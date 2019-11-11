11 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День Анастасии и шопинга

11 ноября – праздник шопинга и День Анастасии 2019: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

11 ноября 2019 – сегодня праздник покупок и ярких впечатлений.

Мир отмечает Всемирный день шопинга, а в России День экономиста. А еще Россия празднует День работника восстановительного поезда.

Мировое сообщество проводит мероприятия по случаю Международного дня энергосбережения.

У Польши сегодня День независимости, а в Китае – День холостяка.

По народному календарю, 11 ноября – Аврамий Овчар и Анастасия Овечница.

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11 ноября: праздник церковный

11 ноября у православных почитаются святая Анастасия Римлянына и святой Аврамий Ростовский.

Святая Анастасия – покровительница овец, а святой Аврамий — покровитель овчаров. В этот день им молятся о здоровье овечьего стада.

Католики отмечают День святого Мартина.

Поста нет.

11 ноября: приметы

Приметы 11 ноября на погоду:

снег или дождь в этот день – 21 ноября ждали оттепели;

низко плывущие облака – к морозам;

карканье ворон – к резким холодам.

11 ноября: что нельзя делать, а что нужно

Именно с этого дня в ряде регионов начиналась стрижка овец. Женщины в свою очередь начинали изготовление овечьей пряжи, а затем и принимались вязать вещи на зиму.

Читайте такжеМорозы, оттепель и много снега: синоптик уточнил, какой будет зима 2019-2020 в УкраинеСчиталось, что на стол в этот день непременно нужно подать пирог, спеченный из муки нового урожая. Готовили и блюда с бараниной.

Этот день полагается проводить в кругу семьи – тогда семья крепкой будет. Более того: провести день с незнакомцами, по поверью, – в ссору и скандал угодить. И особо не оставляют без присмотра детей.

Женщинам в этот день рекомендуется носить ожерелье – это привлекает к ним счастье. А коралловые бусы защищают от нечисти и злых духов.

11 ноября: именины

Главная именинница дня – Анастасия. Подробнее читайте в нашем материале День Анастасии: поздравления с Днем ангела короткие и красивые открытки.

Также День ангела сегодня справляют Агафия и Анна, Мария, Аврамий, Алексей и Андрей, Василий и Виктор, Евгений, Иван, Кирилл и Кузьма, Леонид, Наум и Николай, Павел, Тимофей, Филипп.

11 ноября: кто родился

Человек, который родился 11 ноября, по приметам, станет долгожителем и будет хорошо ладить с животными.

11 ноября родились такие знаменитости: