11 ноября родились такие знаменитости:
- 1821 — писатель и мыслитель, классик русской литературы Федор Достоевский.
- 1864 — французский писатель (автор книг об Арсене Люпене) Морис Леблан.
- 1891 — "муза русского авангарда", возлюбленная Владимира Маяковского Лиля Брик.
- 1922 — американский писатель Курт Воннегут.
- 1934 — советский, американский и российский певец и автор-исполнитель Вилли Токарев.
- 1962 — американская актриса Деми Мур (Привидение, Алая буква, Стриптиз и др.).
- 1974 — американский актер, продюсер, обладатель Оскара Леонардо Ди Каприо (Титаник, Выживший, Начало, Волк с Уолл-стрит, Однажды в Голливуде и др.).