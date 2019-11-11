День Анастасии: поздравления с Днем ангела короткие и красивые открытки

Поздравления с Днем ангела Анастасии на ее именины 11 и 12 ноября с особой чуткостью подобрал Главред.
День Анастасии в 2019 году отмечаются несколько раз, каждый раз в честь новой покровительницы имени.
Поздравления с Днем ангела Анастасии в ноябре 2019 можно, к слову, отправлять аж два дня подряд – сначала 11 ноября, а затем сразу 12 ноября. А последний в этом году день ангела Анастасии по церковному календарю мы отметим в декабре
Вот когда именины Анастасии по церковному календарю:
- 4 января – Анастасия Узорешительница;
- 23 марта – пустинница, преподобная Анастасия Патрикия;
- 28 апреля – мученица Анастасия Римская;
- 11 ноября – преподобномученица Анастасия Римлянская, Анастасия Узорешительница;
- 12 ноября – мученица Анастасия Солунская;
- 26 декабря – праведная Анастасия.
На ноябрьские же праздники имени Насти Главред приготовил поздравления с днем ангела универсальные, то есть на любой вкус и цвет. И, конечно же, самые красивые открытки с Днем Анастасии.
День Анастасии: поздравления в прозе
От чистого сердца поздравляю тебя, милая Настенька. Пожелать тебе хочу больших и маленьких чудес, сладких желаний и заветных мечтаний, желаю сказочной любви, искреннего счастья и несомненной удачи.
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Милая Анастасия, поздравляю тебя с Днем ангела и желаю всяческих благ, радости и счастья. Пусть твои родные и близкие ценят тебя и любят, пусть твои начинания удаются на "отлично", а любое твое решение оказывается верным и правильно понятым.
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С днем ангела, Анастасия! Счастья тебе! Чтоб дела ладились, а большая любовь не худела. С именинами тебя, родная!
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С именинами, Настенька! Веры тебе в свои силы, надежды в лучшее, любви по жизни! Пусть в крови не гаснет пламя счастья!
Пожелания на именины Анастасии в стихах
Сегодня я желаю счастья
Тебе, прекраснейшая Настя,
Пускай в делах тебе везет,
Пускай всегда удача ждет,
Такой же милой оставайся,
Конечно, чаще улыбайся,
Подобно солнышку свети,
Преград не бойся на пути!
***
Тебе сейчас желаю, Настя,
Веселья, радости, тепла,
Любви взаимной, много счастья,
Чтоб жизнь прекрасною была!
Как можно чаще, улыбайся,
Сияй, как яркая звезда,
И в лучиках добра купайся,
И будь здоровенькой всегда!
***
С днем именин, с днем ангела, Настасья,
Пускай Господь твой дом оберегает,
Пусть стелется ковром дорога счастья,
Пусть свет и радость сердце наполняют.
Ждет впереди лишь лучшее пускай,
Судьба пусть будет мягче и добрее,
Пускай достаток льется через край,
В любой мороз пускай любовь согреет.
Поздравления с Днем ангела короткие для Насти
Тебя, Настена, поздравляю
От души, сердечно,
Пусть звенит веселым маем
Счастье бесконечно!
***
Анастасия, ты прекрасна,
Такой шикарной будь всегда,
Сияй, как солнце в небе, ясно,
Раскрась жизнь в яркие цвета!
***
Анастасия — светлый лучик,
На небосклоне наших дней.
Желаем Насте найти ключик,
Что открывает сто дверей.
Привітання з Днем ангела Анастасії своїми словами в прозі, віршах, смс
З Днем ангела, Анастасіє! Хай тебе Бог береже, життя – надихає, а любов завжди буде поруч!
***
З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров'ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Анастасія, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
***
Настю, я від щирого серця щиро вітаю тебе та хочу побажати ніколи не втрачати своєї цілеспрямованості, любити всім серцем і цінувати все, що маєш. Хай у твоєму житті буде багато радісних подій, щасливих миттєвостей, ароматних квітів, яскравих вражень, добрих справ, веселих витівок, цікавих захоплень і чудових друзів.
***
Сьогодні настали іменини
У Насті, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
Анастасіє, нехай у твоїх оченятах завжди сяють вогники щастя! Бажаю тобі безліч чудових хвилин, виконання всіх бажань і прихильності удачі! Ти неймовірно красиве янголятко, залишайся такою ж відкритою і доброю дівчиною!