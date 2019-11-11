  1. Главная
  3. Праздники

11 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День Анастасии и шопинга

11 ноября 2019, 00:36

Приметы и традиции 11 ноября подскажут, как сделать семью крепкой и счастливой, а самому не нарваться на ссору.

11 ноября – праздник шопинга и День Анастасии 2019: что нельзя делать, приметы
11 ноября – праздник шопинга и День Анастасии 2019: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

11 ноября 2019 – сегодня праздник покупок и ярких впечатлений.

Мир отмечает Всемирный день шопинга, а в России День экономиста. А еще Россия празднует День работника восстановительного поезда.

Мировое сообщество проводит мероприятия по случаю Международного дня энергосбережения.

У Польши сегодня День независимости, а в Китае – День холостяка.

По народному календарю, 11 ноября – Аврамий Овчар и Анастасия Овечница.

Читайте такжеПлов по-узбекски: как быстро сделать сногсшибательный плов

11 ноября: праздник церковный

11 ноября у православных почитаются святая Анастасия Римлянына и святой Аврамий Ростовский.

Святая Анастасия – покровительница овец, а святой Аврамий — покровитель овчаров. В этот день им молятся о здоровье овечьего стада.

Католики отмечают День святого Мартина.

Поста нет.

11 ноября: приметы

Приметы 11 ноября на погоду:

  • снег или дождь в этот день – 21 ноября ждали оттепели;
  • низко плывущие облака – к морозам;
  • карканье ворон – к резким холодам.

11 ноября: что нельзя делать, а что нужно

Именно с этого дня в ряде регионов начиналась стрижка овец. Женщины в свою очередь начинали изготовление овечьей пряжи, а затем и принимались вязать вещи на зиму.

Читайте такжеМорозы, оттепель и много снега: синоптик уточнил, какой будет зима 2019-2020 в УкраинеСчиталось, что на стол в этот день непременно нужно подать пирог, спеченный из муки нового урожая. Готовили и блюда с бараниной.

Этот день полагается проводить в кругу семьи – тогда семья крепкой будет. Более того: провести день с незнакомцами, по поверью, – в ссору и скандал угодить. И особо не оставляют без присмотра детей.

Женщинам в этот день рекомендуется носить ожерелье – это привлекает к ним счастье. А коралловые бусы защищают от нечисти и злых духов.

11 ноября: именины

Главная именинница дня – Анастасия. Подробнее читайте в нашем материале День Анастасии: поздравления с Днем ангела короткие и красивые открытки.

Также День ангела сегодня справляют Агафия и Анна, Мария, Аврамий, Алексей и Андрей, Василий и Виктор, Евгений, Иван, Кирилл и Кузьма, Леонид, Наум и Николай, Павел, Тимофей, Филипп.

11 ноября: кто родился

Человек, который родился 11 ноября, по приметам, станет долгожителем и будет хорошо ладить с животными.

11 ноября родились такие знаменитости:

  • 1821 — писатель и мыслитель, классик русской литературы Федор Достоевский.
  • 1864 — французский писатель (автор книг об Арсене Люпене) Морис Леблан.
  • 1891 — "муза русского авангарда", возлюбленная Владимира Маяковского Лиля Брик.
  • 1922 — американский писатель Курт Воннегут.
  • 1934 — советский, американский и российский певец и автор-исполнитель Вилли Токарев.
  • 1962 — американская актриса Деми Мур (Привидение, Алая буква, Стриптиз и др.).
  • 1974 — американский актер, продюсер, обладатель Оскара Леонардо Ди Каприо (Титаник, Выживший, Начало, Волк с Уолл-стрит, Однажды в Голливуде и др.).

праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «11 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День Анастасии и шопинга». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:36
11 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День Анастасии и шопинга
00:30
Танці з зірками 2019: 12 выпуск 3 сезона смотреть онлайн полный выпуск Видео
10 ноября, воскресенье
23:45
Танці з зірками 2019 12 выпуск: Елена Кравец покинула шоу - все подробности Видео
23:41
Улыбаемся и машем: Тищенко шокировал журналистов странным поведением Видео
23:19
Польша обвинила ЕС в финансировании российского вооружения из-за Северного потока-2
22:55
Яценюк, Ярош и братья Тягнибоки: Мазур перечислил фигурантов своего дела
22:31
Адвоката подозреваемого по делу Вороненкова застрелили на охоте
22:08
На Первом канале Галкина сравнили с Зеленским после заявления о цензуре
21:35
В Минобороны рассказали, когда отменят призыв в армию
21:17
Убийца-беглец из Молдовы едва не зарезал украинского пограничника
20:52
У Трампа назвали условие прекращения поставок летального оружия Украине
20:34
Гороскоп на завтра: кому ждать прорыва, а кому - фантастических отношений
20:30
"Никогда в жизни не извинюсь": Москаль не жалеет, что назвал Супрун еб*нутой Видео
20:11
"Интерпол сдался": замглавы УНА-УНСО Мазур рассказал о своем задержании в Польше
19:47
У Новогнатовки боевики обстреляли машину 128-й бригады: есть раненные
19:11
Арахамия назвал юридически безграмотным заявление Голоса о выходе из Минских соглашений
19:10
Шахтер - Динамо 1:0: "горняки" победили в матче со скандалом и удалением Видео
18:40
Украинский бизнесмен лишил солиста Иванушек света и тепла
18:12
Встреча лидеров стран нормандской четверки: источник назвал вероятную дату
17:43
"Звонила в слезах": стало известно о семье расчлененной российским историком девушки
17:40
Тесты и специальная легенда: стало известно, как провели соцопрос в "ЛДНР"
17:05
В Кабмине решили ликвидировать защищенную государственную спецсвязь
16:30
Суда не будет: в Польше решили судьбу задержанного замглавы УНА-УНСО Мазура
16:18
В ЕБРР уточнили, что поддерживают земельную реформу в Украине
15:58
Секс-скандал в Раде: в Слуге народа нашли замену Яременко на посту главы комитета
15:33
"А ну, покажи": Дубинский рассказал, как Корниенко проверял его телефон после скандала с пранкерами
15:13
Не дать Зеленскому шанс: нормандский саммит саботирует только Россия - СМИ
14:59
В Слуге народа определились со сроками местных выборов
14:55
Прогноз погоды на неделю: когда из Украины уйдет тепло Видео
14:52
Водная проблема усугубилась: в аннексированном Крыму высохли главные реки
14:45
"Дедуган в погонах ФСБ": в Сети ответили Филарету, зовущему бунтовать против ПЦУ
14:05
"Путинский пуделек" Венедиктов объяснил, почему Россия не торопится менять пленных
13:58
Без претензий не бывает: в Слуге народа допустили ротацию министров
13:37
Беззащитная Европа: в МИД Германии признали зависимость от США
13:32
"Партия должна быть секси": "слуги народа" получили нового руководителя политсилы
13:30
Задержание в Польше замглавы УНА-УНСО: Мазура доставили в прокуратуру Фото Видео
13:08
Разумков сложил полномочия главы Слуги народа
13:03
Аннексия Крыма и конфликт на Донбассе: Меркель сделала громкое заявление
12:58
Намек на неадекватную политику: Трампу прислали обломок Берлинской стены
12:40
Верховная Рада будет распущена - Арахамия Видео
12:23
Собачья моча лечит от депрессии: в Сети стебутся над "прорывом" медицины в России
12:12
Партия Слуга народа проводит съезд в Киеве: Разумкову нашли замену - онлайн-трансляция Видео
11:55
Съезд партии Слуга народа: под КВЦ Парковый организовали мини-Майдан - опубликованы фото
11:30
Кулеба рассказал, как Украине стать членом Евросоюза Видео
11:23
Пойдет ли Кремль на заморозку конфликта на Донбассе мнение
11:06
В Украине зарегистрирована партия во главе с главарем "ДНР" Пушилиным
11:00
"Гиркин тоже е*нутый реконструктор": всплыли жуткие детали об историке, который отсек голову аспирантке
10:42
Опрос в ЛДНР: стало известно, как жители относятся к аннексии Крыма
10:13
В Москве умер "Паша Фейсконтроль": стали известны подробности Видео
10:10
Массовые минирования в Киеве: эксперт оценил вероятность теракта в метро
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять