В работе мобильного приложения Приват24 произошел масштабный сбой

Многие пользователи не могут воспользоваться услугой Приват 24 / УНИАН

В популярной мобильной системе Приват24 произошел серьезный сбой, в результате чего многие пользователи не могут воспользоваться услугой.

В частности, данные на операционной системе iOS отображаются некорректно, рассказали в Приватбанке, который владеет приложением.

При этом юзеры жалуются на проблемы с приложением на устройствах от Apple: на устройствах отображается ошибка "отменено".

Как подчеркнули в Приватбанке, в случае возникновения проблем желательно воспользоваться веб-версией сервиса. Решить технические проблемы обещают до 9:00 8 ноября, пишет Громадське.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцы пострадали из-за масштабного сбоя в работе Приватбанка.