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День Анастасии: поздравления с Днем ангела короткие и красивые открытки

11 ноября 2019, 05:31

Поздравления с Днем ангела Анастасии на ее именины 11 и 12 ноября с особой чуткостью подобрал Главред.

  • Открытки с Днем Анастасии Соцсети
  • Открытки с Днем Анастасии Соцсети
  • Открытки с Днем Анастасии Соцсети
  • Открытки с Днем Анастасии Соцсети
  • Открытки с Днем Анастасии Соцсети
  • Открытки с Днем Анастасии Соцсети
  • Открытки с Днем Анастасии Соцсети
  • Открытки с Днем Анастасии Соцсети
  • Открытки с Днем Анастасии Соцсети
  • Открытки с Днем Анастасии Соцсети
  • Открытки с Днем Анастасии Соцсети
  • Открытки с Днем Анастасии Соцсети
  • Открытки с Днем Анастасии Соцсети
  • Открытки с Днем Анастасии Соцсети

День Анастасии в 2019 году отмечаются несколько раз, каждый раз в честь новой покровительницы имени.

Поздравления с Днем ангела Анастасии в ноябре 2019 можно, к слову, отправлять аж два дня подряд – сначала 11 ноября, а затем сразу 12 ноября. А последний в этом году день ангела Анастасии по церковному календарю мы отметим в декабре

Вот когда именины Анастасии по церковному календарю:

  • 4 января – Анастасия Узорешительница;
  • 23 марта – пустинница, преподобная Анастасия Патрикия;
  • 28 апреля – мученица Анастасия Римская;
  • 11 ноября – преподобномученица Анастасия Римлянская, Анастасия Узорешительница;
  • 12 ноября – мученица Анастасия Солунская;
  • 26 декабря – праведная Анастасия.

На ноябрьские же праздники имени Насти Главред приготовил поздравления с днем ангела универсальные, то есть на любой вкус и цвет. И, конечно же, самые красивые открытки с Днем Анастасии.

День Анастасии: поздравления в прозе

От чистого сердца поздравляю тебя, милая Настенька. Пожелать тебе хочу больших и маленьких чудес, сладких желаний и заветных мечтаний, желаю сказочной любви, искреннего счастья и несомненной удачи.

***

Милая Анастасия, поздравляю тебя с Днем ангела и желаю всяческих благ, радости и счастья. Пусть твои родные и близкие ценят тебя и любят, пусть твои начинания удаются на "отлично", а любое твое решение оказывается верным и правильно понятым.

***

С днем ангела, Анастасия! Счастья тебе! Чтоб дела ладились, а большая любовь не худела. С именинами тебя, родная!

***

С именинами, Настенька! Веры тебе в свои силы, надежды в лучшее, любви по жизни! Пусть в крови не гаснет пламя счастья!

Пожелания на именины Анастасии в стихах

Сегодня я желаю счастья

Тебе, прекраснейшая Настя,

Пускай в делах тебе везет,

Пускай всегда удача ждет,

Такой же милой оставайся,

Конечно, чаще улыбайся,

Подобно солнышку свети,

Преград не бойся на пути!

***

Тебе сейчас желаю, Настя,

Веселья, радости, тепла,

Любви взаимной, много счастья,

Чтоб жизнь прекрасною была!

Как можно чаще, улыбайся,

Сияй, как яркая звезда,

И в лучиках добра купайся,

И будь здоровенькой всегда!

***

С днем именин, с днем ангела, Настасья,

Пускай Господь твой дом оберегает,

Пусть стелется ковром дорога счастья,

Пусть свет и радость сердце наполняют.

Ждет впереди лишь лучшее пускай,

Судьба пусть будет мягче и добрее,

Пускай достаток льется через край,

В любой мороз пускай любовь согреет.

Поздравления с Днем ангела короткие для Насти

Тебя, Настена, поздравляю

От души, сердечно,

Пусть звенит веселым маем

Счастье бесконечно!

***

Анастасия, ты прекрасна,

Такой шикарной будь всегда,

Сияй, как солнце в небе, ясно,

Раскрась жизнь в яркие цвета!

***

Анастасия — светлый лучик,

На небосклоне наших дней.

Желаем Насте найти ключик,

Что открывает сто дверей.

Привітання з Днем ангела Анастасії своїми словами в прозі, віршах, смс

З Днем ангела, Анастасіє! Хай тебе Бог береже, життя – надихає, а любов завжди буде поруч!

***

З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров'ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Анастасія, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

Настю, я від щирого серця щиро вітаю тебе та хочу побажати ніколи не втрачати своєї цілеспрямованості, любити всім серцем і цінувати все, що маєш. Хай у твоєму житті буде багато радісних подій, щасливих миттєвостей, ароматних квітів, яскравих вражень, добрих справ, веселих витівок, цікавих захоплень і чудових друзів.

***

Сьогодні настали іменини

У Насті, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Анастасіє, нехай у твоїх оченятах завжди сяють вогники щастя! Бажаю тобі безліч чудових хвилин, виконання всіх бажань і прихильності удачі! Ти неймовірно красиве янголятко, залишайся такою ж відкритою і доброю дівчиною!

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Сейчас вы просматриваете новость «День Анастасии: поздравления с Днем ангела короткие и красивые открытки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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