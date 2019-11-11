У ПриватБанка проблемы с платежами: почему не работает Приват24

Что с Приват 24 сегодня: почему Приват24 не работает сейчас / сайт ПриватБанка

Сбой в системе ПриватБанка повлек за собой проблемы с платежами.

Многие пользователи жалуются, что Приват24 не работает сейчас, днем 11 ноября. Причем не только на компьютере – не работает Приват24 на телефоне (мобильное приложение), проблемы с переводом платежей фиксируются на терминалах приватБанка и банкоматах.

В самом банке уже объяснили, что с Приват 24 сегодня. Оказывается, всё дело в распродаже на AliExpress, устроенной ко Всемирному дню шоппинга. Слишком много украинцев кинулись оплачивать свои покупки на AliExpress. В итоге сформировалась очередь платежей.

Техподдержка финучреждения уже частично решила эту проблему.

Читайте такжеПриват24 предложил, как копить на пенсию в УкраинеНапомним, 8 ноября в работе мобильного приложения Приват24 также произошел масштабный сбой. Данные на операционной системе iOS отображались некорректно.